Los estrenos más destacados de la semana en el ‘streaming’: de ‘Los años nuevos’, la nueva serie de Rodrigo Sorogoyen, a ‘Senna’

Imagen de 'Los años nuevos', la nueva serie de Rodrigo Sorogoyen para Movistar Plus+

Mientras que algunos ya están sacando a relucir las decoraciones navideñas que pronto inundarán las plataformas, hay sectores de la audiencia que se resisten a ser abducidos por las guirnaldas y las bebidas de especialidad con canela. Aún queda más de un mes para que el contenido basado en el rojo, blanco y verde cope las novedades audiovisuales del streaming, hasta entonces, qué mejor forma de oponerse al cambio que disfrutando de los estrenos de la semana en Netflix, Disney+, Max o Prime Video.

Las plataformas presentan algunos de los títulos más esperados de la temporada y en Infobae España recopilamos los que no debes perder de vista (o el calendario semanal a tener en cuenta para no olvidarte de los estrenos de los próximos días). En el departamento de ficción destaca Los años nuevos, la nueva ficción de Rodrigo Sorogoyen para Movistar Plus+, que estrenará sus primeros tres capítulos el próximo 28 de noviembre. Algunos ya la han tildado de la Normal People patria, pues sigue a Ana (Iria del Río) y Óscar (Francesco Carril) desde la noche que se enamoran, hasta sus idas y venidas románticas en la década que les sigue. Promete convertirse en uno de los caramelos audiovisuales de la temporada, pues ya se estrenó en la Sección Oficial del pasado Festival de Venecia.

En Netflix destacan dos series. La primera, La locura, el nuevo thriller dramático de ocho episodios protagonizado por Colman Domingo. En ella, el laureado actor que apareció en Euphoria o El color púrpura se convierte en Muncie Daniels, un asesor político que da el salto a tertuliano de televisión y que parece haber perdido el rumbo de su existencia. Durante un retiro sabático en los montes Poconos, Muncie se convierte en el principal sospechoso del asesinato de un famoso supremacista blanco del que tan solo fue testigo.

Otro de los grandes estrenos de la semana en la plataforma es Senna, la miniserie biográfica que se estrena el 29 de noviembre y que recorre la cronología vital del piloto. Interpretado por Gabriel Leone, los seis episodios recorren toda la trayectoria de Ayrton: sus obstáculos, altibajos, alegrías, su carácter y sus relaciones personales. Senna comienza con los inicios del tres veces campeón de Fórmula 1, cuando se fue a vivir a Inglaterra para competir en Fórmula Ford, y termina con su trágico accidente en Imola (Italia), durante el Grand Prix de San Marino.

En el departamento deportivo, Prime Video estrena el 29 de noviembre Un equipo llamado España, una serie documental original que profundiza en la victoria de ‘La Roja’ en la pasada Eurocopa de 2024. Formada por cuatro episodios, esta cuenta con el testimonio de los protagonistas e imágenes inéditas de la victoria de la selección española de fútbol en Berlín. Conversaciones en habitaciones, secretos desde una camilla o la tensión del vestuario antes de un gran partido.

Más allá de las grandes figuras deportivas, otro de los grandes estrenos de la semana es Doctor Odyssey, una nueva ficción de Disney+ que aterriza en su plataforma el próximo 28 de noviembre y que está creada y dirigida por Ryan Murphy (que a mediados de mes estrenó Grotesquerie, también en Disney+). Con un total de 13 capítulos, Joshua Jackson (Dawson Crece, Little Fires Everywhere, Cruel intentions) se convierte en Max, un doctor a bordo de un yate de lujo. Su personal trabaja muy duro, pero este y su equipo tendrán que enfrentarse a todo tipo de crisis médicas y, sobre todo, lejos de tierra firme.

A continuación todos los estrenos más destacados de los próximos siete días en las plataformas de streaming.

Prime Video

Mala persona . 25 de noviembre. Película.

Puntos suspensivos . 25 de noviembre. Película.

Imaginary . 29 de noviembre. Película.

Un equipo llamado España. 29 de noviembre. Serie documental.

Netflix

Detectives animales (Temporada 4). 25 de noviembre. Serie.

Caso no resuelto: ¿Quién mató a JonBenét Ramsey? 25 de noviembre. Serie documental.

La locura . 28 de noviembre. Serie.

Asaf. 28 de noviembre. Serie.

Senna . 29 de noviembre. Miniserie.

Una maleta. 29 de noviembre. Serie.

Max

Get Millie Black . 26 de noviembre. Serie.

Sweethearts . 28 de noviembre. Película.

Music Box: Yacht Rock: A documentary. 30 de noviembre. Documental.

Disney+

Tsunami: Carrera contra el tiempo . 25 de noviembre. Documental.

American Horror Stories: Huluween Event 2024 . 27 de noviembre. Miniserie.

Doctor Odyssey. 28 de noviembre. Serie.

Movistar Plus+

Que ardan todos (Temporada 2). 25 de noviembre. Serie.

La reina serpiente (Temporada 2). 25 de noviembre. Serie.

Los años nuevos . Parte 1. 28 de noviembre. Serie.

Querida Marnie. 29 de noviembre. Miniserie.