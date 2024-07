Quién es Maika Monroe, la musa del ‘nuevo terror’ y protagonista de ‘Longlegs’

Maika Monroe en la premiere de 'Longlefgs' en Los Ángeles el pasado 8 de julio (REUTERS/Mario Anzuoni)

Maika Monroe (Santa Bárbara, California, 1993) está en boca de todos. Es más, si fuese una habitante de un pueblo español de interior, su nombre sería protagonista en las conversaciones que se gestan entre aquellos que buscan un respiro del sofocante calor en los improvisados aquelarres de los portales protagonizados por señoras mayores (y seguidoras de todo tipo de telenovelas).

La intérprete estadounidense está excelsa en Longlegs, considerada la película más terrorífica del año para algunos, y un híbrido entre Seven y El silencio de los corderos para otros. En algunos casos, ambas opciones son correctas. La cinta de Oz Perkins (hijo de Anthony Perkins, actor que dio vida a Norman Bates en la Psicosis de Alfred Hitchcock) se ha convertido en el mejor estreno de una película de terror independiente en los últimos 20 años (recaudando más de 50 millones de dólares en la taquilla estadounidense). Además, ha sido el segundo mejor estreno independiente del año en Estados Unidos tras Civil War, de Alex Garland.

Tras La enviada de mal (2015), Soy la bonita criatura que vive en esta casa (2016) y Gretel & Hansel. Un oscuro cuento de hadas (2020), Perkins se perfila en el género con una interesante interpretación del terror psicológico y satánico en Longlegs. Más allá de la particular monstruosidad que imprime en Nicolas Cage (que sigue gestando un capítulo diverso en su laureada trayectoria como actor tras Mandy, El insoportable peso de un talento descomunal y Dream Scenario), la verdadera protagonista del fenómeno es Monroe.

La actriz estadounidense presenta una sólida carrera en el género del terror, contando con interpretaciones en cintas de culto como The Guest (2014), It Follows (2014) y El Extraño (2022). Fue precisamente con It Follows (un largometraje en el que una extraña criatura tomaba la forma de las peores pesadillas de sus víctimas para jugar con su mente antes de matarlas) cuando Monroe consiguió erigirse como una it girl de los jumpscares y las escenas capaces de generar una leve ansiedad al espectador medio. Con el título de scream queen (reina del grito) bajo el brazo, Monroe siguió trabajando en géneros como el thriller y el terror con películas como Tau (2018), Greta (2018) u Obsesión desconocida (2022).

Muchos la comparan con Mia Goth, líder indiscutible de la ola del ‘nuevo terror’ gracias a la trilogía cinematográfica de Ti West (X, Pearl y MaXXXine, que llegará próximamente a los cines españoles), pero Monroe lleva una década trabajando en un género que ha terminado de explotar en Longlegs, la que probablemente sea una de las cintas más comentadas del año.

En la cinta de Perkins, la actriz estadounidense interpreta a Lee Harker, una agente del FBI designada a investigar un misterioso claro protagonizado por un asesino en serie que se hace llamar ‘Longlegs’ (y que interpreta de forma absolutamente terrorífica, pero también con toques camp, Nicolas Cage). Poco a poco, Harker se irá percatando de que los asesinatos están, en parte, relacionados con ella. La tensión y la atmósfera de terror ahogan al espectador. Maika Monroe sumerge su actuación en la nube de misterio de la que bebe el largometraje, trasladando la angustia de su protagonista a cada detalle de la trama (sobre todo en aquellas escenas que no requieren de diálogo).

Del surf a la gran pantalla

Una de las grandes particularidades de Maika Monroe es que su primera opción de desarrollo vital nunca fue el glamour de Hollywood. La actriz es hija de una intérprete de signos y de un obrero. Nació como Dillon Monroe Buckley, pero cambió su nombre más adelante (una suerte de premonición de su estrellato posterior). Monroe casi termina dedicándose al kitesurf de forma profesional, pues con 17 años dejó Santa Bárbara (California) para mudarse a Cabarete, un oasis de dicho deporte en la República Dominicana. La vida la llevó por otros caminos.

Más allá del género que le otorga la notoriedad mundial actual, Monroe cuenta con todo tipo de apariciones cinematográficas. Entre ellas, The Bling Ring (2013), de Sofia Coppola ‚el drama Labor Day (2013), el blockbuster Independence Day: Resurgence (2016), Hot Summer Nights (2017) junto a Timothée Chalamet, la ‘dramedia’ After Everything (2018), la comedia negra Villains (2019) y la película de acción God Is a Bullet (2023).