Las actrices de Hollywood que se reinventaron con la miniserie: de Nicole Kidman a Cate Blanchett con ‘Disclaimer’

Cate Blanchett, Nicole Kidman y Kate Winslet

Tras ganar la Copa Volpi en la pasada edición del Festival de Venecia por su papel en Babygirl, Nicole Kidman estrenó La pareja perfecta: un popurrí de thrillers ya existentes que triunfó en Netflix (y que volvió a confirmar que el departamento de las pelucas sigue siendo su escollo interpretativo). La ficción de Susanne Bier (con quien la australiana ya trabajó en The Undoing, otra miniserie de suspense que estrenó en Max -por aquel entonces HBO- junto a Hugh Grant) la tenía a ella como gran reclamo. Quería redimirse del fracaso de Un asunto familiar, la película que estrenó, también en Netflix, junto a Zac Efron. Interpretando a la matriarca de una familia de ricos en Nantucket, Kidman se reinventó de nuevo.

Su caso es el más notorio de una lista de intérpretes de Hollywood que apostaron por la televisión como medio de reinvención, viendo en las narraciones capitulares un nuevo horizonte. Todo comenzó con Big Little Lies, la ficción basada en el libro de Liane Moriarty y que contó con un elenco de escándalo: Laura Dern, Reese Witherspoon, Zoë Kravitz o Meryl Streep en su segunda temporada. La ficción dirigida por Jean-Marc Vallée y Andrea Arnold supuso un caso peculiar a la hora de hablar de actrices y miniseries, pues contó con muchas personalidades líderes en su trama. Nunca hubo tanto Hollywood en un espacio tan pequeño.

Sin embargo, Kidman ha sido la única que ha seguido apostado por el formato desde entonces. Volvió a protagonizar una adaptación de un libro de Moriarty, Nine Perfect Strangers, participó en la ya mencionada The Undoing y en Expats (basada en la novela de Janice YK Lee y dirigida por Lulu Wang) y culminó su predilección por las series de misterio (y de asesinatos sospechosos) con La pareja perfecta. Kidman ha sabido escoger sus apariciones y se ha convertido en la reina de la ficción en plataformas, pero también en una intérprete que no ha dejado de trabajar con directoras. No en vano, casi todas las series que ha protagonizado han tenido a una mujer bajo la dirección.

Celeste (Nicole Kidman) y Madeline (Reese Witherspoon) en una escena de 'Big Little Lies'

En el año 2017, Nicole Kidman admitía que quería trabajar con una directora cada cierto tiempo. “Creo que es necesario decir que cada 18 meses haré una película con una directora mujer”, declaró entonces a New Zealand Herald. “Porque sólo así cambiarán las estadísticas, cuando otras mujeres empiecen a decir: ‘Oh, ahora sí que voy a elegir sólo a una mujer’. Así que cada 18 meses tiene que haber una directora en la ecuación”, comentó sobre su carrera.

Recalcó lo propio años después, en la rueda de prensa de Babygirl, el thriller erótico de Halina Reijn (cuya última película fue Bodies, bodies, bodies, un slasher de corte centennial que dividió a público y crítica pero que, sin duda, explota lo absurdo con maestría). “Hace tiempo que decidí usar mi posición para equilibrar el ratio entre hombres y mujeres en la industria”, dijo. “Voy a seguir apoyando a mujeres directoras para cambiar la proporción”, declaró en Venecia.

Nicole Kidman, en una escena de 'Nine Perfect Strangers, la ficción de Hulu que se puede ver en Prime Video (Vince Valitutti/Hulu)

‘Kate of Easttown’

Otro de los grandes ejemplos de grandes actrices de Hollywood que se mudaron a las plataformas es el de Kate Winslet. La británica, conocida por sus papeles en Titanic, Revolutionary Road, Eternal sunshine of the spotless mind, The Reader o The Holiday se pasó a la pequeña pantalla para dar cabida a una de las mejores interpretaciones de su carrera. Lo hizo en Mare of Easttown (2021), la miniserie de HBO que se consagró como uno de los productos audiovisuales más destacados desde el boom de los servicios OTT.

Ganó el Globo de Oro, el Emmy y el Critics Choice Award por su papel como Mare Sheehan, una mujer que, mientras investiga un asesinato en Pensilvania, tendrá que evitar que su vida personal se desmorone. En un pequeño pueblo con miradas muy cerradas, Mare tendrá que sobrevivir a sus inseguridades y a las de aquellos que la rodean. No ha sido el único acercamiento de Winslet a las ficciones, pues este año estrenó El régimen en Max, una serie que se adentra en los muros del palacio de un régimen europeo moderno que empieza a desmoronarse.

Kate Winslet en una escena de 'Mare of Easttown'

Blanchett y su ‘Disclaimer’

El último gran ejemplo es el de Cate Blanchett, diosa de la gran pantalla y del colectivo lésbico. Ya sea como Lydia Tár o en Carol, la australiana es una de las cabezas más notorias del mundo actoral. Venerada por donde pisa, Blanchett no ha dudado en sumarse al currículo televisivo de algunas de sus compañeras de profesión. Tras convertirse en Phyllis Schlafly para la serie Mrs. America, y hacer un cameo en un episodio de Black Mirror (el de Joan is awful), la intérprete une fuerzas con el director mejicano Alfonso Cuarón para presentar Disclaimer.

Tras ponerse en la piel de una de las figuras más llamativas de la historia reciente del feminismo en Estados Unidos (aunque por parte del bando conservador), una mujer que llevó a cabo una exitosa campaña contra la ratificación de la Enmienda de Igualdad de Derechos de la Constitución de Estados Unidos, Blanchett es ahora una periodista.

Basada en la novela homónima de Renée Knight, Cuarón juega con dos líneas temporales en Disclaimer: una ficción en la que la intérprete australiana da vida a Catherine Ravenscroft, una laureada periodista que recibe una novela escrita por un autor desconocido, que desvela los secretos más oscuros de su pasado y que revoluciona todos los aspectos de su vida personal, profesional y familiar.

Esta imagen publicada por Apple TV+ muestra a Cate Blanchett en una escena de 'Disclaimer' (Sanja Bucko/Apple TV+ via AP)