La película que triunfa en Netflix y es ideal para ver en familia: fue nominada al Oscar y al Globo de Oro

Una escena de 'Ferdinand'

El calor no da tregua en España y, con él, la adquisición más preciada en cualquier inmueble: el aire acondicionado (o la piscina de tu amigo o compañero de trabajo). Las tardes estivales se convierten en túneles infinitos de hastío y la calle muta a un espacio inhabitable hasta que las temperaturas convierten el asfalto en hielo. En semanas así, no hay mejor plan que sentarse en el sofá con un helado (o fruta, también hay que promover hábitos saludables) y una película de trama ligera capaz de hacer que la tarde sea más llevadera.

El plan mejora si, además, el largometraje permite pasar una tarde en familia. Diversión, risas y aventuras garantizadas. Eso es lo que ofrece Ferdinand (2017), la cinta dirigida por Carlos Saldanha que estuvo nominada al Oscar en la categoría de ‘Mejor película de animación’ y a los Globos de Oro en las categorías de ‘Mejor película animada’ y ‘Mejor canción original’ con el tema Home.

Con las voces de John Cena, Kate McKinnon, Gabriel Iglesias, Miguel Ángel Silvestre, Daveed Diggs o Gina Rodriguez, esta película de animación que se puede ver en Netflix está basada en The Story of Ferdinand (1936), el cuento infantil del escritor Munro Leaf. El relato se basa en la historia de Ferdinand, un toro enorme pero bonachón al que confunden con una bestia peligrosa. Tras volver a su antigua finca, hace lo imposible por evitar el ruedo con la ayuda de sus peculiares amigos. De naturaleza no violenta y amante de las flores, Ferdinand tendrá que superar diversos obstáculos para evitar su fatal destino.

Algunos críticos consideraron que el mensaje de la película era “profundamente antinatural” y que la “renuncia” de Ferdinand “a su naturaleza animal” es una decisión que manipula a los niños, que se convertirán en “los antitaurinos de mañana”. El ‘relato antitaurino’ del film “levanta ampollas” por su mensaje contra el maltrato animal, que también se puede interpretar como una “lucha contra el acoso escolar” y “defensa implícita de la diversidad sexual y de género”.

Otra opción para los fans de ‘Los Bridgerton’

Grandes vestidos, té, pastas y una sociedad victoriana enarbolada por el romance y el cotilleo de época. Los Bridgerton, la serie de Netflix producida por Shonda Rhimes, no tardó demasiado en convertirse en predilecta de una audiencia que buscaba historias idílicas en un escenario patrocinado por las mejores novelas de Jane Austen. Tras el estreno de la tercera temporada, centrada en Colin Bridgerton (Luke Newton) y Penelope Featherington (Nicola Coughlan), los seguidores de la exitosa ficción han sido poseídos por el vacío que se apodera del consumidor medio tras el final de sus ocho episodios.

Hay que recordar que cada libro de Julia Quinn, al igual que Los Bridgerton, pone el foco en la historia de un hermano diferente, explorando su búsqueda del amor en la época de la Regencia londinense. Las novelas, sin embargo, presentan un orden cronológico distinto. Netflix ya ha confirmado la cuarta temporada, aunque no ha revelado aún quién será su protagonista. Hasta entonces, los acérrimos de la serie pueden disfrutar de una cinta de corte similar que ha llegado recientemente al catálogo de Netflix.

Se trata de Emma, la adaptación cinematográfica a cargo de Autumn de Wilde basada en la novela homónima de Jane Austen (publicada en 1815) y que protagonizó Anya Taylor-Joy. El guion corrió a cargo de Eleanor Catton, la novelista más joven en recibir el prestigioso Premio Booker. Guapa, rica, elegante e inteligente, la joven Emma Woodhouse, de veintiún años, vive con su padre en la Inglaterra de la Regencia y se entretiene entrometiéndose en la vida romántica de sus allegados. Cuando sus planes de casamentera fracasan, Emma se enfrenta a un dilema: seguir los dictados de su corazón o sucumbir a las expectativas sociales de la época.

Anya Taylor-Joy, en una escena de 'Emma' (Netflix)