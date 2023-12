Abrió Art Basel Miami Beach, con nuevo plano y mucho arte de las Américas

Comenzó Art Basel Miami Beach 2023, una muestra con gran diversidad de expresiones artísticas, desde pintura hasta creaciones digitales.

Art Basel Miami Beach abrió las puertas de su edición 21 el miércoles 6 de diciembre, con la presencia del director general de la organización, Noah Horowitz; Vicenzo de Bellis, director de ferias y plataformas expositivas; el nuevo alcalde de la ciudad, Steven Miner, y Jason Chandler en representación del patrocinador UBS. Luego del diálogo con los invitados (la apertura al público general será el viernes 8), el grupo bajó hasta la gran sala donde se muestra Meridians, el sector dedicado a obra de gran tamaño, que se inauguró primero, y hacia el mediodía se pudo ver el más importante: Galleries, que reúne a las mayores casas de arte del mundo.

Te puede interesar: Cómo moverse en Miami durante Art Basel: una guía para evitar los problemas de tránsito

Con una representación de 277 galerías, dos tercios de ellas de las Américas, la prestigiosa feria de arte vuelve a mostrar una diversidad de obras, desde la pintura y la escultura hasta la fotografía y las creaciones digitales. El diseño de la planta, renovado para la edición de 2023, se organiza alrededor de cinco plazas que facilitan un recorrido más intuitivo y espacios de descanso para los visitantes.

Como siempre, en Galleries se podrá ver qué llevan los grandes nombres como Gagosian, Hauser & Wirth, White Cube, Pace Gallery y Lisson Gallery. La sección Meridians, nuevamente con curaduría de Magalí Arriola, del Museo Tamayo Arte Contemporáneo de México, presentó 19 proyectos de gran tamaño, entre ellos las instalaciones “Quiet As It’s Kept” de Ja’Tovia Gary, y la obras históricas del estudio para el mural “Vendedora de flores” de Alfredo Ramos Martínez.

Te puede interesar: Art Basel Miami Beach 2023: la seguridad en la ciudad y las normas dentro de la feria

Las otras secciones de Art Basel Miami Beach 2023 son Nova, Survey, Positions y Kabinett, además del programa Conversations, dirigido por Emily Butler, con María Magdalena Campos-Pons como Premiere Artist Talk.

De izq. a der.: Vicenzo de Bellis, director de ferias de Art Basel; Steven Miner, alcalde de Miami Beach; Noah Horowitz, CEO de Art Basel, y Jason Chandler, de UBS.

Miner, el sexto alcalde de Miami Beach en la inauguración desde que la feria llegó a los Estados Unidos, la segunda sede tras la principal de Basilea, en 2002, agradeció el honor de contar con el evento “que realmente transforma nuestra ciudad durante una semana”. Confirmó que 80.000 visitantes llegan al sur de Florida en estos días para ver esta y las casi 30 ferias satelitales que componen Miami Art Week, “una cifra asombrosa en un tiempo muy breve”.

Te puede interesar: La nueva edición de Art Basel Miami Beach tendrá un diseño renovado y albergará a 277 galerías internacionales

Llamó a Art Basel “los Juegos Olímpicos del mundo del arte” y argumentó: “Literalmente, en este edificio, aquí mismo, vemos algunos de los más grandes creadores del arte de los siglos XX y XXI”.

Horowitz, quien fuera director de Art Basel Miami Beach años atrás, regresó como director general de la institución madre. “Y la verdad es que no se me ocurre mejor manera de celebrar mi primer aniversario al frente de esta organización que en este escenario, rodeado de esta increíble comunidad en una ciudad que está tan cerca de mi corazón”, dijo. Celebró “el extraordinario crecimiento y dinamismo del panorama cultural de Miami” y subrayó que Florida salió del la crisis de covid-19 “con más ambición, energía y potencial transformador que cualquier otro lugar del mundo”.

Art Basel Miami Beach, enclave global para el descubrimiento de nuevas voces artísticas de las Américas, reúne a 277 internacionales.

Sobre la feria, analizó que, además de ser “el acontecimiento más importante de su género en el mercado del arte más importante del mundo”, ocupa una posición singular como nexo geográfico y creativo entre América del Norte y América Central y del Sur. “Se ha consolidado como la principal plataforma mundial para el descubrimiento de prácticas y voces artísticas de la región, y un lugar esencial para presentar año tras año al mercado estadounidense artistas y posiciones de toda Europa, Asia, Oriente Medio y la diáspora africana”, precisó.

La Semana del Arte en Miami, valoró, es “el momento cumbre del calendario cultural estadounidense”, y la ciudad y sus playas son “el lugar en el que simplemente hay que estar si se trata de arte, diseño, música, cine, moda y, cada vez más, tecnología”.

A propósito de ese tema, Horowitz presentó Access by Art Basel, una plataforma diseñada en colaboración con la empresa de tecnología Arcual, que permite a los compradores de arte contribuir a causas benéficas como la Fundación Miami o el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). “Nos sentimos honrados de inaugurar la primera edición de Access con más de una docena de artistas que exponen en la feria”, dijo el director ejecutivo de Art Basel. Entre ellos se cuentan Hernan Bass, Katherine Bradford, Rafael de la Cruz, Jenny Holzer y Angela Otero. Además, agregó, en esta primera edición, la feria hizo un donativo inicial de USD 25.000.

El diseño renovado del plano ofrece cinco plazas para un recorrido intuitivo y múltiples espacios para el descanso de los visitantes.

En tanto CEO de Art Basel, Horowitz tiene ahora responsabilidad sobre las ferias de Basilea, Hong Kong y París, además de Miami Beach. Para garantizar que se mantengan relevantes, dijo, encuentra especialmente importante incorporar a la organización “una nueva generación de líderes y sus puntos de vista”. La primera, presentó, es Bridget Finn, quien será directora de la edición 2024 de Art Basel Miami Beach. “Bridget tiene la visión, la ambición y las habilidades necesarias para dirigir nuestro trabajo aquí”.

Finn seguirá trabajando con Maureen Bruckmayr, jefa de negocios y gestión del evento en Florida, y Vincenzo de Bellis, director de ferias y plataformas de exposición, es decir la persona a cargo de la estrategia global de los cuatro salones de Basel.

Por último, Horowitz agradeció a Norman e Irma Braman, quienes impulsaron la llegada de Art Basel a Miami desde finales del siglo XX, además de las autoridades y colaboradores. Y al patrocinador, UBS, cuyo representante, Jason Chandler, Director de Gestión Patrimonial Global para las Américas, habló a continuación.

Art Basel Miami Beach contó con la apertura de los sectores Meridians y Galleries el dia de su inauguración para invitados.

“UBS ha sido el socio principal de Art Basel en este evento desde su creación en 2002, y estamos muy orgullosos de cómo ha crecido hasta convertirse en uno de los más influyentes del mundo del arte”, dijo el ejecutivo de la compañía de servicios financieros suiza. “El arte es una parte importante de la cultura de UBS”, agregó, y detalló que la colección de la firma cuenta con más de 30.000 obras, “lo que la convierte en una de las colecciones corporativas más importantes del mundo”. Algunas de sus nuevas adquisiciones se expusieron en la sala VIP.

Los asesores de UBS hablan con sus clientes sobre sus colecciones de arte, agregó, “sobre cómo garantizar que sus colecciones se transmitan de forma que se ajusten a sus deseos y, lo que es más importante, a sus valores”. Ese interés, además de haberle permitido relaciones extensas como las que tiene con muchos de los protagonistas de la inauguración, generó una encuesta anual Art Basel-UBS. Según la edición 2023, el gasto medio de los coleccionistas consultados en 11 mercados llegó a USD 65.000 dólares en el primer semestre del año, un 19% más que en 2021.

Entre las actividades de la institución en Miami Art Week que destacó Chandler se contaron en el tríptico de Jeffrey Gibson Just When You Least Expect It, inspirado en las letras de Love Comes Quickly, de Pet Shop Boys, que amalgama tradiciones de los nativos americanos y la abstracción geométrica y nuevas adquisiciones de artistas como Nick Cave, Awol Erizku, Deana Lawson y Hank Willis Thomas.

Steven Miner, alcalde de Miami Beach, reconoció a Art Basel como un evento transformador en la ciudad, que en 2023 atrae a 80.000 visitantes.

También habló de The Poetics of Dimensions, una exposición grupal en el UBS Art Studio, en colaboración con Artnoir y curada por su cofundador Larry Ossei-Mensah. “La muestra incluye obras de Anthony Akinbola, Sonia Gomes, Melissa Joseph, Julianknxx y Nari Ward”, citó. Por último, mencionó la única obra cinematográfica de la Semana del Arte, Origin, de la nominada al Oscar Ava DuVernay, “que se estrenará como parte de la presentación de Tribeca Festival”, el evento que por primera vez se asoció a Art Basel Miami Beach.

De Bellis habló en detalle de lo que llevaba la feria en 2023 al Miami Beach Convention Center, empezando por “un nuevo plano del salón, adaptado para mejorar la visibilidad de las galerías en todos los sectores de la feria y para ofrecer una experiencia excepcional a los visitantes, con más oportunidades para descansar, tomar una copa o disfrutar de una comida”.

Destacó que Meridians, sector curado por cuarto año por Arriola, contiene varios proyectos creados especialmente para la muestra. “El sector presenta obras que apelan a la naturaleza, a la tierra y a las formas en que negociamos nuestras geografías culturales y espirituales construidas”, analizó. Mencionó algunas “obras emblemáticas de la premisa curatorial”, como Inflatable Globe, de Seung-taek Lee, la instalación escultórica de Reginald O’Neill “que funciona como una continuación de su investigación sobre el papel del artista”, las fotografías de manifestaciones públicas y políticas intervenidas por Marcelo Brodsky y la obra de Ja’tovia Gary.

Noah Horowitz presentó a Bridget Finn como nueva directora para la próxima edición de Art Basel Miami Beach.

Dio la bienvenida a nuevas galerías, entre ellas Gallery Minsk (París) y Weinstein Gallery (San Francisco) que llevan “una notable propuesta histórica al sector principal: presentan conjuntamente un stand individual de la artista surrealista ítalo-argentina Leonor Fini, con obras nunca antes expuestas de su colección personal”.

De Bellis mencionó también a las galerías The Ranch (Nueva York), que exhibe “esculturas antropomórficas nunca antes expuestas del puertorriqueño Daniel Lind-Ramos, realizadas con materiales recuperados de su ciudad natal”, y Silverlens (Manila), que muestra” tapices y altares de gran tamaño del artista filipino Norberto Roldan, sobre las condiciones poscoloniales” de Filipinas. “Más que nunca, nuestra feria es una plataforma de lanzamiento para galerías jóvenes y voces emergentes, experimentales y vanguardistas”, agregó el experto.

Por último, habló del programa Conversations, dirigido por Butler, que reúne a 35 líderes de opinión a lo largo de nueve paneles durante toda la semana. Además de Campos-Pons, “destacada artista de origen cubano cuya retrospectiva se exhibe actualmente en el Museo de Brooklyn”, la figura del hip hop y activista Chance the Rapper, la coleccionista Estrellita Brodsky y la directora ejecutiva de The Bass, Silvia Karman Cubiñá, estarán entre los oradores.

“Esta edición presenta una gran variedad de galerías, artistas y nuevas perspectivas del arte de la escena latinoamericana y de la diáspora caribeña”, cerró De Bellis. “Desde obras históricas a voces contemporáneas, casi dos tercios de los expositores de esta edición proceden de las Américas. Estamos orgullosos de figurar entre las principales plataformas mundiales de arte moderno y contemporáneo de esta extraordinaria región”.

Fotos: NachoMartinFilms (@nachomartinfilms)