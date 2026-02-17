España Cultura

El director ganador del último Oscar ya tiene película lista para rodar: una carta de amor a la comedia sexual italiana

El director Sean Baker busca reunir presupuesto para emprender su siguiente proyecto tras tocar el cielo con ‘Anora’

Guardar
El director Sean Baker junto
El director Sean Baker junto a la ganadora a mejor actriz Mikey Madison después de que "Anora" ganara el Oscar a mejor película durante la gala de entrega de los 97º Premios de la Academia en Hollywood, Los Ángeles, California, Estados Unidos, 2 de marzo de 2025. REUTERS/Carlos Barria

El cineasta Sean Baker, galardonado recientemente con el Oscar a Mejor Director y Mejor Película por Anora, ya prepara su regreso detrás de las cámaras con un proyecto que define como un homenaje apasionado a las comedias sexuales italianas de los años 60 y 70. El propio Baker confirmó que espera iniciar el rodaje a lo largo del año, tras su paso por el Festival Internacional de Cine de Berlín.

Baker describió el proyecto como “mi carta de amor a las comedias italianas de los 60 y 70”, en declaraciones recientes a Variety. El director evitó confirmar detalles sobre el elenco o la trama, aunque sí dejó claro su interés en capturar la esencia de un género que marcó una época en el cine europeo. El anuncio llega en un momento clave para la carrera de Baker, quien acaba de vivir un año consagratorio gracias al éxito internacional de Anora. La película fue reconocida con múltiples premios, incluyendo los galardones más importantes de la Academia de Hollywood.

En paralelo a la preproducción de su nuevo largometraje, Baker presentó en Berlín el cortometraje Sandiwara, protagonizado por Michelle Yeoh. La actriz, reconocida mundialmente por Todo a la vez en todas partes, interpreta varios personajes en una historia ambientada en Penang. La presencia de ambos en el festival consolidó la posición de Baker como uno de los realizadores más versátiles del panorama actual.

Uno de los puntos centrales del nuevo proyecto es la decisión de Baker de filmar de manera completamente independiente. El director explicó que desea mantener el control absoluto sobre el contenido, el elenco y cada aspecto creativo de la película. “Me ofrecieron acuerdos de desarrollo, pero quiero hacer mis películas de forma independiente para no tener que aceptar sugerencias externas”, puntualizó. A pesar de esta independencia, Baker no descarta volver a colaborar con NEON, la distribuidora que llevó “Anora” al éxito en Estados Unidos. “Sería increíble que NEON distribuyera mi película otra vez. Me encantaría trabajar con ellos de nuevo, pero queremos asegurarnos la libertad total durante la producción”, afirmó.

Imagen de 'Matrimonio a la
Imagen de 'Matrimonio a la italiana'

Inspiraciones y referentes de la comedia italiana

El realizador no ocultó su admiración por los grandes nombres del cine italiano que definieron el género de la comedia sexual durante las décadas del 60 y 70. Entre los referentes mencionados, destacan directores como Vittorio De Sica (“Matrimonio a la italiana”, “Ayer, hoy y mañana”), Pietro Germi (“Seducida y abandonada”, “El pájaro, la abeja y los italianos”), Lina Wertmüller (“La seducción de Mimi”, “Amor y anarquía”), y productores como Carlo Ponti (“Casanova 70”). En cuanto a los intérpretes, Baker evocó la figura de Marcello Mastroianni y Sophia Loren, íconos indiscutibles de la comedia italiana. Las películas de este período, caracterizadas por el humor, la sátira social y el erotismo sofisticado, marcaron un estilo reconocible y siguen influyendo a cineastas de todo el mundo.

Aunque el cineasta no confirmó detalles específicos sobre la ambientación o el reparto, se especula con la posible participación de la actriz italiana Vera Gemma. Baker prefirió no responder a las preguntas sobre el tema y tampoco reveló cuáles serán las películas que inspiren directamente su propuesta. El interés por la comedia sexual no es ajeno al universo de Baker. Su último trabajo, Anora, ya incorporaba elementos de humor negro y drama en torno al mundo de las trabajadoras sexuales. Ahora, la atención de la industria se centra en la capacidad del director para trasladar su mirada a un contexto italiano, explorando nuevas formas y estilos.

Hasta el momento, la única certeza es la intención de rodar este año y la búsqueda de financiación independiente. A medida que avance la preproducción, se espera que Sean Baker revele más detalles sobre el elenco, la trama y el posible regreso de NEON como distribuidora. El panorama internacional aguarda expectante el inicio de un rodaje que promete combinar el sello personal del director con el legado de una de las etapas más vibrantes del cine europeo.

Temas Relacionados

Sean BakerPremios OscarDirectoresCineCine EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

A este legendario actor de Marvel y ‘El señor de los anillos’ no le ha gustado nada ‘Hamnet’: “La imaginación de Shakespeare no vino de su historia familiar”

Apasionado de la obra del dramaturgo inglés, este actor considera que el filme no da una idea correcta del origen de ‘Hamlet’

A este legendario actor de

La última película de Robert Duvall y su conexión española: se rodó en Mallorca y con este famoso deportista

El legendario actor de ‘El padrino’ tuvo su última aparición en este filme protagonizado por Adam Sandler que se puede ver en Netflix

La última película de Robert

Francis Ford Coppola recuerda a Robert Duvall tras su muerte: “Un gran actor y una pieza esencial de mis películas”

El director y el intérprete fallecido colaboraron juntos en un buen puñado de películas, entre ellas, ‘El Padrino’ y ‘Apocalypse Now’

Francis Ford Coppola recuerda a

Más allá del lujo y las mansiones de ‘Los Bridgerton’ y ‘Cumbres Borrascosas’: la novela sobre el pasado oculto de las grandes casas de Inglaterra

Anna Hope publica ‘Albión’, una historia sobre donde los conflictos familiares se entrelazan con el destino de los lugares heredados que fueron construidos con ayuda de la violencia y el dominio colonial

Más allá del lujo y

Esther García Llovet publica una novela sobre chicas adineradas y apáticas en un ‘resort’ de lujo en Alicante: “A los ricos se les va la pinza porque se aburren”

La escritora culmina su denominada Trilogía del Este, compuesta por ‘Spanish Beauty’, ‘Los guapos’ y, ahora, ‘Las jefas’

Esther García Llovet publica una
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Guardia Civil encuentra caballos

La Guardia Civil encuentra caballos muertos y hasta 60 ejemplares con signos de falta de alimentos y enfermedades sin tratar en Zaragoza

Junts votará en contra de la tramitación de la ley para prohibir el burka y el niqab en edificios públicos

Un padre consigue reducir la pensión de alimentos de sus hijas tras perder su empleo por dificultades cognitivas

Ya circulan los primeros AVE entre Madrid y Sevilla tras concluir las reparaciones y las pruebas de la vía un mes después del accidente de Adamuz

El Gobierno pedirá a la Fiscalía que investigue a X, Meta y TikTok por la creación y difusión de pornografía infantil con IA

ECONOMÍA

España afronta su mayor crisis

España afronta su mayor crisis de acceso a la vivienda: los precios subirán un 7% este año recalentados por compradores extranjeros

Las aerolíneas restablecen los vuelos directos entre España y Venezuela tras dos meses de interrupción: fechas clave

Adif confirma que la vía de Adamuz está preparada para reactivar la alta velocidad entre Madrid y Andalucía

La Justicia rechaza que un padre deje de pasarle la pensión a su hijo que estudia en la universidad: la falta de relación no fue solo culpa del joven

Ignacio de la Calzada, abogado laboralista: “Sigue estos tres pasos si te han dado el alta médica después de la baja, pero no estás curado”

DEPORTES

El Girona vence al Barcelona

El Girona vence al Barcelona y el Real Madrid recupera el liderato

El exigente calendario de Carlos Alcaraz en Doha: un maratón de cinco partidos sin descanso

Así es la sede en la que se instalará Noruega durante el Mundial 2026: Greensboro, en Carolina del Norte, un lugar para “recargar energía”

El AT&T Stadium, escenario donde debutará Inglaterra en el Mundial 2026: el campo con las pantallas más grandes del mundo

El Gran Premio de Barcelona renueva con la Fórmula 1, aunque acogerá la competición en años alternos a partir de 2027