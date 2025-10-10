82 fotos: TAEDA celebró su 20° aniversario con la presentación del libro “Inteligencia artificial para el bien” y el reconocimiento a figuras destacadas

El presidente y fundador de TAEDA, Mario Montoto, encabezó el evento recordando el camino recorrido. “Hace veinte años, TAEDA nació de un sueño. No fue un proyecto coyuntural ni un pasatiempo pasajero, sino la convicción de que en Argentina y la región hacía falta un espacio para pensar y debatir en profundidad temas que, aunque afectan nuestro día a día, no encontraban un lugar propio en la agenda pública”
Gustavo Gorriz, director de Editorial TAEDA, y Yanina Kogan, directora de Fundación TAEDA
El speaker principal fue el autor del libro "Inteligencia artificial para el bien", Juan Lavista Ferres, Corporate Vice President y Chief Data Scientist del AI for Good Lab de Microsoft, reconocido a nivel global por su trabajo en el desarrollo de soluciones de inteligencia artificial con impacto positivo en la humanidad
Juan Lavista Ferres recibió uno de los tres Reconocimientos TAEDA 2025 de manos de Mario Montoto
Daniel Hadad, fundador y CEO de Infobae, recibió también un Reconocimiento TAEDA 2025 y recordó su estrecho vínculo personal y profesional con Mario Montoto
El padre Fray Jorge Bender agradeció el Reconocimiento TAEDA 2025 y destacó el valioso aporte para el proyecto de la Fraternidad Franciscana que busca dotar de conectividad la comunidad de Jecua en Mozambique
Mario Montoto junto al ministro de Salud, Mario Lugones
El secretario de Turismo, Daniel Scioli
El diputado nacional, Diego Santilli
El gobernador de Chubut, Ignacio Torres
El empresario Nicolás Caputo
El senador nacional, Eduardo "Wado" De Pedro
El embajador de Israel, Eyal Sela, Mario Montoto e Isaac Sacca, Gran Rabino de la Comunidad Sefardí de Buenos Aires
Martín Eurnekian, CEO de Corporación América Airports
Paul Starc, presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), y su mujer, Eleonora Zocco
Diego Santilli y Daniel Scioli
El ex presidente del Banco Central, Martín Redrado
La abogada Fabiana Ricagno y el empresario Adrián Werthein
Pablo Deluca, director de Asuntos Institucionales de Infobae, y José Scioli, director ejecutivo del Observatorio Humanitario de la Cruz Roja Argentina
Gustavo Gorriz, director de Editorial TAEDA, recibió una distinción de manos de Mario Montoto
El ex embajador argentino en China, Diego Guelar, junto al ex presidente del Banco Central, Martín Redrado, y el empresario Nicolás Caputo
El empresario Beto Vijnovsky junto a Laura Sujoy
Víctor Santa Maria, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal
Fabián Perechodnik
Juan Pablo Maglier
El empresario Martín Cabrales y Fernando López, director del Hotel Emperador
El director ejecutivo de la DAIA, Victor Garelik
El ex presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), Jorge Knoblovits
El gran equipo de Editorial TAEDA
Natalia Olmos, directora de Comunicación y Relaciones Institucionales del Grupo Olmos
El Secretario General de la Armada, Contraalmirante Enrique Antonio Balbi
Claudio Avruj, presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INA), y el embajador de Israel, Eyal Sela
El director del Centro de Estudios sobre Seguridad Hemisférica de la UBA, Juan Félix Marteau, presidente de la Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera (FININT)
En el centro, el juez federal, Mariano Borinsky, miembro de la sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal
El fiscal federal, Carlos Stornelli, y Florencia Antonini Modet
El ex director del PAMI, Carlos Regazzoni
La ex ministra de Justicia, Marcela Losardo
El Brig. Gral. Xavier Isaac, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas
Teté Coustarot
Los embajadores de Azerbaiyán, Panamá y Rumania: Ramzi Teymurov, Juan Luis Correa Esquivel y Dan Petre
Ezequiel Herszage, jefe de Gabinete Corporativo de IRSA
Liliana Parodi y Juan Pablo Maglier
Claudio Epelman, director ejecutivo del Congreso Judío Latinoamericano (CJL)
Mario Montoto y su mujer, Claudia Spinelli
Baby Etchecopar
Bruno Screnci, director del Banco Provincia, y Roberto García Moritan
Eleonora Zocco y Paul Starc junto a Carlos Stornelli y Florencia Antonini Modet
Marwan Sarwar Gill, Imam y presidente de la comunidad musulmana Ahmadía en Argentina
Fernando Straface, PUENTE Holding / Universidad Austral
Jorge Knoblovits, Mario Montoto, Claudio Avruj y Mario Comisarenco
Mario Montoto junto al ex embajador argentino ante la ONU, Ricardo Lagorio
Gustavo Guillerme, presidente del Congreso Mundial de Diálogo Intercultural e Interreligioso, y Ariel Gelblung, director del Centro Wiesenthal para América Latina
Mario Montoto y el empresario Arturo Karagozlu (Colortex)
Yanina Kogan, Mario Montoto y Teté Coustarot
El ex secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco
Gustavo Gorriz, Alejandra Rafuls y Mario Montoto
El embajador de la República Democrática del Congo, Daniel Marius Cibangu Kasonga Mubabingi
Dicky Smith Estrada
El relacionista diplomático, Ariel Blufstein
Carmen Polledo, presidente de la Fundación Banco Ciudad
Marcelo Scaglione, ex subsecretario de Estado a cargo del acceso de Argentina a la OCDE, junto a Mario Montoto; Mario Katzenell, secretario de Investigación, Política Industrial y Producción para la Defensa; y Yanina Kogan
El jefe de Gabinete porteño, Gabriel Sánchez Zinny
Mario Montoto y el economista, Miguel Boggiano
El presidente del Fondo Nacional de las Artes, Tulio Andreussi Guzmán
Mario Montoto y el embajador argentino en India, Mariano Caucino
Ricardo Trigo (Grupo Editor del Plata)
Lina Anllo, directora general del WEF Argentina, y su marido Diego Cani, productor general del WEF
El legislador porteño, Yamil Santoro, fundador y director ejecutivo de la Fundación Apolo
Adrián Werthein y Fabiana Ricagno junto a Wado De Pedro
La fundadora y presidente de Fundación FLOR, Andrea Grobocopatel, y el senador provincial, Walter Torchio
Marisa y Adrián Koifman
Mario Comisarenco junto al comisario general (R) Alejandro Ñamandu, CEO de FIDELEM, y Gustavo Finkelstein
Pablo Garzonio, subsecretario de Relaciones Internacionales y Cooperación Institucional de la Legislatura porteña
Diego Santilli
El padre Fray Jorge Bender y Eduardo Feinmann
Mario Montoto y Santiago Braverman
El vicepresidente de la Bolsa de Comercio de Bahía Blanca, Carlos Arecco
El fiscal federal Ricardo Sáenz y Jorge Pereyra de Olazábal
Mario Montoto junto al padre Fray Jorge Bender y el empresario Nicolás Caputo
