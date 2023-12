Los estadounidenses están reduciendo sus gastos en “caprichos” a medida que la inflación golpea sus presupuestos

La inflación ha elevado el precio de la libra de café molido de 4,20 a 6,19 dólares desde 2019 (REUTERS/Lindsay DeDario)

Sírvete uno para tu taza diaria. Después de impuestos y propinas, un café grande en mi barrio de Nueva York cuesta ahora casi 8 dólares. Sí, pido leche de avena; no, no hay nada más “elegante” en él. Ahora me estoy replanteando este capricho de una o dos veces por semana, ya que la inflación ha disparado el precio no sólo del café, sino de casi todo lo demás en mi presupuesto.

No es mi intención quejarme. Comprendo los motivos económicos por los que ha subido el precio. Los granos, el alquiler del local, los salarios de los empleados, las leches especiales... todos esos costes han aumentado. Lo que antes costaba 4,20 dólares de media por una libra de café molido en 2019 cuesta hoy 6,19 dólares.

Por supuesto, vivo en una ciudad notoriamente cara donde casi todo es más costoso. Tampoco necesito comprar un café en mi cafetería independiente local (hay un Dunkin’ justo al final de la calle que ofrece infusiones más baratas) y no necesito comprar la variedad de té ligeramente más cara que prefiero, o el nuevo lanzamiento en tapa dura de mi autor favorito. Sí, sí, lo sé. Estos son sólo los pequeños lujos que hacen que la vida merezca la pena, pero que cada vez más me encuentro recortando de todos modos en los últimos meses.

Frente al encarecimiento de los lujos cotidianos, algunos neoyorquinos optan por reducir estos pequeños gastos (Freepik)

No pretendo alimentar el complejo industrial de saltarse el café con leche diario para hacerse rico. En los medios de comunicación dedicados a las finanzas personales, quizá no haya mayor fantasma que la taza diaria de café para llevar, abreviatura de cierto tipo de frivolidad financiera, una explicación fácil de por qué algunos -sobre todo los adultos jóvenes- luchan por comprar una casa o salir de deudas.

Hace tiempo que sostengo lo contrario. ¿Por qué culpar a un pequeño lujo diario -sea café o cualquier otra cosa- de que la gente no pueda ahorrar cuando el estancamiento salarial, el aumento del coste de la vida y la avaricia empresarial están ahí mismo? En las últimas dos décadas, la misma generación -los millennials, por supuesto- a la que se ha regañado para que deje de comprar café es la misma que se ha enfrentado a la Gran Recesión, a un aumento de la deuda de los préstamos estudiantiles, a la pandemia del COVID-19, a una mayor degradación del sistema de pensiones y a una inflación que lleva décadas siendo alta. Incluso si pudieran permitirse una vivienda, no hay muchas entre las que elegir, dada la persistente escasez de viviendas en Estados Unidos.

Pero a medida que los costes suben en espiral (en paralelo con las expectativas de inflexión), incluso los defensores acérrimos del café con leche se replantean su taza diaria. Renunciar a él no permitirá a nadie ahorrar para el pago inicial de una casa (y menos en el mercado actual), pero el aumento del coste de estos lujos cotidianos no ayuda a los presupuestos más ajustados por el aumento del coste de la vida en general. A la hora de la verdad, el gasto discrecional es más fácil de recortar que los gastos de vivienda o las facturas de los préstamos estudiantiles.

Los millennials han enfrentado desafíos económicos multidimensionales que afectan su capacidad de ahorro y adquisición de bienes raíces (REUTERS/Dado Ruvic)

No tiene por qué ser una taza de café, por supuesto. Se trata simplemente de un sustituto de cualquier capricho diario, ya sea comprar el almuerzo en el trabajo, gastar ocasionalmente en ropa de marca o, sí, ir a Starbucks. Y la mayoría de esos costes han ido subiendo cada vez más en los últimos años debido a la persistente inflación. Lo que antes era un capricho asequible se está convirtiendo en algo prohibitivo.

Esto podría explicar, en parte, por qué los estadounidenses están tan persistentemente deprimidos con la economía, a pesar de que a muchos les va, sobre el papel, mejor que antes. Una encuesta reciente de la empresa de servicios financieros Empower y Harris Poll reveló que el 54% de los encuestados definen la felicidad financiera como la posibilidad de disfrutar de los “lujos cotidianos sin preocupaciones”.

Pero a medida que el precio sube en espiral, esa felicidad resulta cada vez más costosa. Y si se trata de un hábito diario, es un aumento aún más notable que algo que puede costar bastante más pero se compra con menos frecuencia. A medida que se hace más difícil presupuestar los pequeños placeres de la vida, los estadounidenses tienen que tomar decisiones más difíciles sobre cómo gastar su dinero.

“No creo que suprimir el café para llevar de cada día vaya a arreglar todos sus problemas financieros o a hacer que de repente pueda permitirse una casa, pero sí creo que muchas pequeñas compras frecuentes pueden estar sumando mucho más de lo que mucha gente cree”, dice Ashley Rittershaus, planificadora financiera certificada (CFP) y fundadora de Curious Crow Financial Planning. “Como los pequeños caprichos son cada vez más caros con la inflación, ahora es un buen momento para hacer cuentas sobre cuánto te están costando realmente”.

Renunciar a gastos frecuentes como el café diario puede no solucionar problemas financieros pero ayuda a controlar el presupuesto (Getty Images)

Gastar con conciencia

Un hábito diario de 6 dólares parece pintoresco comparado con los 31.500 dólares necesarios para el pago inicial de la vivienda media. Pero como ocurre con muchas cosas en las finanzas personales, todo es relativo. Los pequeños lujos se acumulan rápidamente, sobre todo ahora, y especialmente en combinación con el aumento del coste de, bueno, todo lo demás.

Por suerte, eso significa que hacer pequeños cambios en los hábitos también puede “reportar enormes beneficios”, dice Andrew Latham, CFP y director de contenidos de SuperMoney.com. “Gastar con cuidado, aprovechar las ofertas y dar prioridad a las experiencias pueden hacer que estos lujos sean más sostenibles sin comprometer el disfrute”, dice Latham.

Una forma de hacer más sostenible el disfrute de las pequeñas cosas es limitarlas en lugar de eliminarlas por completo, dice Brittany Pederson, directora de operaciones de depósito y pago de Georgia’s Own Credit Union. En el caso del café para llevar, eso podría ser a un día a la semana, o cuando se hace un recado determinado o se va a la oficina. “Ahorrar dinero no tiene por qué significar privarse”, dice Pederson.

Priorizar lo que verdaderamente hace feliz y dirigir los recursos hacia ello es un consejo clave de los expertos en finanzas personales (Getty Images)

Otra opción, según Rittershaus, es encontrar alternativas menos caras. ¿Qué es lo que te gusta de tu lujo? Si lo que te gusta es el sabor del café, plantéate mejorar tu cafetera casera. Si es el descanso del trabajo o el cambio de aires, plantéate dar un paseo en su lugar y observa cómo afecta a tu estado de ánimo.

También puede ayudar a entender el fatídico café con leche de 6 dólares en tu presupuesto más amplio, dice Yuval Shuminer, fundador de la aplicación de presupuestos Piere. Gastar 6 dólares en café cinco días a la semana durante un año suma 1.560 dólares. ¿Merece la pena para tu salud mental?

“A veces, ese café frío con caramelo de 6 dólares es lo único que se interpone entre un mal día y tú”, dice Shuminer. “Eso significa que la bebida está creando mucho valor para ti, y la gestión financiera consiste en entender qué te aporta valor y dedicar tus recursos ahí”.

Dicho esto, también querrás tener en cuenta el coste de oportunidad. Si tu presupuesto es realmente ajustado, ¿te sentirías mejor si tuvieras esos 1.560 dólares en tu cuenta de ahorros o los invirtieras en algo como ir al gimnasio? Todas estas son cosas que hay que tener en cuenta, dice Shuminer.

El gasto inteligente y el enfoque en experiencias ayudan a hacer sostenible el disfrute sin renunciar completamente a los caprichos diarios (Freepik)

Al fin y al cabo, lo que quieres es hacer lo que te aporte más valor, literal y metafóricamente. Tal vez un examen más profundo de su presupuesto revele que puede permitirse el capricho inflado recortando algo más; tal vez se dé cuenta de que está mejor sin él.

“Todos estamos conectados de forma diferente y debemos decidir cómo asignar mejor nuestros escasos recursos”, afirma Robert Johnson, profesor de finanzas de la Escuela de Negocios Heider de la Universidad de Creighton. “El problema en el que se mete la gente es que gasta dinero en todo y no prioriza. Prioriza lo que te hace feliz y dirige tus recursos hacia allí. Minimiza el gasto en cosas que realmente no te importan”.

