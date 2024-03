Drake Bell reveló haber sido abusado sexualmente por un empleado de Nickelodeon cuando era un actor infantil

Una nueva docuserie explora las condiciones tóxicas y los abusos en el mundo del entretenimiento infantil, poniendo foco en los programas de Nickelodeon de los años 90 y 2000. Crédito: Investigation Discovery

Drake Bell, antigua estrella de Nickelodeon, ha decidido romper el silencio en el próximo documental de Investigation Discovery titulado Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV, donde afirma haber sido víctima de abuso sexual por parte de Brian Peck, quien fue entrenador de diálogo en programas de la casa televisiva como All That y The Amanda Show, siendo este último programa contaba con la participación del actor desde 1999 hasta 2002, antes de protagonizar su propia serie Drake & Josh, en 2004.

Variety recordó que para Peck, su carrera tomó un giro drástico cuando, en agosto de 2003, fue arrestado por más de una docena de cargos relacionados con el abuso sexual de un menor no nombrado. Posteriormente, en mayo de 2004, no refutó los cargos de realizar un acto lascivo con un menor de 14 o 15 años y a la copulación oral con un menor de 16 años, siendo sentenciado a 16 meses de prisión y obligado a registrarse como delincuente sexual en octubre de 2004.

El documental Quiet on Set servirá como plataforma para que Drake Bell, quien ha mantenido su anonimato en relación con este caso durante más de dos décadas, comparta públicamente su experiencia de abuso.

La producción, a cargo de Maxine Productions y Sony Pictures Television promete ofrecer una mirada sin precedentes a las condiciones tóxicas de trabajo en programas infantiles de los años noventa y principios de los dos mil, enfocándose particularmente en aquellos creados por Dan Schneider. Este último, conocido por crear icónicas series de Nickelodeon como iCarly y Zoey 101, enfrenta acusaciones de haber creado un ambiente incómodo y perverso en los sets de grabación.

Acusaciones de escritura de escenas sexualizadas y campañas para que jóvenes estrellas femeninas usaran atuendos provocativos han empañado la reputación de Schneider, quien se separó de Nickelodeon en 2018.

Aunque Russell Hicks, el ex presidente de contenido y producción de Nickelodeon, aseguró en 2022 que todo el trabajo de Schneider fue “cuidadosamente examinado y aprobado”, las declaraciones de antiguos actores infantiles y miembros del equipo hablan de una realidad distinta.

"Quiet on Set" destapa los abusos en series infantiles de los 90 y 2000. En esta ocasión, el turno será de Drake Bell, quien contará su dura experiencia. (Nickelodeon/Investigation Discovery)

Business Insider señaló que además de Bell, otras estrellas y miembros del equipo de los programas de Schneider compartirán testimonios exclusivos por primera vez en el documental dirigido por Mary Robertson y Emma Schwartz. Quiet on Set busca así alumbrar la oscuridad que, según reportes, imperaba detrás de escenas en algunas de las producciones infantiles más queridas de su época.

La historia personal del también cantante de Somehow y Fool the World en relación con este tema se convierte aún más pertinente a la luz de recientes reflexiones compartidas por Rider Strong y Will Friedle, ex miembros del elenco de Boy Meets World, en su podcast.

Recordaron trabajar con Peck y cómo, tras ser acusado de abuso sexual en 2003, buscaba apoyo en ellos, manipulando la situación para presentarse como la víctima. “La madre de la víctima se volteó y dijo, ‘Mira a todas las personas famosas que trajiste contigo. Y eso no cambia lo que le hiciste a mi hijo,’” recordó Friedle, subrayando el impacto de aquel momento.

Es esencial resaltar que esta información se brinda en el contexto del anuncio de Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV, el cual será transmitido los días 17 y 18 de marzo por Investigation Discovery. Este documental no solo se espera que arroje luz sobre las experiencias de Bell y otros, sino que también incite una reflexión necesaria sobre la protección de menores en la industria del entretenimiento.

(Con información de Variety y Business Insider)