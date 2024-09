‘La pasión de China Blue’: así fue el primer papel de Pamela Anderson, la actriz que ha ‘renacido’ en el Festival de San Sebastián

Pamela Anderson, en una de las imágenes de archivo que se muestran en su documental 'Pamela, a love story' (Netflix © 2023)

Pamela Anderson está reseteando su vida y su carrera como intérprete. La icónica actriz de Los vigilantes de la playa ha comenzado, a sus 57 años, a deconstruir el mito de que su vida ha sido un eterno culto a la imagen. “Creo que nunca he buscado la perfección. Pero en algún momento empecé a pensar que quería cuestionar la idea de belleza y la máscara que nos ponemos”, explicó en la revista Better Homes & Gardens. “En cuanto me quité la máscara, se me abrió el mundo. Fue la tontería de estar en la Semana de la Moda de París y decir: ‘No voy a sentarme en una silla a maquillarme durante tres horas. Me voy al Louvre’”.

A partir de la decisión de mostrar su ‘auténtico yo’, Anderson admite que la gente ha empezado a decirle que ha cambiado su opinión acerca de ella. “Ahora hay gente que me para por la calle y me dice: ‘Sabes, antes no me gustabas, pero ahora sí’. Y entonces pienso: ‘Hmm, sé que hay un cumplido en alguna parte’”, bromea. Además de Pamela, a love story (2023), el documental de Netflix en el que recupera las escenas de su vida, los romances y la cosificación que ha vivido en la industria, la actriz se redime de nuevo.

Pamela Anderson acaba de pasar por el Festival de Toronto, y el de San Sebastián, con The Last Showgirl, de Gia Coppola (sobrina de Francis Ford Coppola) donde ha recibido grandes elogios por su interpretación en uno de esos ejercicios de rescate que a Hollywood tanto le gusta hacer alrededor de figuras olvidadas, o que acarreaban cierto lastre de desprestigio, y que ahora se encargan de reivindicar. La actriz interpreta a una experimentada bailarina que lleva en la profesión más de treinta años, y que será despedida de su espectáculo en Las Vegas, teniendo que replantearse su futuro a los cincuenta años.

Pamela Anderson en 'The Last Showgirk' (High Frequency Entertainment)

¿Cuál fue el primer papel de Pamela Anderson?

La carrera de Pamela Anderson siempre ha estado condicionada por su participación en la serie de televisión Los vigilantes de la playa, así como por sus numerosas polémicas, sobre todo las relacionadas con su expareja, el rockero Tommy Lee, miembro de la banda Mötley Crüe. Un turbulento romance que se plasmó en la serie Pam & Tommy (que se puede ver en Disney Plus+).

La intérprete, imagen de Playboy y figura explosiva del cine de los años 90, comenzó su trayectoria en la industria interpretando a una prostituta: un pequeño cameo que habla del estigma sexual que ha acarreado durante su desarrollo como actriz. Se trata de un papel diminuto, pero significativo, en La pasión de China Blue (1984), el thriller de Ken Russell.

En La pasión de China Blue (1984), Joanna Crane (Kathleen Turner) vive una doble vida. Durante el día trabaja como diseñadora de moda pero durante la noche es la prostituta de clase alta China Blue. Como está acusada de espionaje industrial, Bobby Grady (John Laughlin) es contratado para seguirla. Sin embargo, se enamoran. Mientras tanto, un predicador psicópata (interpretado por Anthony Perkins) comienza a acecharla.

“No sé lo que ha pasado desde Los vigilantes de la playa hasta ahora, pero creo que quizás era mi momento para hacer algo con lo que realmente me identificara y poder aportar algo sobre mi propia vida en un personaje”, ha dicho Pamela Anderson en la rueda de prensa que ha tenido lugar en el marco del Festival San Sebastián. Solo sé que era capaz de aportar algo más allá de lo físico y no tenía nada que perder, así que me lancé al vacío sin pensarlo”, ha añadido.