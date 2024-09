La opinión de Federer sobre el positivo por dopaje de Sinner: “Entiendo la frustración de pensar: ¿Lo han tratado igual que a los demás?”

Roger Federer en el US Open 2024. (AP Foto/Adam Hunger)

El rey de las pistas de Flushing Meadows, Nueva York, ha estado presente en el Abierto de Estados Unidos ante la atenta mirada de todos. Con cinco títulos, se alza en lo más alto de la lista de ganadores de este torneo junto a Jimmy Connors y Pete Sampras desde que se inició la Era Abierta. Roger Federer es una de las voces más autorizadas del mundo del tenis: con sus 20 grandes tiene suficiente influencia y experiencia como para poder agitar las masas y a las organizaciones, aunque no suele estar unido a polémicas.

Sin embargo, tras los últimos hechos producidos en el circuito ATP con el número uno Jannik Sinner, Roger Federer se ha pronunciado en relación con el positivo del jugador italiano, que hasta el momento no ha tenido sanción y ha sido absuelto de culpas y responsabilidades. De hecho, Jannik va a disputar la final del último Grand Slam de la temporada frente a Taylor Fritz, por lo que una victoria podría detonar aún más el asunto.

Federer cree en la versión de Sinner

El considerado como “jugador más elegante de la historia” ha expuesto su opinión sobre el famoso caso Sinner. Federer, con motivo de su presencia en Estados Unidos, fue invitado a una entrevista al programa Today Show del canal NBC. Allí, la actualidad deportiva manda, y no dejaron pasar la oportunidad de preguntarle sobre el tema más comentado en los últimos tiempos en el tenis. En primer lugar, dejó tajantemente claro que no son agradables este tipo de informaciones en el deporte que tanto ama. “No es algo que queramos ver en nuestro deporte, este tipo de noticias, independientemente de si él hizo algo o no, o si lo hizo cualquier jugador”, comenzó Roger. “Es solo ruido que no queremos”, completó.

Después, ante más preguntas del mismo tema, el suizo se postuló del lado de la inocencia del italiano. “Estamos prácticamente todos convencidos de que no hizo nada”, afirmó el campeón de 20 grandes títulos del circuito. De esta forma, Federer sí cree que el positivo por clostebol fue accidental y, por tanto, da credibilidad a la historia de la herida en el dedo de uno de los fisios que después practicó un masaje muscular a Sinner.

Sinner pide atención médica en las semis del US Open. (Mike Frey-Imagn Images)

Entiende la frustración de otros tenistas

A pesar de situarse del lado de Jannik y del error humano, también ha querido dejar ver su comprensión hacia los demás tenistas.”Entiendo la frustración de pensar: ¿Lo han tratado igual que a los demás?”, señaló Roger.

Entre esas quejas recientes se encuentra la del canadiense Denis Shapovalov, con unas declaraciones en las que dijo que no comprendía la situación. Eso sí, posteriormente salió a aclarar que sus palabras no iban en relación con el caso del italiano. “Sinceramente, no tiene nada que ver con Jannik”, explicó Denis en Tenis Majors. “Para mí, se trata simplemente de cómo manejan cada situación de forma diferente, dependiendo del jugador de que sea”, añade después.

En relación con el dopaje, también quiso dejar una joya: “No está bien que algunos jugadores hayan sido suspendidos durante años por contaminación, y otros jugadores puedan jugar y simplemente intenten esconderlo debajo de la alfombra”, señaló el de Canadá.