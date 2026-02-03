Muere Aurora Sánchez, actriz de la mítica serie ‘Ana y los 7′

Fotografía de la actriz española Aurora Sánchez. (Unión de Actores y Actrices)

La actriz española Aurora Sánchez ha fallecido este martes a los 66 años de edad. Así lo han informado desde la Unión de Actores y Actrices en un mensaje publicado en sus redes sociales que no incluye las causas de la muerte, pero que ha suscitado sentidos mensajes de despedida por parte de todo tipo de personalidades del sector.

La intérprete, célebre por su papel de Manuela en Ana y los 7, mítica serie de Televisión Española emitida en los 2000, desarrolló una destacada carrera tanto frente a la cámara como en el escenario de los teatros. Participó en series como Acacias 38, Policías, en el corazón de la calle, Apaga la luz, Lalola y Pequeñas coincidencias. En el cine destacó en la película Clara y Elena (2001), mientras que en los escenarios formó parte de montajes como La casa de Bernarda Alba (2005), Arizona (2008), Como te mueras te mato (2007) y Tres (2009), entre otros.

Uno de los grandes éxitos de Televisión Española

Su consolidación en el panorama de la ficción nacional llegaría gracias a su participación en la mítica serie de Televisión Española, donde interpretó a la carismática cocinera de la familia Hidalgo, personaje recordado por su simpatía y por la relación entrañable que mantenía con Bruno, el mayordomo.

Aurora Sánchez en 'Ana y los 7'. (TVE)

La serie, emitida entre 2002 y 2005 y creada, escrita y por Ana Obregón, contaba la historia de una mujer divorciada y madre soltera que trabajaba como stripper en un club nocturno. Sin embargo, para mantener a su familia y sobrevivir económicamente, acababa consiguiendo un trabajo como niñera de una familia adinerada con siete hijos. Con esta premisa, Ana y los 7 se mantuvo durante todo ese periodo como uno de los grandes éxitos de la historia de nuestra televisión, con picos por encima de los cinco millones de espectadores.

“Alguien que hacía sencillo lo imposible”

Así, el recuerdo de su paso por la pequeña pantalla queda ligado a algunos de los momentos más queridos de esta producción, como la boda fallida de Manuela o los divertidos enredos junto a los demás empleados de la casa. Una de sus compañeras de reparto, Silvia Marsó, ha recordado esos momentos en un mensaje difundido en sus redes sociales: “Estuvimos trabajando mucho tiempo en Ana y los 7 y era una compañera adorable. Lo siento mucho… En el grupo de WhatsApp de la serie estamos todos consternados”.

Entrevista a Ana Obregón.

La Unión de Actores y Actrices también ha expresado públicamente sus condolencias y han dado su pésame tanto a los familiares como a los amigos de la actriz, mientras que Paco San José, otro de los compañeros de Aurora en Ana y los 7, ha señalado que con su fallecimiento se va “una manera natural de entender la interpretación” que “hacía sencillo lo imposible”.

Desde el mundo del teatro, ha sido el Teatro Lara una de las primeras entidades en pronunciarse tras el deceso, describiendo a Aurora como una mujer a la que “admiramos y queremos muchísimo”. La institución ha recordado su papel en la obra La madre que me parió, donde “pudimos disfrutar de muchísimos momentos de felicidad a su lado”.