Biden advirtió que un ataque iraní contra Israel podría llegar “más pronto que tarde” y pidió a Teherán evitar el conflicto

Biden advirtió que un ataque iraní contra Israel llegará “más pronto que tarde” y pidió a Teherán evitar el conflicto (REUTERS/Bonnie Cash)

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, consideró este viernes que el eventual ataque de Irán sobre objetivos israelíes llegará “más pronto que tarde” y exhortó a Teherán a desistir de cualquier acción bélica.

En una intervención en la Convención de la Red de Acción Nacional, el mandatario demócrata subrayó que Washington está comprometido con la defensa de Israel.

“Apoyaremos a Israel. Ayudaremos a defender a Israel. Irán no lo conseguirá”, destacó.

Este mismo viernes, la Casa Blanca se había pronunciado también al respecto y había considerado “creíbles” las amenazas de Irán, por lo que movilizará tropas adicionales en Oriente Medio para prepararse a una eventual escalada del conflicto.

La Casa Blanca dijo que una represalia del régimen persa por el bombardeo en Damasco es “real” y “factible” (EFE/Will Oliver)

“Estamos dando un seguimiento muy, muy de cerca. Consideramos todavía que la amenaza potencial de Irán es real, sin duda es creíble”, dijo el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, en una rueda de prensa.

Kirby también reveló que Estados Unidos e Israel mantienen una comunicación constante para garantizar la capacidad de defensa israelí.

El funcionario estadounidense añadió que el general Erik Kurilla, jefe del Comando Central de EEUU, se encuentra en Israel evaluando las medidas de preparación junto a líderes de defensa israelíes.

El general Erik Kurilla, jefe del Comando Central de EEUU, se encuentra en Israel evaluando las medidas de preparación junto a líderes de defensa israelíes (EFE/Ariel Hermoni)

Otros dos responsables del Gobierno estadounidense declararon en las últimas horas bajo condición de anonimato a la cadena CBS que Irán podría lanzar, “antes que termine el fin de semana y como muy pronto este viernes”, un ataque con más de un centenar de aviones no tripulados y decenas de misiles contra bases militares dentro de territorio israelí”.

El ministro de defensa de Israel, Yoav Gallant, aseguró recientemente que su país está “preparado para defenderse en tierra y en el aire, en estrecha cooperación con nuestros socios”.

Gallant afirmó que su país está “hombro con hombro” con Estados Unidos tras reunirse este viernes con el jefe del Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM, en inglés) en la base militar de Hatzor, centro de Israel. “Nuestros enemigos creen que pueden separar a Israel y Estados Unidos, pero es todo lo contrario: nos están uniendo y fortaleciendo nuestros lazos”, dijo.

La tensión regional se ha intensificado después de un ataque contra el consulado iraní en Siria el pasado 1 de abril, que resultó en la muerte de siete miembros de la Guardia Revolucionaria de Irán, incluidos dos generales.

El ministro de defensa de Israel, Yoav Gallant, aseguró recientemente que su país está “preparado para defenderse en tierra y en el aire, en estrecha cooperación con nuestros socios” (Europa Press)

Tras el ataque, Teherán ha amenazado con tomar represalias contra Israel, a quien acusa de haber llevado a cabo el bombardeo en Damasco.

El secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, ha sostenido en las últimas horas una ronda de llamadas con sus homólogos de Turquía, China y Arabia Saudita para intentar disuadir a Irán de emprender un ataque contra Israel.

El Pentágono también dijo el jueves estar monitoreando de cerca la amenaza de Irán y destacó que tomará las medidas necesarias para proteger a sus propias fuerzas.

Movilización de fuerzas

Estados Unidos anunció este viernes que está reforzando su presencia en Oriente Medio con el envío de “activos adicionales” para fortalecer la defensa de Israel ante las amenazas de un ataque iraní.

“Estamos desplegando activos adicionales en la región para reforzar los esfuerzos regionales de disuasión y aumentar la protección de las fuerzas estadounidenses”, comentó un funcionario que, no obstante, no precisó de qué bienes o medios se trata.

Blinken llama a su homólogo egipcio para trabajar en contener la posible escalada con Irán (EFE/ Antonio Lacerda)

Por su parte, The Wall Street Journal citó a una fuente familiarizada con el asunto que dijo que el gabinete de Benjamin Netanyahu estaría esperando un ataque directo contra el norte o el sur del país este mismo viernes o el sábado. Otra persona, no obstante, aseguró que el régimen de Teherán sigue discutiendo sus planes de ataque y aún no ha tomado una decisión final.

(Con información de EFE, AFP y Europa Press)