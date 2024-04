Las memecoins son malas para los inversores y para la industria de las criptomonedas

a verdadera cara oculta de las memecoins: ¿Inversión o esquema Ponzi? (Imagen ilustrativa Infobae)

Cada nuevo ciclo alcista de las criptomonedas ha traído consigo modas pasajeras destacadas. En 2016, incluyeron ofertas iniciales de monedas, mientras que en 2021 fueron NFT. Esta vez, se trata de memecoins como una avalancha de nuevos tokens novedosos con nombres como Bonk y Dogwifhat que encuentran tracción junto con el memecoin original, Doge, y sus imitadores como Shiba Inu y Pepe. El proceso se ha potenciado recientemente gracias a una explosión de monedas en la cadena de bloques de Solana y a servicios como Pump.fun que facilitan a las personas sin conocimientos técnicos activar y enumerar tokens.

Así es como el sitio de noticias DeFi The Defiant describe Pump.fun: “El proceso de lanzamiento es tan simple como hacer clic en ‘Iniciar una nueva moneda’ e ingresar un nombre, símbolo, descripción e imágenes para la marca, con un costo de implementación de 0,02 SOL, o USD 3.50 a precios actuales. Antes de que el token entre en funcionamiento, el emisor tiene la opción de comprar más token al precio de lanzamiento y, después de hacerlo, comienza la carrera”.

Este es otro ejemplo más de cómo, en cada ciclo, las herramientas criptográficas se vuelven más accesibles para los consumidores comunes. En la mayoría de los casos, me encuentro animando el nuevo desarrollo, pero, en el caso de las memecoins, simplemente no puedo. Herramientas como Pump.fun reflejan los peores aspectos de la industria de la criptografía: especulaciones sin sentido y avaricia que pretende ser algo más.

Claro, entiendo el atractivo de las memecoins. Son una forma de construir nuevas comunidades en torno a una idea tonta, como perros tontos o ranas malhumoradas, y pueden ser una forma divertida de conmemorar celebridades o eventos como el fallecimiento de la reina Isabel II. También creo que se debe dejar que la gente haga lo que quiera con su dinero. Si alguien quiere ir de juerga a la mesa de blackjack de un casino o invertir sus ahorros en un tiempo compartido en Haití, en última instancia, ese es su negocio. Lo mismo ocurre si quieren invertir en Floki o Grok en lugar de Bitcoin o bonos. Como dicen en Proverbios, no te interpongas entre el tonto y su necedad.

Avalancha de memecoins en Solana: Innovación o riesgo financiero (Imagen ilustrativa Infobae)

Y todavía. Lo que me molesta de las memecoins es que no son solo una diversión inofensiva. Si bien a los impulsores de muchas memecoins les gusta promocionarlas como una broma que cobró vida propia, como fue el caso de Doge, la realidad es que no son mejores que los esquemas Ponzi. Los vendedores ambulantes cínicos trabajan juntos para lanzar memecoins con el pretexto de crear una comunidad o lo que sea, pero en realidad están motivados por encontrar personas crédulas a quienes desplumar.

A diferencia de otros proyectos de blockchain que intentan construir una mejor red informática o nuevos tipos de gobernanza en línea, las memecoins son orgullosamente inútiles. Y eso está bien hasta que piensas en los muchos jóvenes que podrían estar acumulando riqueza comprando acciones de Vanguard o bonos I (que les permiten compartir la riqueza de empresas o gobiernos) pero que, en cambio, están quemando su escaso efectivo comprando perros digitales. Tal vez me esté haciendo viejo, pero creo que le debemos a la próxima generación enseñarles conocimientos financieros y alejarlos de estafas disfrazadas de inversiones.

Y si apelar a los mejores instintos de la industria de la criptografía no funciona (spoiler: rara vez funciona), entonces el interés propio podría ser la solución. Para que nadie lo olvide, la industria se enfrenta a la represión regulatoria más feroz de su historia, y tokens como Bonk solo proporcionarán más alimento para las agencias decididas a reprimirla. Manténgase alejado de las memecoins.