El sorprendente y original thriller futurista en Japón que mezcla las historias de detectives y la Inteligencia Artificial

Puede que no sea la plataforma de streaming más visitada, pero lo cierto es que Apple TV ha demostrado, a lo largo de estos últimos años, que es una de las que más arriesgan a la hora de proponer ficciones originales y de una gran calidad.

Además, su apuesta por la ciencia ficción es sin duda una de las más potentes dentro del panorama actual. Este año se ha estrenado Monarch: El legado de los monstruos (la serie sobre el Monsterverse); la aventura espacial Constelación, con Noomi Rapace; o el thriller sobre realidades alternativas titulado Materia oscura, con Joel Egerton y Jennifer Connelly. Y, por supuesto, ahí está el caso de la refinada sátira social Separación (Severance), que ya ha anunciado la fecha de su esperada segunda temporada.

De qué trata ‘Sunny’: la chica y la robot detectives

Rashida Jones en 'Sunny'. (Apple TV)

Ahora aparece Sunny, totalmente diferente a cualquier cosa que pudiéramos esperar o, lo que es lo mismo, una deliciosa ‘rara avis’, ya que se trata de una serie que combina el humor muy negro con un futuro distópico en el que los robots domésticos se han convertido en una parte fundamental de la sociedad, casi como si se tratara de animales de compañía. Pero son otras las características que la identifican y la convierten en algo especial.

Por ejemplo, la manera en la que se aborda la tragedia con la que comienza la trama. Suzy (Rashida Jones), de origen estadounidense y que se instaló en Japón (más concretamente en Kioto) para emprender una nueva vida, se entera de la muerte de su esposo Masa (Hidetoshi Nishijima, el protagonista de Drive my Car) y de su hijo Zen en un accidente aéreo.

Suzy caerá en una depresión por la pérdida, pero a su alrededor comenzarán a ocurrir cosas inquietantes. En primer lugar, recibirá un regalo, una robot llamada Sunny específicamente diseñada para cubrir todas sus necesidades y que fue creada por su marido, que al parece no se dedicaba a fabricar frigoríficos (como ella pensaba) sino que era un jefe ingeniero de robótica avanzada. Con ella, con Sunny, establecerá una relación de lo más particular, dadas las características entusiastas de la máquina (de lo más humanas) y el cinismo que desprende Suzy, convirtiéndose en una pareja tan atípica como encantadora.

Mafiosos de la ‘yazuka’, ‘hackers’ y un Japón tecnológico

Rashida Jones con la robot Sunny en 'Sunny'. (Apple TV)

A partir de ese momento, la ‘viuda’ comenzará una investigación personal para saber en realidad quién era su marido, qué papel tenía en la empresa tecnológica donde trabajaba y por qué su teléfono móvil sigue dando señal después del siniestro y su cuerpo sigue sin encontrarse.

La serie ha sido creada por Katie Robbins (guionista de The Affair), producida por A24 y está basada en un libro de Colin O’Sullivan titulado The Dark Manual, nombre que tiene que ver con un supuesto documento gracias al que se pueden hackear a los robots para que puedan hacer cosas que no están dentro de sus sistema y que no están permitidas como, por ejemplo, tener sexo con los humanos o matar.

Rashida Jones y Hidetoshi Nishijima en 'Sunny'. (Apple TV)

Así, Suzy se introducirá en una intriga detectivesca dentro de un universo hostil y tecnológico de grandes corporaciones, espías y secretos. Y todo ello lo hará acompañada de Sunny, a la que primero rechazará y después se convertirá en la única criatura en la que confiar dentro de ese panorama extraño e inquietante.

Por el camino conocerá a Mixxy (Annie Clumsy), que la introducirá en un submundo prohibido al margen de las convenciones sociales en el que se ocultan los secretos y misterios que Suzy se encuentra buscando, en el que también hay lugar para la yakuza, la mafia japonesa.

Sunny es sin duda una serie diferente, intrigante y exótica, que marca la diferencia ya desde sus títulos de crédito, en homenaje a las canciones pop japonesas de los años sesenta, otorgándole un aire retro delicioso.

