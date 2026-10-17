Excavaciones en la casa del horror de Filadelfia: hallaron huesos en la investigación por siete mujeres desaparecidas

Las pesquisas conectan la desaparición de siete mujeres con el productor Raymond Horsch, quien falleció en 2025 (Captura de video: CBS News Philadelphia).

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La oficina del médico forense de Filadelfia retiró huesos hallados en el patio trasero de una vivienda de Olney vinculada con la desaparición de siete mujeres.

Los análisis deberán determinar si los restos son humanos y si guardan relación con la investigación sobre el productor de pornografía violenta Raymond “R.C.” Horsch, fallecido en 2025.

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El hallazgo se produjo el jueves 15 de octubre en la vivienda ubicada en el 417 de West Chew Avenue, actualmente propiedad de su hijo, Eugene Horsch. Fuentes consultadas por CBS News Philadelphia y ABC 6 Action News informaron que los huesos serán enviados a un laboratorio para su análisis forense.

Un control de tránsito llevó a los investigadores hasta la vivienda

Todo comenzó con un control de tránsito en junio de este año. Eugene fue detenido por cargos vinculados con armas y drogas. Lo acompañaba una mujer que portaba una identificación a nombre de Blair Tonzelli, desaparecida desde 2023, indicó People.

El hallazgo alertó a los agentes y condujo a los investigadores hasta la vivienda familiar conocida como la “casa del horror” por los medios estadounidenses.

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En el inmueble, se encontraron cinco urnas, sustancias químicas almacenadas en recipientes, equipos de laboratorio y más de un millón de archivos digitales, entre imágenes y videos de 58 personas, informó People.

Raymond Horsch y su hijo, Eugene Horsch, vinculados a la vivienda de Olney donde continúan los peritajes (U.S. Marshall/Philadelphia Police).

Los archivos contienen imágenes de siete mujeres desaparecidas. Cuatro de las mujeres que aparecen en esos registros parecían estar “sin vida”, declaró el subjefe de la Policía de Filadelfia, Frank Vanore, durante una conferencia de prensa en septiembre recogida por People.

Cinco de ellas fueron identificadas como Blair Tonzelli, Amy McHale, Maribel Fresses, Gabrielle Amarando y Nicole Fusaro.

McHale era la exesposa de Raymond Horsch y desapareció en junio de 2016, luego de ser vista por última vez en la vivienda.

Amarando permanece desaparecida desde 2012 y Fresses, desde 2018. Según los investigadores, ambas aparecen inconscientes y heridas en los archivos.

Asimismo, existe una grabación en la que Fusaro aparece desnuda junto a Raymond Horsch y esposada a una cama.

Los detectives intentan determinar qué escenas pudieron haber sido ficcionalizadas, cuáles habrían registrado hechos reales y qué ocurrió con estas mujeres.

Amy McHale, Maribel Fresses, Nicole Fusaro, Blair Tonzelli y Gabrielle Amarando, cinco mujeres desaparecidas vinculadas por los investigadores a la casa de los Horsch (Captura de video: ABC7).

A partir de los productos químicos hallados en la vivienda, los investigadores analizan la hipótesis de que Raymond pudo haber utilizado hidrólisis alcalina para descomponer los restos humanos.

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Incluso, en Empathy, uno de los libros que escribió y publicó en 2014, Horsch se presentaba como un “asesino serial empático” y describía la compra de hidróxido de sodio, que, según afirmó, utilizó para descomponer el cuerpo de una mujer en la bañera del sótano, consignó CBS News Philadelphia.

La excavación del patio avanza por capas

Los equipos comenzaron esta semana a excavar el jardín trasero. El procedimiento consiste en retirar la tierra por capas hasta alcanzar una profundidad aproximada de 90 centímetros, la colocan sobre lonas, la trasladan a cubos y luego la tamizan bajo una carpa.

La noche del lunes 12 de octubre, los peritos aplicaron luminol dentro de la vivienda para detectar posibles rastros de sangre imperceptibles a simple vista. Fuentes policiales confirmaron a ABC 6 Action News que la prueba arrojó un resultado positivo, aunque serán necesarios análisis adicionales.

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La policía evalúa si Raymond Horsch utilizó hidrólisis alcalina para descomponer restos corporales en la vivienda (Captura de video: ABC7).

Durante el registro, los agentes desmontaron paredes y pisos. En una de las paredes encontraron una caja fuerte con documentos. También hallaron los restos de una antigua letrina de ladrillo en el jardín y cadáveres de zarigüeyas cerca de la propiedad, reportó CBS News Philadelphia.

La inspección de la vivienda de Olney continuará, al menos, hasta mediados de la semana siguiente. Una vez concluida la excavación en la parte posterior del terreno, los equipos prevén revisar el jardín delantero.