La exposición imprescindible para los ‘swifties’: un viaje por los ‘looks’ más icónicos de las ‘eras’ de Taylor Swift

Unas botas de cowboy de Taylor Swift, en la exposición de Londres. (Toby Melville/Reuters)

Pisó Madrid y casi hace caer el ‘nuevo’ Santiago Bernabéu. Era la primera vez que actuaba en la capital en 13 años y lo hacía con una mastodóntica gira en la que repasaba casi dos décadas de música, vida y experiencias. Taylor Swift y su The Eras Tour llevan año y medio siendo el titular indiscutible del panorama cultural: su concierto de más de tres horas no sólo ahonda en sus once discos y en las canciones que hacen que infinidad de adolescentes, millennials y progenitores se sientan identificados con sus letras. También es una prueba fehaciente de que, sin duda, Swift ocupa un lugar especial en la historia de la música.

La cantante estadounidense finalizará la gira europea en agosto con una segunda parada en Londres, la ciudad que la encandiló hace unos cuantos años. Mientras la esperada fecha llega, los swifties están de enhorabuena: la capital británica alberga, desde este sábado 27 de julio al próximo 8 de septiembre, una exposición que recorre los looks más icónicos de su carrera. Se trata de la muestra Taylor Swift: Songbook Trail, un recorrido, en el Victoria and Albert Museum londinense, por los vestidos y piezas que han marcado las eras de la cantante (ya sea en el escenario o en los videoclips que han acompañado a muchos de sus grandes hits).

Dos 'looks' que Taylor Swift llevó en el '1989 World Tour'. (Toby Melville/Reuters)

Para conmemorar las cinco fechas restantes en la ciudad, el museo ha querido entablar un discurso directo con el ‘fenómeno Swift’ a través de las piezas que la han acompañado en su trayectoria musical. Así, las salas del Victoria and Albert Museum albergarán, a partir de este sábado, las icónicas botas de cowboy que la propia cantante llevó, el body de piedras preciosas que llevó en el 1989 World Tour o el vestido con el que anunció el lanzamiento de Midnights en 2022. También está la barba que empleó para convertirse en The Man (su alegato feminista incluido en el álbum Lover) o el vestido victoriano que lleva en el videoclip de Fortnight, el single de su último disco, The Tortured Poets Deparment.

También está el vestido de Cenicienta que emplea en el videoclip de Bejeweled, el diseño que vistió en la presentación de la película de su actual gira en Los Ángeles, el icónico cárdigan de la era folklore o uno de los monos serpentinos que llevó en el Reputation Stadium Tour. Cada capítulo de su carrera está representado a través de un icónico conjunto, vestido o pieza de ropa que ha sido replicado dentro y fuera de los estadios que llena con su The Eras Tour.

El vestido que Taylor Swift lleva en el videoclip de 'Fortnight'. (Toby Melville/Reuters)

La exposición, completamente gratuita, permitirá a los acérrimos de la artista estadounidense acercarse a un aspecto diverso de los periodos que han marcado su carrera: del country primigenio, pasando por el pop clásico y llegando a los proyectos más independientes que han cimentado su nombre más allá de las listas de ventas.

No es la primera vez que las piezas de culto de Taylor Swift se exhiben en las salas de algunas de las pinacotecas más prestigiosas. El Museo de Artes y Diseño (MAD) de la ciudad de Nueva York ya hizo lo propio en 2023 con la muestra Taylor Swift: Storyteller: una exposición que también mostraba al público una amplia colección de objetos personales y piezas de vestimenta que la cantante ha usado en sus giras. Su éxito incontestable hizo que se prorrogase hasta marzo de 2024, casi un año después de su apertura al público. Para calentar motores antes de la apoteosis sonora que llevará a cabo cinco noches más en el icónico Wembley, los swifties pueden acercarse a su cantante predilecta a través de los objetos que han marcado su vida (y porfolio musical).

El vestido que Taylor Swift lleva en el videoclip de 'Bejeweled'. (Toby Melville/Reuters)