El Museum of Graffiti abre un nuevo espacio, The Art of Hip Hop, para Miami Art Week

Durante Miami Art Week 2023 los asistentes podrán disfrutar del arte en vivo y la interacción directa con los artistas en las instalaciones del Museum of Graffiti.

Durante la Semana del Arte en Miami, el Museum of Graffiti, el primero de su tipo en el mundo, se suma a los festejos con exposiciones de los mejores artistas del estilo callejero, como siempre, pero en 2023 anuncia una gran novedad: la apertura de un espacio dedicado al hip hop y una representación de la rica historia del movimiento artístico que lo circunda, The Art of Hip Hop.

Esta casa dedicada al arte urbano, en el barrio bohemio de Wynwood, exhibe, educa y celebra a los miles de grafiteros que han transformado las paredes de los espacios públicos en obras que embellecen las calles e inspiran a las personas que simplemente pasan por ahí, que no tienen que movilizarse hasta una galería o un museo para ver arte. The Museum of Graffiti cuenta cómo comenzó este movimiento y cómo se convirtió en la forma de creación visual de más rápido crecimiento de las últimas décadas, además de organizar muestras.

Y ahora, inaugura un nuevo espacio. The Art of Hip Hop propone disfrutar de una exposición inmersiva que celebra la cultura urbana y el género musical y poético del hip hop. La inauguración, el 5 de diciembre, se acomoda dentro del año que celebra el 50 aniversario del hip hop y promete ofrecer una experiencia singular.

The Museum of Graffiti

El museo cuenta con exposiciones tanto interiores como exteriores. Las exhibiciones interiores se componen de pinturas vibrantes, esculturas y dibujos de los últimos 50 años. Asegúrate de visitar la galería de bellas artes y la tienda de regalos. La exposición exterior consta de 12 murales alrededor de la propiedad. Es un sitio perfecto para sacar fotos y un lugar de disfrute para visitantes de todas las edades.

Muestras exclusivas de Surrealismo Metafísico y proyectos de fotografía Polaroid destacan en la programación del Museum of Graffiti durante la Miami Art Week.

La inauguración de Miami Art Week, el gran evento alrededor de Art Basel Miami Beach, cuenta con la apertura de la exposición Metaphysical Surrealism (Surrealismo metafísico), el 6 de diciembre, del reconocido artista radicado en Los Ángeles Mear One. Este evento marca un hito en la trayectoria del grafitero que ha evolucionado a maestro pintor al óleo.

Además, realiza un proyecto especial de fotografía Polaroid, en colaboración con artistas como 1UP, Martha Cooper, 2Alas, Boo Johnson, Eneri, Futura, Mark González, Maya Hayuk, Reds, Revok y Vhils. Luego de que cada artista se tome una fotografía con una cámara Polaroid, la imagen se ampliará y se pondrá a su disposición para que la embellezca a mano. Los artistas pintarán sobre estas fotografías en vivo en el Museo del Graffiti los días 6 y 7 de diciembre, las ampliaciones de Polaroid pintadas a mano se convertirán en impresiones de edición limitada que se firmarán, numerarán y publicarán en el local. Además, el patio exterior contará con Mi Campo Artists’ Lounge, que ofrecerá cócteles artesanales y personalización de zapatillas. Además, la semana se engalanará con presentaciones de DJ y arte en vivo, y se presentarán Felix Sama y Speedy Legs, integrantes del equipo estadounidense de break dance.

Dónde: 276 NW 26th St, Miami, FL 33127

Cuándo: 6 al 8 de diciembre de 11am a 6pm; 9 y 10 de diciembre de 11am a 7pm. Actividades especiales:

Surrealismo metafísico , de Mear One : inauguración de a muestra del pionero en la escena del arte callejero en Los Ángeles, con música de The Gaslamp Killer y el lanzamiento de un grabado de edición limitada. (miércoles 6, de 11am a 1pm, USD 16)

Atomik Umbrella. Only In Dade presenta esta edición limitada de 300 piezas de la sombrilla del icónico artista Atomik. (miércoles 6, de 3:05pm a 6pm, USD 25)

Plataforma de skate Os Gemeos: creada en colaboración con los pioneros del arte urbano en Brasil, en una edición limitada de 300 piezas (jueves 7, 11am a 2pm, USD 150).

"Wu-Wednesday Addams", obra de CES, parte del acervo de The Museum of Graffiti de Miami.

Lanzamiento del zine de fotografía graffitera My Eye Got Lazy y panel de discusión presentado por Kangol en panel con Erin Patrice O’Brien, Dr. Dax, Jean Andre Antoine y Francisco Vasquez. (jueves 7, de 1pm a 2pm)

Lanzamiento y firma de carteles y camisetas conmemorativos coleccionables del Museo del Graffiti con Peter Paid . (jueves 7 de 3pm a 6pm)

Cierre del proyecto Polaroid de 1UP con Martha Cooper . Barra libre, DJ, arte interactivo, personalizaciones y más. (viernes 8 de 1pm a 5pm)

Graffiti Journal: 10 years of Sex Appeal . Presentación del libro del famoso graffitero de trenes distinguido por ilustraciones acompañadas de frases ingeniosas. Sex Appeal firmará copias con un dibujo original personalizado. (sábado 9 de 11am a 1pm)

Felix Sama y Speedy Legs de USA Breaking presentan la final nacional de la organización. Con la Fundación Internacional de Hip Hop del Sur de Florida, el evento contará con los mejores campeones de break dance , un disciplina que comenzó como un movimiento underground en Nueva York como parte de la escena del hip-hop y en 2024 participará como deporte en los Juegos Olímpicos de París. (sábado 9 de 12pm a 7pm)

Fiesta por el décimo lanzamiento The Infamous, revista dedicada a la cultura y el estilo de vida del graffiti. La edición que incluye dos nuevas portadas de Eneri y Remio y está cargada de arte de mio, Eneri, Bleak, Walter, Minto, Roachi, Necs, Caem, Viloe, Avert, Water, Mr. Myl y muchos más. (sábado 9 de 1pm a 3pm)

Cuánto: público en general USD 16; estudiantes y personas mayores USD 12

La cultura urbana y el grafiti se unen en las exhibiciones inmersivas que celebra el quintuagésimo aniversario del hip hop.

The Art of Hip Hop, nuevo espacio en Wynwood

Durante Miami Art Week, The Museum of Graffiti instaura en Miami un innovador espacio llamado The Art of Hip Hop. Este nuevo entorno está diseñado para celebrar la conexión entre el graffiti y otras artes urbanas, y contará con diversas atracciones como un patio experiencial donde disfrutar de bebidas, charlas, presentaciones, sesiones de DJ y más.

The Art of Hip Hop destaca el trabajo de creadores detrás de las cámaras en el ámbito del género musical líder: fotógrafos, artistas de portadas de álbumes y diseñadores de logotipos. La muestra incluye la contribución de importantes figuras como Janette Beckman, Joe Conzo , Mike Miller, Lisa Leone, Henry Chalfant, Matt Doyle y Daniel Hastings, y presenta portadas icónicas de artistas como Cey Adams, Eric Haze, Slick y Kaws. Además, enfoca una mirada especial en la influencia de Miami en la historia del hip hop, con piezas de los fotógrafos Derick G y Esdras T. Thelusma.

Por su parte, la exhibición titulada From the Bronx to the Beach hace un recorrido de la historia del hip hop desde sus inicios en Nueva York con figuras como Kool Herc hasta íconos de Miami como Uncle Luke. La selección de objetos y visuales ofrece una perspectiva única de la evolución y el impacto del movimiento en distintas áreas creativas. Este retoño de The Museum of Graffiti, liderado por sus fundadores Alan Ket y Allison Freidin, busca así honrar a los héroes visuales anónimos de esta cultura.

Pioneros y figuras emergentes del arte callejero comparten escenario en los eventos especiales de Miami Art Week.

Con exhibiciones previamente presentadas en eventos internacionales como SXSW y UrbanBreak en Seúl, The Art of Hip Hop llega a Miami con grandes expectativas. La comunidad artística y los entusiastas del arte urbano podrán disfrutar no solo de las exhibiciones sino también de una experiencia inmersiva en esta apuesta por una mayor diversificación en las expresiones artísticas.

Dónde: 299 NW 25th St, Miami, FL 33127

Cuándo: 5 al 7 de diciembre de 11am a 6pm; 8 al 10 de diciembre de 11am a 7pm. Actividades especiales:

StockX presenta una conversación sobre diseño a cargo de D’wayne Edwards, reconocido diseñador de zapatillas y fundador del Pensole Lewis College of Business and Design. (jueves 7, de 1 a 2pm)

From The Desk of CES : lanzamiento del primer libro del artista CES , quien estará presente para firmar su “diario de dibujos”. (jueves 7, de 2pm a 5pm)

Panel de discusión sobre el mundo del hip hop detrás de la escena: Cecy Adams y Lenny S en conversación con la moderadora Stichiz de 103.5 The Beat . (viernes 8 de 12pm a 1pm)

StockX presenta un panel sobre el negocio del hip hop a cargo de Lenny Santiago, Senior VP de Roc Nation (viernes 8 de 1pm a 2pm)

El libro de Mana Public Arts sobre murales urbanos

En el contexto de la Miami Art Week, Mana Public Arts (MPA) celebra el lanzamiento de su libro Mana Public Arts: Murals By Leading Street Artists From Around the World, una compilación de más de 300 páginas que documenta murales de reconocidos artistas urbanos a nivel global. El evento de lanzamiento se llevará a cabo el sábado 9 en el The Museum of Graffiti, donde se realizará una mesa redonda con la presencia de personalidades como Carlo McCormick (curador de la obra junto a Steve Harrington), el autor T.K. Mills, y artistas tales como Jason Naylor, Risa Boogie, Hec1 y Buff Monster.

Desde su fundación en 2014 por Moishe Mana, MPA ha promovido el arte urbano alrededor del mundo. El texto, obra de Kurt Boone y Daniel Sacks, con diseño de Josefina Modeste, hace un recorrido por la influencia del programa desde su creación en 2014, mostrando piezas de artistas renombrados como Shepard Fairey, Ron English y Faith47. Resalta también la visión de Moishe Mana, quien subraya el rol de la cultura como “el combustible para las artes y el entretenimiento y crea caldos de cultivo para interacciones e intercambios espontáneos”.

El libro Mana Public Arts: Murals By Leading Street Artists From Around the World será presentado en el Museum of Graffiti, resaltando la influencia cultural del arte urbano.

La obra recorre hitos del arte público desde el icónico RC Cola en Wynwood, pasando por el centro de Flagler, Miami, hasta la desembocadura del Holland Tunnel, en Jersey City, y construye así un archivo visual de cerca de una década de arte urbano. Incluye ensayos de expertos como Carlo McCormick, Steve Harrington, Alan Ket y T.K. Mills, que ofrecen un contexto cultural, social e histórico de estas manifestaciones artísticas y las comunidades que las albergan. El libro pone de manifiesto el poder de estas expresiones para revitalizar entornos urbanos e incitar a la reflexión política.

Kurt Boone aporta su visión como autor y fotógrafo destacado, capturando la esencia de la vida callejera, mientras Daniel Sacks brinda un análisis profundo desde su conocimiento del negocio del arte y las culturas escénicas. Este trabajo colectivo se erige como una fiesta del arte callejero y su influencia en la cultura y cohesión comunitaria, subrayando lo que es posible cuando se da libertad creativa a los artistas en espacios públicos.

Dónde: The Museum of Graffiti, 276 NW 26th St, Miami, FL 33127

Cuándo: sábado 9 de diciembre de 5pm a 7pm

Cuánto: USD 16