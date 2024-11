Dónde ver la temporada final de Yellowstone luego de que Paramount+ anunciara que no la transmitirá

El acceso a la última temporada de Yellowstone generó confusión entre seguidores por acuerdos de licencia previos. (Paramount)

El final de Yellowstone, uno de los dramas más exitosos de la televisión contemporánea, ha generado una gran expectativa entre sus seguidores. Sin embargo, acceder a los episodios finales de la serie puede resultar complicado. A diferencia de lo que muchos esperarían, la segunda parte de la quinta temporada no está disponible en Paramount+, la plataforma de streaming vinculada a su productora. En lugar de eso, los nuevos episodios se transmiten exclusivamente en el canal de televisión Paramount Network.

Cada domingo a las 20:00 horas (EST), los espectadores pueden disfrutar de los episodios en vivo a través de un paquete de televisión por cable o servicios como YouTube TV y Hulu Live. Aquellos que no puedan ver el episodio durante su emisión pueden acceder a él posteriormente en el sitio web de Paramount Network, siempre que tengan un proveedor de televisión compatible.

Este modelo, poco común en una era dominada por el streaming, responde a acuerdos de licencia que anteceden al lanzamiento de Paramount+, lo que ha generado confusión entre los fanáticos. Aunque temporadas anteriores están en Peacock, la última aún no se incluye en esa plataforma. La coexistencia de contenido entre Peacock y Paramount+ para diferentes productos de la franquicia, como las precuelas 1883 y 1923, ilustra un complejo panorama de distribución. Esto obliga a los seguidores a recurrir a múltiples servicios para seguir la historia completa de la familia Dutton.

La emisión de la última temporada se hace únicamente a través de Paramount Network y ciertos servicios de TV. (REUTERS/Dado Ruvic)

Desarrollo de la temporada final

La segunda parte de la quinta temporada, compuesta por seis episodios, representa un punto culminante lleno de tensiones. Desde el primer episodio titulado “Desire Is All You Need”, los espectadores son testigos de momentos de alto impacto, como el descubrimiento del asesinato de John Dutton y las crecientes hostilidades entre Beth y Jamie. Con un final programado para el 15 de diciembre, los productores han prometido un cierre explosivo que pondrá fin a años de intriga, rivalidades y sacrificios en el rancho Yellowstone.

Desde su estreno en 2018, Yellowstone se consolidó como una de las series más exitosas del género dramático contemporáneo. Sin embargo, la despedida de esta saga sobre la familia Dutton y su lucha por preservar su rancho enfrenta complicaciones que reflejan las tensiones detrás de cámaras y en las estrategias de distribución.

Con la segunda parte de la quinta temporada en emisión desde el 10 de noviembre de 2024, los espectadores se adentran en los capítulos finales que cerrarán la historia de este moderno western creado por Taylor Sheridan. A pesar de los desafíos, incluidos la partida de Kevin Costner y la compleja disponibilidad de los episodios, Yellowstone promete una conclusión memorable.

Hasta ahora, la última temporada de Yellowstone no está disponible en la plataforma Peacock. (SKYSHOWTIME/Europa Press)

La inesperada partida de Kevin Costner, quien interpretaba al patriarca John Dutton, marcó un antes y un después en la narrativa de la serie. Durante la producción de la quinta temporada, surgieron diferencias creativas entre el actor y Taylor Sheridan, lo que, sumado a los compromisos de Costner con su proyecto personal Horizon: An American Saga, precipitó su salida.

Este cambio obligó a reescribir el arco final, centrando la atención en los miembros más jóvenes de la familia Dutton y comenzando la última tanda de episodios con el asesinato de John Dutton. Este evento desencadena enfrentamientos cruciales entre los hijos del protagonista, Beth y Jamie, en una lucha que promete redefinir el destino del rancho Yellowstone.

Aunque la historia principal llega a su fin, Taylor Sheridan ya trabaja en expandir el universo narrativo. Series derivadas como 1923, protagonizada por Harrison Ford y Helen Mirren, y proyectos como 6666 y The Madison prometen explorar nuevas historias vinculadas al legado de la familia Dutton. Esta última, con Michelle Pfeiffer al frente, relatará la vida de una viuda neoyorquina en busca de un nuevo comienzo en Montana.