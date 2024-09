Julián Álvarez salva al Atlético de Madrid con un gol en el último minuto ante el Celta

El delantero del Celta de Vigo, Borja Iglesias, lucha con Reinildo Mandava, del Atlético de Madrid, durante el partido de LaLiga (EFE/Salvador Sas)

Balaídos se le hizo grande al Atlético de Madrid, pero consiguió salvarse. El estadio del Celta, bien podía haber acogido un partido de fútbol que un espectáculo digno de un zoo. Panda, araña y pitbull han campado esta noche a sus anchas por el verde, cada uno defendiendo unos colores, cada uno en busca de la victoria para su equipo. Los rojiblancos aguantaban mientras los celestes metían una marcha más a cada minuto que pasaba. Fue Riquelme quien daba otro aire a los del Cholo que saltaba al verde en sustitución de Simeone (hijo), pero no era suficiente para ver portería. En el lado contrario, Borja Iglesias y Aspas lideraban el ataque del Celta, también insuficiente para adelantarse en el marcador. Ha sido en el último minuto del encuentro, cuando la araña entraba en escena para tejer la tela de la victoria y adelantar a los suyos.

El Cholo Simeone sorprendía a todos con el once inicial y, en concreto, por el jugador que posicionaba en la banda izquierda: Giuliano Simone. El hijo del míster, tras contar con escasos minutos ante el Rayo, Valencia y Athletic Club; estaba entre la lista de titulares. No es casualidad que el argentino haya optado por darle la titularidad precisamente ante el Celta, ya que fue ante al equipo gallego, al que marcó durante la temporada pasada, cuando vestía la camiseta del Alavés. En el resto de posiciones, el Cholo trataba de parchear las ausencias de Azpilicueta, Pablo Barrios y Lemar, a la par que trataba de mantener un once a la altura de las circunstancias.

Nada más arrancar el encuentro, Iglesias y Reinildo mantenían su primer encuentro. Una disputa que se ha mantenido a lo largo de los minutos. Las tablas iniciales daban paso a la hegemonía del Celta que, como dueño y señor del campo, se ha lanzado al ataque mientras los rojiblancos trataban de cazar una contra que les permitiera ver portería para después echarse atrás y defender el resultado. La estrategia ya clásica del Cholo no les ha funcionado, ni el Atlético ha sido capaz de montar grandes contras, ni ha conseguido ver portería.

A pesar de que el Celta rondaba cada vez más la portería de Oblak e incluso ponía a trabajar en varias ocasiones al portero rojiblanco, tampoco han sido capaces de batirle para adelantarse en el marcador. Muchas ocasiones, pero poco acierto. Así han ido pasando los minutos sin que ninguno de los dos conjuntos fuera capaz de mover el marcador antes de que el colegiado señalara el final de los primeros 45 minutos y los 22 jugadores enfilaran el túnel de vestuarios.

La segunda mitad ha arrancado con la misma dinámica. El Celta al ataque y el Atlético aguantando el chaparrón a la espera de una ocasión. Y entonces, como si de un soplo de aire fresco se tratara, llegaban los cambios en el banquillo rojiblanco. Julián Álvarez, Rodrigo de Paul y Riquelme saltaban al terreno de juego por Koke, Sörloth y Simeone; y el Atleti comenzaba a jugar, a querer el balón. La balanza del partido ha comenzado a igualarse y, por momentos, parecía que eran los del Cholo quienes dominaban. Riquelme ha sido el autor de la ocasión más clara de su equipo, pero no ha sido suficiente para batir a Guaita.

La araña somete al Celta a su picotazo

Entrados ya en los últimos minutos del partido, la desesperación comenzaba a ser palpable sobre el verde. Ambos equipos veía escapar los tres puntos y no estaban dispuestos a permitirlo. Y ahí, cuando nadie le esperaba, cuando nadie pensaba en él, aparecía. Griezmann cogía el balón en la banda derecha y ponía un centro al área que ha rematado Julián Álvarez, sometiendo al Celta a su picotazo y poniendo al Atleti por delante en el marcador. Con el 0-1, el árbitro señalaba el final del encuentro. Tres puntos para los rojiblancos en un partido que han conseguido salvar de las tablas in extremis.