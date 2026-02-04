Reabre el ‘Túnel de Bonaparte’ de Madrid después de más de 50 años: une el Palacio Real y la Casa de Campo y su visita es gratis

Reabre el Túnel de Villanueva después de 50 años, en Madrid (Patrimonio Nacional

Madrid es una ciudad repleta de grandes monumentos y avenidas, pero también de rincones secretos que guardan historias sorprendentes bajo sus calles y jardines. Entre palacios, parques históricos y edificios emblemáticos, la capital esconde pasadizos y arquitecturas subterráneas que, durante décadas, han permanecido fuera del alcance de los madrileños. La reapertura de uno de estos tesoros ocultos devuelve a la ciudad parte de su memoria y permite a vecinos y visitantes descubrir una obra civil tan singular como olvidada.

Tras casi medio siglo cerrado, el Túnel de Villanueva vuelve a abrir sus puertas gracias a un ambicioso proceso de restauración impulsado por Patrimonio Nacional. Un recorrido que une, por fin, pasado y presente, y recupera la visión original de uno de los grandes arquitectos de la Ilustración española, en un túnel que fue proyectado por encargo de un monarca tan controvertido como José Bonaparte.

Historia de un túnel napoleónico en el corazón de Madrid

Corría el año 1809 cuando José Bonaparte, conocido popularmente y de forma despectiva como Pepe Botella, encargó a Juan de Villanueva la construcción de un paso abovedado que le permitiera salir de manera privada desde el Campo del Moro hasta la Casa de Campo. La idea era dotar al monarca de un acceso discreto y seguro entre los jardines del Palacio Real y los extensos terrenos de caza a orillas del Manzanares.

Sin embargo, el destino jugó en contra de los planes del rey impuesto por Napoleón: cuando el túnel estuvo listo, en 1813, Bonaparte ya había abandonado España tras la derrota en la Guerra de la Independencia. El paso jamás fue utilizado para el propósito con el que fue concebido, quedando como un vestigio arquitectónico de una época convulsa y fascinante en la historia de la ciudad.

Después de casi 50 años clausurado, el Túnel de Villanueva ha sido objeto de una completa rehabilitación, financiada con más de 400.000 euros procedentes de los fondos europeos Next Generation EU. El objetivo principal de la intervención ha sido recuperar las proporciones originales diseñadas por Villanueva, rebajando el nivel del suelo para que los visitantes puedan distinguir claramente la cota histórica.

Además, se han restaurado los elementos originales de ladrillo y cantería, se ha protegido la estructura frente a incendios, se han renovado las instalaciones eléctricas y se ha saneado todo el paso subterráneo. La iluminación ha sido diseñada para adaptarse a la luz natural y resaltar los detalles arquitectónicos, mientras que la incorporación de cartelería explicativa permite al visitante comprender la evolución y el contexto del túnel. Uno de los grandes logros de la restauración es que ahora pueden apreciarse las cicatrices originales de la construcción, testimonio de las técnicas y materiales empleados a comienzos del siglo XIX.

Un recorrido parcial, horario y acceso

Por el momento, la reapertura permite recorrer solo el tramo histórico gestionado por Patrimonio Nacional, que conecta con los jardines del Campo del Moro. Para poder atravesar el túnel en su totalidad, será necesario esperar a la finalización de las obras en la parte que depende del Ayuntamiento de Madrid. Cuando ese momento llegue, la ciudad recuperará el sistema urbanístico ideado por Villanueva, uniendo la zona verde junto al río, el Puente del Rey y la Casa de Campo en una sola experiencia peatonal.

A su vez, el acceso al Túnel de Villanueva está regulado por el horario de apertura de los jardines del Campo del Moro, que varía según la época del año y el acceso elegido:

Cuesta de San Vicente : de abril a septiembre, de 10 a 20 h; de octubre a marzo, de 10 a 18 h.

Cuesta de la Vega : todo el año, de 10 a 20 h.

Paseo Virgen del Puerto: de octubre a marzo, de 10 a 18 h; abril y septiembre, de 10 a 21 h; de mayo a agosto, de 10 a 22 h.

El túnel permanece cerrado solo el 25 de diciembre y el 1 de enero.