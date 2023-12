Encontraron una ballena de 16 metros muerta en playas de San Diego, California

Una ballena de aleta de 16 metros fue encontrada sin vida en la Playa de Mission en San Diego, California. (K.C. Alfred/The San Diego Union-Tribune)

Una ballena de aleta de 16 metros de largo fue encontrada muerta en la Playa de Mission, en San Diego, California sin que se evidenciaran signos claros sobre la causa de su deceso. El cadáver del joven cetáceo hembra apareció en la orilla la mañana del domingo 10 de diciembre y, tras su descubrimiento, fue remolcada mar adentro por las autoridades locales.

Las “fin whales”, también llamada ballenas de aleta, son consideradas las segundas más grandes del mundo después de las ballenas azules, pueden llegar a medir entre 21 y 24 metros de longitud y pesar cerca de 45,000 kilogramos. Están catalogados en peligro de extinción, con una estimación de alrededor de 8,000 individuos en la costa oeste, según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA).

Michael Milstein, portavoz de la región oeste de NOAA Pesca, indicó en entrevista con el diario local The San Diego Union-Tribune, que el ejemplar probablemente estaba en sus primeros años de vida y que no llevaba mucho tiempo muerta dado el escaso grado de descomposición observado. Milstein añadió que en incidentes previos de colisiones con embarcaciones, suelen encontrarse marcas de hélices, pero en este caso no se apreciaron señales de ese tipo, por lo que el equipo de investigación tomó muestras de tejido para analizar y determinar las causas del fallecimiento del animal.

Aproximadamente 100 personas observaron la operación de remoción de la ballena de Playa de Mission. (K.C. Alfred/The San Diego Union-Tribune)

La NOAA se aseguró que la gente se mantuviera a una distancia segura del cadáver antes de ser arrastrado mar adentro. La operación esperó hasta la marea alta para llevar el cuerpo a aguas profundas y hundirlo. Para mover el cadáver, una máquina remolcadora bulldozer, una moto acuática y un barco colaboraron en el desplazamiento del mamífero hacia el agua.

A las 4 p.m., aproximadamente 100 personas observaron cómo la ballena era remolcada más allá de la línea de surf. Después de varios rompimientos de cuerda, el animal fue finalmente retirado de la playa. Los guardacostas la movilizaron alrededor de 2,4 kilómetros mar adentro, donde “se hundió súbitamente hasta el fondo”, según un mensaje de texto del teniente de guardacostas Jacob Magness publicado por la agencia de noticias The Associated Press.

El fenómeno de varamiento no es común en ballenas de aleta a lo largo de la Costa Oeste. A diferencia de las ballenas grises, que suelen viajar entre 16,000 y 22,500 kilómetros en migraciones anuales, las ballenas de aleta prefieren aguas más profundas.

Equipos de investigación tomaron muestras de tejido para determinar las causas del fallecimiento de la ballena. (K.C. Alfred/The San Diego Union-Tribune)

Sin embargo, expertos han alertado sobre un incremento en el número de varamientos de ballenas grises desde México hasta Alaska desde 2019. Este fenómeno llevó a la NOAA a declarar un Evento de Mortalidad Inusual. Los exámenes realizados en los cuerpos de las ballenas encontradas revelaron signos de desnutrición en varios casos, si bien la NOAA indica que estos hallazgos no son consistentes en todas las ballenas examinadas y afirmó que se realizarán más investigaciones al respecto.