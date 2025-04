Ifema cancela todos los festivales y eventos al aire libre por las reformas de la Fórmula 1

Decenas personas disfrazadas durante el Festival Horteralia 2024 en Ifema el pasado mes de abril. (Ricardo Rubio / Europa Press)

Un nuevo golpe para los festivales y la música. Si el pasado mes de septiembre el Real Madrid anunció la decisión de cancelar todos los conciertos previstos en el renovado Santiago Bernabéu porque no se estaba cumpliendo la normativa municipal vigente, ahora es el turno de Ifema. El ayuntamiento de José Luis Martínez Almeida recibió quejas durante meses debido al ruido que generaban los macroconciertos ubicados en pleno paseo de la Castellana. Algo muy similar ocurre en el distrito de Barajas de la capital.

Todos los conciertos y eventos al aire libre programados para este 2025 en la Institución Ferial de Madrid ubicado han sido cancelados. Así lo ha trasladado el consorcio de carácter público-privado a las promotoras de los eventos, como avanzó este jueves el portal Wololo Sound, asegurando que esta noticia pilló por sorpresa a los promotores. De esta forma, festivales como Brava Madrid, Love the 90s o Love the Twenties tendrán que buscar una alternativa.

Pero no está todo perdido. Ifema ha anunciado que los festivales en interior se mantienen, y en total, se celebrarán 26 en lo que queda de año. “No hemos cancelado ningún festival, simplemente no se van a acoger al aire libre este año. Es una decisión, se les ha trasladado a los promotores a la industria de música en vivo”, han informado fuentes del consorcio público-privado a Europa Press un día después de darse a conocer la noticia. Para Ifema, esta resolución se debe a “una decisión de negocio”.

Madrid tendrá su GP de Fórmula 1 en septiembre de 2026: 100 millones de inversión en un circuito urbano que atravesará el recinto ferial de Ifema

Según apunta el diario El Mundo, la decisión de cancelar todos los eventos al aire libre se debe, de nuevo, a las denuncias vecinales por el ruido. Pese a que las viviendas no están tan cerca del recinto como sí lo están los vecinos de la casa del Real Madrid, se han sucedido una serie de quejas y denuncias por parte de los residentes de las zonas de Valdebebas, Piovera y Hortaleza.

Esta sería una forma de “apaciguar” a los vecinos de la zona ante la llegada de las obras del nuevo circuito de Fórmula 1 de Madrid, como ha asegurado el medio, que debería comenzar a celebrarse en los terrenos del recinto ferial a partir de septiembre de 2026. La primera carrera está prevista para el día 6. El circuito, llamado MADRING, que está a la espera de la licencia municipal para comenzar su construcción. El Mundo ha asegurado que “para los responsables del recinto ferial, el GP de Fórmula 1 es prioritario y para ello están dispuestos a tomar medidas que faciliten la convivencia con los vecinos, con los que han comenzado reuniones y tomas de contacto informativas”.

De Ifema al recinto ferial de Torrejón de Ardoz

Elrow Town, macrofestival de música electrónica, ha encontrado una nueva ubicación en el recinto ferial de Torrejón de Ardoz, donde se celebra la Ciudad de la Navidad. “Por motivos ajenos a la organización, Elrow Town Madrid 2025 cambia de recinto.Ante la imposibilidad de celebrarlo en IFEMA, nos complace anunciar que el evento se llevará a cabo en el Recinto Ferial de Torrejón de Ardoz, Madrid (a solo 15 minutos de IFEMA)”, ha comunicado en su Instagram.

De la misma manera, el festival Brava Madrid también se trasladará al mismo recinto en Torrejón de Ardoz, como han indicado en sus redes sociales. “Dadnos un poco de margen para preparar el plan de transporte”, han añadido en redes. En caso de que quien comprara entradas no puedo acudir, han abierto un plazo de solicitud de devoluciones desde este 3 de abril. Madrid Salvaje, uno de los mayores festivales de música urbana y rap, llegará los días 26 y 27 de septiembre, aunque ya no en Ifema, sino en el mismo recinto que los dos anteriores.