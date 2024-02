Jennifer Lopez iniciará su gira 2024 en Orlando y Miami

Jennifer Lopez prepara su regreso a los escenarios con una gira que inicia en Florida, incluyendo actuaciones en Orlando y Miami. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Jennifer Lopez, reconocida artista con una variada carrera en la música y el cine, ha confirmado el inicio de su gira “This Is Me… Now The Tour 2024″ en Florida, específicamente con conciertos en Orlando y Miami. La gira celebra el lanzamiento de su nuevo álbum “This Is Me… Now”, marcando su retorno a los escenarios después de un período de casi cuatro años sin realizar giras. Este tour constituye un hito en la carrera de la Diva del Bronx, ofreciendo una exploración profunda de sus experiencias personales a través de la música.

El tour arrancará oficialmente el 26 de junio en el Kia Center de Orlando, seguido por una actuación en el Kaseya Center de Miami el 28 de junio. Estas presentaciones en Florida son solo el comienzo de una serie de conciertos que llevarán a Lopez a recorrer más de 30 ciudades en Estados Unidos, incluyendo paradas en San Antonio, Phoenix, Los Ángeles, San Francisco, Las Vegas, Denver, Indianápolis, Pittsburgh, Detroit, Boston, y Filadelfia, culminando el 31 de agosto en el Toyota Center de Houston.

Jennifer Lopez profundiza en su viaje personal y artístico en el nuevo cortometraje "This Is Me Now: A Love Story", acompañando el lanzamiento de su álbum más reciente y marcando un hito en su carrera. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Tras una pausa artística que coincidió con importantes cambios en su vida personal, como su matrimonio con Ben Affleck y la adaptación a una nueva dinámica familiar, Lopez lanzó “This Is Me… Now” el 16 de febrero. Este álbum representa un guiño a su trabajo previo “This Is Me… Then”, lanzado en 2002, marcado por el inicio de su romance con Affleck. La artista ha expresado que este álbum es “el más honesto y verdadero que ha creado”, ofreciendo a sus seguidores una perspectiva íntima sobre los desafíos y triunfos en su jornada personal y profesional.

Además de los conciertos, Lopez presentó un cortometraje exclusivo en Amazon Prime Video titulado “This Is Me Now: A Love Story”, que se estrenó junto con el álbum. Este proyecto audiovisual promete ofrecer una mirada aún más cercana a la vida de la cantante, complementando la experiencia musical con contenidos visuales que profundizan en el significado detrás de sus nuevas canciones.

La esperada gira 2024 de Jennifer Lopez arranca en junio, marcando el retorno de la artista después de un receso de cuatro años. (REUTERS/Mike Blake)

Las entradas para “This Is Me… Now The Tour 2024″ estarán disponibles para el público general a partir del 23 de febrero, con una preventa exclusiva para los miembros del club de fans de JLO prevista para el 20 de este mes. Además, habrá preventas especiales para clientes de Citi y Verizon, ofreciendo a los seguidores de Lopez múltiples oportunidades para asegurar su asistencia a estos esperados eventos.

La gira de Jennifer Lopez no solo representa su regreso a los grandes escenarios, sino también una evolución en su música y narrativa artística. Al explorar temas personales y presentar un espectáculo renovado, Lopez se asegura de mantener una conexión profunda con su audiencia, reafirmándose como una de las figuras más influyentes de la industria del entretenimiento. Con “This Is Me… Now The Tour 2024″, Jennifer Lopez está lista para ofrecer una serie de presentaciones emocionantes que capturarán a la perfección la esencia de su más reciente obra musical.