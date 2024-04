La contrarreloj del Vélez CF para salvar el club: “Se necesita que alguien entre e inyecte dinero, urgentemente”

Estadio actual del Vélez CF. (Vélez)

Hace 102 años que nació el Vélez CF de manera oficial. El segundo club más antiguo de la provincia de Málaga, que se desempeña en el Grupo IV de Segunda Federación, está atravesando uno de los peores momentos en la historia del club. Se creó en 1922, aunque se dio de alta oficialmente en la Federación Regional Sur seis años después. Tras la contienda nacional, y una vez reorganizado el ente federativo, volvió a inscribirse en mayo de 1940. Desde entonces, logró ascender en 1960 a Categoría Nacional, ha participado en 33 ocasiones en Tercera División, ganó el Campeonato de Liga en el Grupo IX de dicha categoría en 1992 y ascendió a Segunda División B en 1995.

“Ahora mismo, el día a día del club es para la supervivencia a nivel competitivo. Estamos virtualmente descendidos y el objetivo es salvar el club”, confiesa a Infobae España Aaron Sánchez, jugador del Vélez CF desde el pasado mes de marzo. En 2019, los suecos Jesper Norberg y Magnus Pehrsson compraron el club e implantaron un plan de crecimiento para llevar el equipo a Segunda División. Sin embargo, detrás de estas dos personalidades había otros dos inversores suecos que eran los que aportaban el sustento económico. Esta dupla se desentendió en junio de 2023, y los dueños firmaron con un grupo francés que se comprometió a invertir durante cuatro años. ¿La realidad? Esos ingresos nunca llegaron.

Te puede interesar: Quiénes son los equipos españoles que jugarán el nuevo Mundial de Clubes en 2025

En este contexto, se esperaba un pago del grupo galo en agosto y otro antes del 30 de septiembre. Se estimaban unos dos millones de euros, y de acuerdo con eso se construyó la plantilla. Pero corría el mes de octubre, y los pagos seguían sin llegar. Se anuló el contrato y se buscaron alternativas con el objetivo de ponerse al día con las nóminas antes del 30 de diciembre. El equipo comenzaba a debilitarse: marcha de jugadores y cuerpo técnico ante la complicada situación. “Casi cerca de 20 jugadores se habían ido”, comenta Sánchez sobre el momento de su llegada al club malagueño.

No fue hasta el mes de enero cuando el club admitió la crisis financiera que atravesaba. Se buscaba un comprador para poder asegurar la supervivencia del club malagueño más antiguo. “La situación del club es muy delicada, se necesita que alguien entre e inyecte dinero urgentemente, si no, podría llegar a haber una desaparición”, asegura el gallego.

Plantilla del Vélez en la temporada 1945/46. (Vélez)

Plan Nilo

En marzo, y como esperanza a una posible solución a esta problemática, apareció un grupo argentino liderado por Pablo Sebastián Nilo. Tras semanas de negociaciones, presentó su plan, basado en una red de clubes y en traer jugadores argentinos para bajar los costes, además de la presencia de tres inversores por detrás para sanear el club, comercializar una camiseta especial con 500 nombres de abonados para recaudar dinero, sacar un abono de descuento... Sin embargo, las promesas de Nilo nunca llegaron a materializarse.

“Lo normal es que, si entras a un club, es porque tienes medios materiales y económicos para poder arreglar la situación. En este caso no ha sido así, desde que ha entrado el nuevo grupo de inversión se ha complicado todavía más. No hemos recibido nada de su parte y no nos ha ofrecido ninguna solución”, comenta Aarón sobre la gestión que se estaba llevando a cabo desde la entrada de Pablo Sebastián.

Te puede interesar: El Atlético le gana al Barcelona la plaza en el ‘SúperMundial’ de Clubes

Esta incertidumbre y la posible desaparición del club ha provocado el despido y el abandono de numerosos integrantes, teniendo que completar las convocatorias con jugadores juveniles, bordeando la alineación indebida. “En un partido tienes que contar con un mínimo de 14 licencias profesionales y llevamos tiempo sin cumplirlas, y sin expectativa de hacerlo. Otra norma es la obligación de contar con siete fichas profesionales en el campo siempre, para no incurrir en alineación indebida. En casi todos lo hemos cumplido, pero te limita a la hora de realizar cambios o en el caso de sanción o lesión. Hay X jugadores que no puedes sustituir y eso condiciona los partidos”, relata el jugador.

Una ciudad volcada con el Vélez

La historia arraigada a este club y el paso de generación en generación de un sentimiento de pertenencia al equipo ha permitido que los aficionados hayan dado un paso adelante y estén interviniendo para ayudar al club. “Gran parte del día a día en el club es gracias a la afición. Desde las 11:00 que empieza un partido, están una hora y media antes para encargarse de todo lo que conlleva la organización de partido: echan un cable en taquilla, recaudan fondos para ayudar a la plantilla, desplazamiento, comida...”, dice Sánchez, quien asegura que “afición y jugadores somos uno, y esa unión que hay es la que está permitiendo que lleguemos a final de liga compitiendo”.

Muchos jugadores están atravesando situaciones muy delicadas, con problemas hasta para llevar comida a sus hogares. “Van seis meses de impagos y hay gente que está en serios problemas. Creo que son límites que en la vida no se deben pasar en ningún sitio, en el fútbol ni fuera de él. Intentamos ayudarnos unos a otros, pero hay gente para la que está siendo muy delicado esto”, relata Aaron Sánchez. Su situación es diferente, pues él juega en Estados Unidos y llegó al Vélez al cierre del mercado, consciente de la situación y enfocado a “estar en forma y seguir compitiendo” para cuando regrese a EEUU, el 6 de mayo.

Te puede interesar: El peor penalti que se recuerda en la historia de LaLiga: Budimir falló y acabó con tres costillas rotas

Estadio del Vélez en sus primeros años de formación. (Vélez)

¿Comprensión rival?

“En los últimos días, tanto Málaga como Torre del Mar dieron un paso adelante y se animaron a echar un cable. Es algo digno de reconocer”, cuenta el jugador, al hablar sobre clubes de otras categorías que se han volcado con el equipo vecino. En lo que respecta a su categoría, “las aficiones, cuando vas a los campos, siempre recibimos alguna ovación que pone los pelos de punta”.

Sin embargo, reconoce que “hay otros equipos que presentaron denuncias por no haber cumplido el número de fichas hasta ahora”. Esto es lo que ocurrió contra el Manchego Ciudad Real: incurrieron en alineación indebida y el Juez de Competición les dio por perdido el partido, descontó tres puntos e interpuso una multa de 1.202 euros. “El único equipo por el que recibimos una denuncia fue por parte del manchego, pues al fin y al cabo, tienen que mirar lo suyo. He estado en situaciones en que, por puntos, pues igual podrías verte una situación similar con ellos a final de liga y optaron por la opción de denunciar eso; cada uno es lícito de hacer lo que crea conveniente”, se sincera el jugador.

Pese a la incertidumbre diaria -“¿se habrá contratado autobús? ¿Podremos viajar?”-, los jugadores se han comprometido a “ir hasta el final, pase lo que pase”. “Ahora mismo, lo más importante para el club, para la ciudad y la gente es que no desaparezca. Vienen cada domingo a animar al Vélez, están igual o más preocupados que nosotros, siento al Vélez como si llevara más de dos años y me duele esta situación. Esperemos que, a final de año, el club como mínimo esté en Tercera RFEF, pero ojalá aparezca una solución, que el club pueda navegar desde cero y reestructurarse, pero que no tenga que ser refundado y empezar abajo del todo”, termina Sánchez.

El Vélez acogerá este domingo a las 12:00 al Sevilla Atlético, en uno de los últimos intentos que tiene por salvar el club, pues solo está a cuatro puntos del Manchego y de la salvación.