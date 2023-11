Docenas de perros podrían ser sacrificados en Georgia, Estados Unidos, si no son adoptados

En los refugios de animales de Clayton County la sobrepoblación amenaza la vida de dos docenas de canes. La falta de espacio en los albergues de animales podría resultar en el sacrificio si los perros no son adoptados antes de la fecha límite. (Bernadett Szabo/REUTERS)

La sobrepoblación en los refugios de animales de Clayton County, al sur de Atlanta, Georgia, podría llevar al sacrificio de múltiples perros si no son adoptados antes del 30 de noviembre. El centro de Control Animal del Condado de Clayton, encargado de dos refugios de animales, indicó que unas dos docenas de canes están en riesgo inminente de eutanasia debido a la falta de espacio.

Te puede interesar: Lo que nos enseñan los golden retrievers sobre el cáncer

En un comunicado divulgado en redes sociales y recogido por la agencia de noticias The Associated Press, la entidad alertó que los perros que no encuentren un hogar temporal antes del 30 de noviembre de 2023 a las 18.00 horas, podrían ser sometidos a eutanasia. “Por favor, llámenos directamente o envíenos un e-mail” se lee en la publicación de Facebook.

Sarah Ortiz, es una residente de larga data en Clayton County que se dedica a la defensa de los animales. Ha intensificado la búsqueda de rescates que puedan acoger a estos perros. “Durante los últimos tres o cuatro años, he participado activamente en la redirección de los perros a diferentes grupos de rescate en Georgia,” señaló Ortiz al medio local Atlanta News First (WANF-TV).

El listado de perros en riesgo, con detalle de razas y nombres, está disponible para promover la adopción y prevenir la eutanasia. (Facebook: Clayton County Animal Control)

A pesar de su trabajo y el apoyo de los grupos de rescate, la falta de hogares temporales es un problema crítico; actualmente solo dos rescates han podido comprometerse con 21 perros, y aún faltan hogares de acogida para ellos.

Te puede interesar: Un muerto, un parto prematuro y diez hospitalizados por un peligroso brote de listeriosis en Estados Unidos

Las adopciones de mascotas y la situación en los refugios de Clayton County llegaron a un punto crítico tras la entrega de numerosos animales antes del fin de semana festivo de Acción de Gracias. “No sé qué está pasando en esta época del año, las personas simplemente han perdido el interés, están abandonando a sus perros” contó Ortiz a WANF-TV.

Aunque algunos grupos de rescate han logrado acoger a parte de los caninos, aún hay varios que necesitan encontrar un hogar, por lo que el centro de Control Animal del Condado de Clayton ha facilitado una lista con las razas y nombres de los perros, así como información de contacto de los empleados del refugio que las personas interesadas en adoptar pueden contactar.

Te puede interesar: Una joven necesitaba una donante de riñón y la encontró en uno en los comentarios de su TikTok

Esta lista ha sido publicada en su página de Facebook, con el fin de promover la adopción y evitar el sacrificio de los animales. En total son 24 perros de los cuales la mayoría son pitbulls terrier, y destacan otras razas como pastor ganadero australiano, american bully, boxer, salchicha, entre otros.