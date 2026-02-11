España Cultura

Si te gustan las series de abogados, no te pierdas la mejor valorada de los últimos años: está en Netflix y acaba de estrenarse su cuarta temporada

‘El abogado de Lincoln’ protagonizada por Manuel García-Rulfo se ha convertido en una de las más firmes apuestas de la plataforma

Manuel Garcia- Rulfo protagoniza 'El abogado de Lincoln' (Netflix)

La serie El abogado del Lincoln ha regresado a Netflix este de febrero de 2026 con una cuarta temporada que marca un punto de inflexión en la saga. Esta adaptación de la exitosa obra de Michael Connelly, que acumula más de 85 millones de ejemplares vendidos, se presenta como una de las producciones más reconocidas del género de novela negra y thriller legal dentro del catálogo de la plataforma de streaming.

La nueva temporada introduce un cambio significativo en el desarrollo de la trama: por primera vez, Mickey Haller (interpretado nuevamente por Manuel García-Rulfo, al que pudimos ver en la adaptación de Pedro Páramo) se convierte en el acusado y debe defenderse a sí mismo en los tribunales.

Este giro es consecuencia directa del cierre de la tercera temporada y sitúa al carismático abogado defensor en una posición desconocida, enfrentándose a una acusación por el asesinato de Sam Scales, personaje que fue cliente suyo en el pasado y que fue encontrado en el maletero de su propio coche.

Así, la libertad y la reputación profesional de Haller se ven amenazadas de un modo inédito en la franquicia.

Una trama con nuevos retos y figuras clave

Inspirada en La ley de la inocencia, el sexto libro firmado por Michael Connelly, esta cuarta entrega desarrolla una narrativa centrada en el esfuerzo de Haller por demostrar su inocencia, aumentando la complejidad emocional y argumental de la serie.

Junto al reparto habitual (Becki Newton, Neve Campbell, Angus Sampson y Jazz Raycole), destaca la incorporación de Constance Zimmer en el papel de la fiscal Dana Berg.

Imagen promocional de 'El abogado de Lincoln' (Netflix)

Este nuevo personaje aparece como una antagonista resuelta, con un vínculo narrativo con Maggie McPherson (primera exmujer de Haller), que promete añadir dificultades adicionales a la defensa del protagonista. La serie creada por David E. Kelley (experto en este tipo de series, ya que fue responsable de El abogado, Ally McBeal, Boston Legal o Presunto inocente) y Ted Humphrey ha mantenido, desde su estreno en 2022, una notable acogida tanto por parte del público como de la crítica.

Así, la valoración de cada temporada ha ido en aumento, situando El abogado del Lincoln como una de las propuestas más firmes y reconocidas dentro del subgénero de series judiciales de Netflix. No solo la recepción crítica respalda esa percepción, sino también los datos de visualización, con más de 25 millones de reproducciones en la última temporada disponible.

Perspectivas y continuidad asegurada para la saga

De acuerdo con declaraciones de Ted Humphrey, el co-creador, la cuarta temporada se presenta como “el viaje más personal y exigente” para el personaje principal. El productor ha señalado el impacto transformador que tiene en Haller el verse injustamente acusado, lo que constituirá un eje narrativo principal en los capítulos recientes, además de recalcar que la serie persiste en su voluntad de fidelidad a la obra original de Connelly, convertida ya en una seña de identidad.

Traile 'El Abogado De Lincoln' (Netflix)

Coincidiendo con la cercanía del estreno, la plataforma de streaming ha confirmado la renovación de El abogado del Lincoln por una quinta temporada. Este nuevo ciclo adaptará El camino de la resurrección, séptima novela de la saga, una apuesta que subraya la confianza de Netflix en la fuerza y el atractivo del universo literario originado por Michael Connelly.

