De ‘El descontento’ al ‘Milagro’: por qué Beatriz Serrano, finalista del Premio Planeta, es la revelación literaria que necesitábamos

Beatriz Serrano, autora de 'El descontento' (Andrea Casino)

“No tenía ninguna intención de que esto fuera el Manifiesto Comunista”, dijo hace unos meses a Infobae España tras el éxito de El descontento (Temas de Hoy), una novela que ha viajado por todas las mesitas de noche de cualquier ciudadano con una complicada hemeroteca laboral. El éxito de su primera novela no se entiende sin la recomendación infinita que prosiguió a su compromiso literario con Marisa, la protagonista del relato. Ella ‘jugaba a las oficinas’, una forma muy moderna, y educada, de decir que la supervivencia se instalaba en su contrato de 40 horas semanales.

Beatriz Serrano (Madrid, 1989) no sólo ha descorchado el champán en 2024 por el exquisito furor de la mujer ficticia que construyó a partir de la desidia laboral que confluye en la sociedad actual. También se ha convertido en Finalista del Premio Planeta 2024 por Fuego en la garganta, una nueva novela que ha mandado bajo el pseudónimo Eutropio y con el título ficticio de Milagro.

“Soy periodista y tengo mucho respeto por la profesión, así que voy a ser breve porque imagino que mis compañeros están desando saber quién es el ganador para mandar la crónica”

“Estoy de los nervios”, ha comentado al recibir el galardón. “Soy periodista y tengo mucho respeto por la profesión, así que voy a ser breve porque imagino que mis compañeros están desando saber quién es el ganador para mandar la crónica”, ha añadido entre risas, haciendo gala de ese tono comprometido que la define. “Parece un fallo en la matrix, gracias por este honor, ya os diré con calma cómo me siento”, ha añadido, nerviosa, para después hablar de los elementos que componen su nuevo título.

En Fuego en la garganta, Serrano presenta a Blanca, una joven que partirá en busca de su propia identidad después de un abandono infantil que marca su porvenir. Situada en los años 90 y principios del siglo XXI, la protagonista presenta ciertos poderes sobrenaturales, además de ser hija de una madre que fue criminalizada por la sociedad por sentirse diferente. La segunda novela de la periodista y escritora, que además copresenta el pódcast Arsénico Caviar junto a Guillermo Alonso -galardonado con el premio Ondas en la categoría de mejor conversacional-, parece caminar por la senda del coming-of-age, aunque con un toque taumatúrgico.

La periodista Beatriz Serrano, finalista del Premio Planeta con 'Fuego en la garganta'.

Según ha contado en su discurso, la novela parte “en un rincón de Valencia” parecido al barrio popular en el que ella creció. Cuando es pequeña, el padre de Blanca le dice a su hija que su madre se ha ido de vacaciones, pero la realidad es que les ha abandonado. “Por culpa de esto, o gracias a esto, descubre que puede hacer milagros, aunque el primero de ellos sea matar a una compañera de escuela que se ríe de su situación familiar”, ha contado la autora sin querer desvelar más detalles.

“Se vuelve gótica”, ha apostillado. Charles Manson, Joy Division y una férrea unión a la cultura de internet, un espacio en el que encontrará a “su familia escogida”. A través de un libro de relatos de Chuck Palahniuk que le regaló una amiga, Serrano confecciona otra novela de “supervivencia” con la que busca apelar al colectivo: “Al final, es la historia de una chica solitaria que trata conectar con los demás”, ha contado.

Su premio dentro del marco de la 73º edición del galardón literario certifica la disrupción que muchos pedían a la institución, marcada por premios polémicos otorgados a entidades televisivas, como en el caso de Sonsoles Ónega. La presentadora, periodista y escritora se llevó el millón de euros del premio principal en la edición de 2023 por su novela Las hijas de la criada. Hija del escritor Fernando Ónega, y fichada por el conglomerado mediático cuyo principal accionista es la propia editorial. La mala publicidad de aquel año, sumada al cisma de nomenclatura que se dio en la edición de 2021 con Carmen Mola -un pseudónimo que escondía a tres boomers-, requería de una ruptura total.

Una voz generacional

Que de las 1.070 novelas que se han presentado la de Serrano haya sido escogida como la segunda mejor es un triunfo para la literatura que, aunque no busque denunciar ningún mal coyuntural, sirve de espejo generacional. Hablar del burnout, del trabajo, de los alquileres, de la ansiedad o de los ansiolíticos que se emplean para calmar lo anterior es una victoria para los que buscan universos que les hagan entender el propio. “Al final dices ‘¿para esto es para lo que estoy levantándome todos los días, por un salario de mierda que no me permite llegar a fin de mes, para compartir piso con 30 años, para no tener dinero para irme de vacaciones?’”, contó a este medio sobre El descontento.

Su primera obra no sólo ha sido un éxito en España. El pasado mes de abril, Serrano vendió los derechos de la obra a Estados Unidos y Reino Unido, la potencia del mercado anglosajón. Alemania, Italia, Francia, Portugal, Hungría y Holanda también se sumaron al carro de Marisa, atestiguando el éxito de una primera novela que, además, permitió a Serrano recibir una nominación como autora revelación en la edición 2024 de los premios Openbank Literatura de Vanity Fair.

'El descontento', de Beatriz Serrano

¿Qué hace que su escritura sea tan especial? Su capacidad de hacer ficción, en clave cómica, de una situación que comenzaba a narrar la vida de su entorno. “El trabajo se había convertido en una conversación habitual en mi vida”, contó a este medio, un enunciado que tiene mucho más sentido si se junta con el siguiente: “Hay muy poca literatura centrada en el trabajo”. Su voz incomoda, pero responde a una demanda de lectores interesados en verse reflejados en las páginas, de encontrar relatos que les permitan emplear el plural.

Con Fuego en la garganta, Serrano se postula como una de las figuras literarias más interesantes del panorama nacional, consiguiendo el éxito de público y crítica con su primer título, y la más que posible consagración con un segundo libro que va con un el título de finalista del Premio Planeta bajo el brazo (y con la premisa de volver a narrar realidades que hablan del conjunto).