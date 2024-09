‘El Misterio de Salem’s Lot’, la nueva y esperada adaptación de Stephen King que llega a Max

Solían contar historias sobre este lugar. Basada en la aterradora novela de Stephen King, la nueva película original de Max, El Misterio de Salem's Lot, del creador del Universo de El Conjuro y un productor de It, se estrena el 3 de octubre exclusivamente en Max.

Entre los estrenos más esperados del año, destaca la nueva adaptación de El Misterio de Salem’s Lot, una obra clásica del autor de terror Stephen King, que estará disponible exclusivamente en la plataforma Max a partir del próximo 3 de octubre. Esta versión cinematográfica, dirigida por Gary Dauberman, promete revivir el terror que caracterizó a la miniserie de 1979 dirigida por Tobe Hooper.

La trama de El Misterio de Salem’s Lot sigue a Ben Mears, un escritor que regresa a su pueblo natal con la intención de llevar a cabo un nuevo proyecto literario. Sin embargo, Ben no tarda en darse cuenta de que en el lugar se oculta una amenaza siniestra: un vampiro que planea transformar a los habitantes de Salem’s Lot en sus adeptos. El elenco cuenta con actores de renombre como Lewis Pullman, Makenzie Leigh, Alfre Woodard, Bill Camp y Spencer Treat Clark. El proyecto, que estuvo a punto de no estrenarse en cines, finalmente será lanzado en la plataforma Max gracias a la decisión de los estudios Warner Bros.

El primer tráiler difundido inicia con una reflexión de Stephen King: “Siempre he escrito historias sobre cosas tan terribles que saldrías corriendo hasta que tu cerebro las olvide”, lo que promete mantener el miedo como protagonista central de la película. La miniserie original de 1979, protagonizada por David Soul, dejó una huella imborrable en la televisión, y esta nueva película aspira a generar el mismo impacto entre las nuevas generaciones.

El misterio de Salem’s Lot (2024) - Créditos: Warner Bros/ Max

Avalada por el propio King

Hay que tener en cuenta que no todas las adaptaciones de King han sido fieles al material original o mucho menos han agradado al autor, tal y como sucedió con el famoso caso de El resplandor de Stanley Kubrick. Sin embargo, esta nueva película cuenta con la total bendición del autor: “Entre tú y yo, Twitter, he visto la nueva SALEM’S LOT y es bastante buena. Cine de terror de la vieja escuela: construcción lenta, gran recompensa. No sé por qué WB la retiene; no es que sea vergonzosa, ni nada. Quien sabe. Sólo escribo las malditas cosas”, anunciaba antes de que se confirmase la fecha de estreno en Max.

Dauberman, conocido por su trabajo en la franquicia de Annabelle, busca replicar el éxito de adaptaciones anteriores de las obras de King, manteniendo el tono oscuro y perturbador que caracteriza a la historia. Con el estreno inminente, Max ha liberado un avance subtitulado al español, permitiendo a los fans tener un primer acercamiento a esta esperada versión.

La historia de “Salem’s Lot” no es solo un relato de terror, sino también una exploración profunda del mal encarnado en lo cotidiano, con personajes atrapados en un ciclo de oscuridad y redención. Esta nueva adaptación, con su elenco estelar y la promesa de un terror palpable, tiene todos los ingredientes para convertirse en un clásico moderno que rinda homenaje a la obra original de Stephen King y a la inolvidable miniserie de Hooper. El lanzamiento de El Misterio de Salem’s Lot en Max marca un hito en la industria del entretenimiento, ya que trae de vuelta una de las historias más emblemáticas de Stephen King. Los amantes del terror y los fans del autor esperan con ansias esta nueva versión que, según las expectativas, promete estar a la altura de la leyenda que lleva su nombre.