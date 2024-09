‘Agatha, ¿quién si no?’ llega a Disney+: sinopsis, reparto y fecha de estreno de la nueva serie de Marvel

La serie se centra en el personaje de Kathryn Hahn, Agatha Harkness, de la aclamada serie de Marvel Studios, WandaVision, cuando se embarca en una peligrosa y misteriosa aventura repleta de pruebas y adversidades. (Crédito: Disney )

Una nueva serie llega a Disney+ esta semana, y no es una cualquiera. Hablamos de una de las series más esperadas del año por todos los fans de Marvel, y que puede suponer un antes y un después en la nueva fase que afronta la saga de superhéroes. Después de todo, muchas cosas cambiaron a raíz de la producción de la que esta nueva deriva, Bruja Escarlata y Visión, en la que se puso en práctica el concepto del multiverso y otros elementos completamente nuevos. Pero entre esas novedades estaba también un personaje que es el que ahora se ha ganado tener su propia serie, y no es otro que Agatha Harkness. ¿Quién si no?

Agatha, ¿quién si no? es el nombre de esta nueva serie que llega a Disney+ este mismo jueves 19 de septiembre, con un capítulo doble para ir abriendo boca y conocer la nueva historia de este personaje que ya se dio a conocer en la anterior serie. Sin embargo, Marvel tiene un as guardado bajo la manga y la Agatha que veremos en esta nueva producción no será del todo la amigable vecina de Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) en Bruja Escarlata y Visión. Como muchos recordarán, la serie concluía con la Bruja Escarlata dándose cuenta de que todo era un montaje y enfrentándose con Agatha en un duelo de brujería en el que no solo la vencía sino que la dejaba desposeída de sus poderes. Pues bien, ahora a esta Agatha le toca empezar de cero, sin memoria y sin hechizos de por medio.

La serie cuenta de esta forma la cruzada de Agatha (Kathryn Hahn) por recuperar su identidad, a saber, su personalidad como una antigua bruja de Salem, antes de que Wanda le arrebatase sus poderes. Para ello, la bruja reúne a un variopinto aquelarre -formado por otras brujas, e incluso por un adolescente con predilección por la brujería y lo gótico- para emprender la llamada Senda de las Brujas, un camino lleno de trampas y conjuros pero cuyo final le puede traer de vuelta aquello que tanto ansía.

(L-R): Teen (Joe Locke) and Agatha Harkness (Kathryn Hahn) in Marvel Television's AGATHA ALL ALONG, exclusively on Disney+. Photo by Chuck Zlotnick. © 2024 MARVEL.

Reparto y fecha de estreno de los episodios

Para ello, la serie contará con un nuevo elenco encabezado por la única que repite, Kathryn Hahn, pero también por el joven Joe Locke (Heartstopper), Aubrey Plaza (The White Lotus), Patti LuPone (Beau tiene miedo), Maria Dizzia (Margin Call), Emma Caulfield (Buffy, cazavampiros) o Ali Ahn (La diplomática), entre otras. Todas ellas darán vida al resto de brujas que acompañará a Agatha en su aventura, en una serie que ha sido descerita como “una oscura comedia”, y que a juzgar por su tráiler luce bastante diferente a lo que se pudo ver en Bruja Escarlata y Visión. Pero claro, algo que se aprendió con aquella serie precisamente es que no hay que fiarse de las apariencias. Especialmente en todo lo que concierne a la bruja.

Tras el doble episodio disponible en la plataforma este 19 de septiembre, Agatha, ¿quién si no? se podrá ver en Disney+ con un capítulo semanal cada jueves. Así será hasta la emisión del último episodio, que tendrá lugar el próximo 30 de septiembre, con de nuevo una tanda doble para celebrar así también la llegada de Halloween y el Día de los muertos. En total la serie contará con 9 episodios y habrá que estar atentos a su desenlace y cómo afecta al devenir del Universo Cinematográfico Marvel, tal y como sucedió con su antecesora.