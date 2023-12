La nueva edición de Art Basel Miami Beach tendrá un diseño renovado y albergará a 277 galerías internacionales

Más de 80.000 coleccionistas, enamorados del arte y turistas se dan cita en Art Basel Miami Beach. (@nachomartinfilms)

Desde la celebración de sus 20 años, en 2022, hasta esta nueva edición de Art Basel Miami Beach, que abre el 6 de diciembre (para invitados y tickets VIP) y se extiende hasta el domingo 10, mucho ha cambiado en el sur de Florida. El estado recibió récords de población nueva, en general migrantes desde Nueva York y California, pero también personas sin papeles y hasta un multimillonario como Jeff Bezos y dos estrellas internacionales, Lionel Messi y Shakira. Hubo récords también en inflación, aumento de la vivienda y desigualdad social. La inacción ante el cambio climático llevó los seguros de las casas a las nubes. El paisaje del empleo se robusteció, el Inter Miami ganó simpatizantes e incluso partidos, el ex presidente Donald Trump fue imputado en los tribunales locales por delitos federales y varios restaurantes sumaron estrellas Michelin.

En ese clima de transformación, Miami Art Week comienza con mucho ruido: arte en la calle, en la playa, al otro lado de la bahía de Biscayne, en los hoteles cercanos a Miami Beach Convention Center, donde se celebra Art Basel; eventos sociales, desde conferencias sobre arte Web3 hasta pool parties, con protagonistas como Robert DeNiro y DJ Khaled; un ingreso de coleccionistas, amantes del arte y turistas estimado en 80.000 personas.

Este año Art Basel Miami Beach presentará a 277 galerías internacionales que exhibirán obras en diversos medios, desde pintura y escultura hasta fotografía y obras digitales, hechas tanto por maestros modernistas del siglo XX como por creadores contemporáneos. Del total de galerías, dos tercios provienen de las Américas y dos docenas llegan por primera vez a la única edición al oeste del Atlántico de la feria de arte más importante del mundo.

Gagosian, el dealer de arte más importante del mundo, llevará "Ömega Man 2", de Albert Oehlen, a Art Basel Miami Beach.

El diseño renovado de la edición 2023 se estructura alrededor de cinco plazas y ofrece un recorrido más fluido. Como siempre, Art Basel Miami Beach se distribuye en sectores con características distintivas, del cual Galleries es el principal: allí se puede ver qué llevan las grandes casas como Gagosian, Hauser & Wirth, White Cube, Pace Gallery y Lisson Gallery pero también otras de perfiles diversos como Isla Flotante, kurimanzutto, Blank Projects, Perrotin o Ratio 3.

Meridians, dedicada a obras de gran escala, presentará 19 proyectos bajo la curaduría de Magalí Arriola, directora del Museo Tamayo Arte Contemporáneo de México. Presentará obras como “Quiet As It’s Kept”, de Ja’Tovia Gary, presentada por Paula Cooper Gallery, es una instalación expansiva que incorpora cine, sonido, luz y esculturas prefabricadas, o un estudio para el mural “Vendedora de flores”, de Alfredo Ramos Martínez, nunca exhibido, datado en 1945 y presentado por Louis Stern Fine Art.

“Quiet As It’s Kept”, de Ja’Tovia Gary (Paula Cooper Gallery) es una de las instalaciones de Meridians en Art Basel Miami Beach.

En Nova, la plataforma para galerías jóvenes que exhiben trabajos nuevos o creados recientemente por uno, dos o tres artistas, presenta a 23, entre ellos Daniel Lind-Ramos, Anneke Eussen, Cristina Camacho y Sanaa Gateja. Survey presenta obras anteriores a 2000 con un enfoque monográfico, y este año se destaca el homenaje a la argentina Liliana Maresca. Positions, reservado para que las galerías emergentes destaquen a un artista, tendrá 16 muestras individuales. Kabinett, un rincón especialmente curado por una galería en torno a algún artista, presentará obras de Roberto Aizenberg, Hélio Melo, Keiichi Tanaami y Leonor Fini, entre otros.

El programa Conversaciones será dirigido por la curadora Emily Butler y ofrecerá al público debates en vivo y sin costo adicional, con figuras culturales de gran inspiración de la actualidad. Como Premiere Artist Talk (jueves 7, 1pm), María Magdalena Campos-Pons hablará con el director del Pérez Art Museum Miami (PAMM), Franklin Sirmans, con moderación de Crystal Williams.

Una de las fotoperformances de Liliana Maresca de la serie "Imagen pública - Altas esferas", fotografiada por el artista Marcos López, que se verá en Art Basel Miami Beach. (Rolf Art)

Otros eventos son The Art Market in 2023: Collecting in Brazil (jueves 7, 3pm); The Artist and the Collector (jueves 7), un diálogo entre el artista Guadalupe Maravilla y la coleccionista Estrellita B. Brodsky, con moderación de Coline Milliard, editora ejecutiva de Art Basel en Basilea; Intersections in Art será un homenaje a Nam June Paik con la artista y poeta Sasha Stiles y el director de la Serpentine, de Londres, Hans Ulrich Obrist (viernes 8, 1pm); Silvia Karman Cubiñá (The Bass), Jillian Jones (Buffalo AKG Art Museum), Tonya M. Matthews (International African American Museum) y el moderador András Szántó hablarán sobre cómo mantener relevantes los museos en Renewing the Institution (viernes 8, 3pm).

From Supercontinents to Florida: Artists on Climate Change (viernes 8, 5pm) reunirá a los artistas Noémie Goudal, Lee Pivnik y Anne Duk Hee Jordan, con moderación de Stefanie Hessler (Swiss Institute) para discutir el modo en que el arte representa el ecosistema único de Florida, frágil y desafiado por el cambio climático. Y otros tres artistas, James Bridle, Eduardo Kac y Xin Liu, con moderación de Jeni Fulton (Art Basel), conversarán sobre cómo los creadores incorporan bacterias, virus y algoritmos en complejas obras de biotecnología y arte, en Biohacking Creativity (sábado 9, 11am).

Estudio para el mural “Vendedora de flores”, obra de 1945 de Alfredo Ramos Martínez, se verá por primera vez en Meridians durante Art Basel Miami Beach 2023.

Las artistas Tania Candiani y Juana Valdés, dialogarán, con moderación de Emily Butler (Art Basel Miami Beach), sobre las relaciones entre lengua, historia, territorio y geografía en Found in Translation (sábado 9, 1pm). Y luego de un encuentro sobre las residencias artísticas, Artist-Led Residencies: Seedbeds for Exchange in Florida (sábado 9, 3pm), el ciclo Conversaciones cerrará con Chance the Rapper, quien hablará de la influencia mutua del hip-hop y otros otras artes, en una entrevista de Lauren Haynes (Queens Museum), el sábado 9 a las 5pm.

Historia de Art Basel y su llegada a Miami Beach

El anuncio de la apertura se publicó en una plataforma para especialistas en artes plásticas y VIP: “El nuevo lugar favorito de encuentro invernal del mundo del arte ofrecerá experiencias únicas y también mucho sol”, decía. Fue la primera señal de que Art Basel, la legendaria feria de galerías que se celebra en Basilea, tendría una nueva casa en Miami Beach. El año era 2001 y la inauguración debió esperar porque el 11 septiembre de ese año un grupo de terroristas de Al-Qaeda destruyeron las Torres Gemelas en Nueva York y dañaron el Pentágono luego de secuestrar varios aviones con pasajeros, y dejaron casi 3.000 muertos.

El programa Conversaciones de Art Basel Miami Beach contará con la presencia de figuras inspiradoras de la cultura actual como Chance the Rapper.

Al fin, en diciembre de 2002, Art Basel Miami Beach abrió sus puertas, con muchas dudas: ¿funcionaría un evento de esta escala en diciembre, entre las fiestas de Thanksgiving y las de Navidad y Año Nuevo? Lo cierto es que funcionó y que hoy Miami Beach es uno de los cuatro salones internacionales de la feria líder en el mercado de arte, como Basilea (la original), Hong Kong y, desde 2022, París.

La historia de Art Basel comenzó en 1970, cuando tres galeristas suizos —el coleccionista Ernst Beyeler, Trudl Bruckner y Balz Hilt— se propusieron competir con Art Cologne, la primera feria de galeristas del mundo, establecida tres años antes en Colonia, Alemania. Reunieron 90 galerías de 10 países en Basilea, el corazón cultural del noroeste de Suiza.

A la primera Art Basel asistió una cantidad inesperada de visitantes: más de 16.000 personas pasearon por sus pasillos, asistieron a las performances en vivo, tomaron clases magistrales y se perdieron en las espléndidas fiestas que se multiplicaron en la ciudad.

Art Basel nació en Suiza por iniciativa de Ernst Beyeler, Trudl Bruckner y Balz Hilt.

La intención de Beyeler, Bruckner y Hilt era “identificar a los artistas principales del momento” y convertir el evento en “el motor que sostenga el papel que las galerías juegan en el fomento de las carreras de los artistas”. Profesionales y curiosos se mezclaron alrededor de las obras junio tras junio, en Messe Basel, una sala que es una obra en sí misma, creada por la firma de arquitectos suiza Herzog & de Meuron.

Con el cambio de siglo los organizadores pensaron en expandirse fuera de Europa. La atmósfera multicultural de Miami y playas les interesó, pero también consideron otras ciudades: Nueva York, Chicago, Los Angeles, Orlando. Pero el sur de la Florida también tenía una rica cantera local, de artistas floridanos, cubanos y de toda América Latina. El potencial era bastante, sobre todo cuando los años de los cocaine cowboys y el crimen de los ochenta ya habían quedado atrás.

Los organizadores encontraron apoyo local. “Norman Braman y su esposa, Irma, fueron de los pocos estadounidenses que asistieron a Art Basel en Suiza en la década de 1980″, contó Robin Pogrebin en la publicación oficial de la feria. El empresario de Florida había llegado a la feria en Basilea invitado por el marchand Jeffrey Deitch, y había sido un visita fiel durante casi dos décadas. Braman, dealer de automóviles y amante de las artes visuales, actuó como intermediario entre el director de la feria, Lorenzo Rudolf, y las autoridades de Miami Beach.

Art Basel, el encuentro invernal clave en la industria del arte, celebra su edición en Miami Beach desde el año 2002. (@nachomartinfilms)

Mera y Don Rubell —cuya colección dio origen al Rubell Museum— también intervinieron. “Organizamos una delegación de funcionarios de Miami Beach, incluidos el alcalde Neisen Kashdin y la comisionada Nancy Libman, que nos acompañó a Suiza para ver de primera mano el nivel mundial de Art Basel”, dijo Mera Rubell a la publicación oficial de la feria. “El viaje fue un éxito”.

El director Rudolf recibió un consejo de la coleccionistas Lauren Taschen: “Miami es la puerta de entrada a América del Sur. Alí podrás exhibir un montón de galerías que no logran mostrar en Suiza porque no se pueden permitir el gasto”. Finalmente el contrato se firmó en 1999. Otros coleccionistas —entre ellos Martin Margulies y Rosa y Carlos de la Cruz— apoyaron el dearrollo; también lo promovieron periodistas como la crítica Jane Wooldridge. Taschen tomó a su cargo la gestión de eventos, Isabela Mora armó una red de coleccionistas leales y animó un equipo para VIP en el que hoy trabajan más de 30 personas.

Art Basel Miami Beach 2023

Dónde: Miami Beach Convention Center, 1901 Convention Center Drive, Miami Beach, FL 33139

La organización de Art Basel Miami Beach anunció un nuevo diseño de la planta, con este plano.

Cuándo: los días 6 y 7 están reservados a invitados y tickets VIP, y desde el 8 hasta el 10 la feria abre al público general de 11am a 6pm

Cuánto: entradas para ingresar a las 11am, USD 95; para ingresar desde las 12pm, USD 75; estudiantes, residentes y adultos mayores, USD 58; ticket para Art Basel y Design, su feria hermana, USD 110