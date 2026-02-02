España Cultura

La miniserie de cinco capítulos que recuerda a los ‘Los Bridgerton’, protagoniza un antiguo ‘vengador’ y que adapta una obra teatral legendaria

Estrenada por SkyShowtime el pasado mes de diciembre, está disponible en Movistar Plus+

Las series de época siguen siendo uno de los géneros más eficaces para atraer al público. Producciones como Los Bridgerton, que acaba de estrenar la primera tanda de capítulos de su cuarta temporada, han demostrado que el rigor no siempre es imprescindible cuando el objetivo es construir historias que van más allá. En ese mismo terreno, aunque desde una perspectiva distinta, se sitúa Amadeus, la miniserie de cinco episodios estrenada por SkyShowtime y disponible en Movistar Plus+.

Amadeus adapta la célebre obra teatral de Peter Shaffer y lo hace inevitablemente bajo la sombra de la película homónima que Miloš Forman dirigió en 1984, convertida desde entonces en un referente indiscutible del cine histórico.

Ambientada en la Viena de finales del siglo XVIII, la trama se articula en torno a una rivalidad ficticia entre dos figuras reales de la música clásica: Wolfgang Amadeus Mozart y Antonio Salieri. A los 25 años, Amadeus Mozart (Will Sharpe) llega a la Viena del siglo XVIII decidido a dejar atrás su etapa como niño prodigio y a abrirse camino como compositor independiente. Sin empleo estable y recién emancipado de la tutela de su autoritario padre, encuentra apoyo en la joven cantante Constanze Weber (Gabrielle Creevy), que pronto se convertirá en su esposa y principal aliada.

Con Paul Bettany y Will Sharpe

Gracias a los contactos de Constanze, Mozart accede a los círculos culturales de la corte imperial y entra en relación con Antonio Salieri (Paul Bettany), prestigioso compositor oficial. Lo que comienza como una relación cordial se transforma progresivamente cuando el talento extraordinario de Mozart, ajeno a las normas sociales y a su propia reputación, pone en cuestión las convicciones personales y religiosas de Salieri. A partir de ese momento, la admiración inicial deriva en una rivalidad marcada por los celos, que acabará convirtiéndose en una obsesión con consecuencias irreversibles.

Bridgerton: Temporada 4 | Adelanto 2 Crédito: (YouTube/Netflix Latinoamérica)

Salieri está interpretado por Paul Bettany, conocido por su paso por el universo Marvel como Visión en Iron Man, Los Vengadores o Wandavision, mientras que Mozart corre a cargo de Will Sharpe, quien dio vida a Ethan Spiller en la segunda temporada de The White Lotus.

Uno de los elementos que distingue esta versión es la ampliación del punto de vista narrativo. El guion de Joe Barton introduce con mayor peso la vida doméstica de Mozart y su relación con la joven cantante Constanze Weber, quién se convertirá en su esposa, interpretada por Gabrielle Creevy.

El formato de miniserie, con solo cinco episodios, permite desarrollar estos conflictos con mayor profundidad que en el largometraje, ampliando situaciones y personajes secundarios. La dirección corre a cargo de Julian Farino y Alice Seabright, que apuestan por una puesta en escena sobria y cuidada, con especial atención a los espacios interiores y a las dinámicas de poder dentro de la corte. Rodada en Budapest, Amadeus se presenta como una producción ambiciosa dentro del catálogo de SkyShowtime, pensada para los aficionados a las series de época y para quienes quieran revisitar una historia clásica desde una nueva perspectiva televisiva.

