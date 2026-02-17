El Ejército del Aire y del Espacio y GMV acuerdan la instalación de una antena para el seguimiento de satélites

El Ejército del Aire y del Espacio, en representación del Ministerio de Defensa, y la multinacional tecnológica GMV han firmado un convenio para la instalación de una antena del sistema Focusear de GMV, en la base aérea de Morón de la Frontera (Sevilla), destinada al seguimiento de satélites.

Mediante este acuerdo, el Centro de Operaciones y Vigilancia Espacial (COVE) del Mando del Espacio (MESPA) del Ejército del Aire y del Espacio podrá tener también acceso a datos del sistema Focusear de GMV. Estos datos reforzarán la actual capacidad de monitorización y control del COVE, cuyo sistema de Conocimiento y Control de la Situación Espacial (CCSE) ha sido recientemente entregado por parte de GMV, basada en su software Ecosstm.

El acto estuvo presidido por el jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire y del Espacio (JEMA), General del Aire Francisco Braco Carbó, y sirvió como marco para la firma del convenio entre el Ministerio de Defensa y GMV en materia de vigilancia espacial.

El acuerdo contempla la instalación de una antena de recepción pasiva de radiofrecuencia en la base aérea de Morón de la Frontera (Sevilla), un hito que refuerza las capacidades nacionales en el seguimiento de satélites en órbita geoestacionaria y consolida la colaboración público-privada en este ámbito estratégico.

SOBERANÍA ESPACIAL

Tras la firma del convenio, el jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire y del Espacio subrayó el papel estratégico de España en el ámbito de la defensa y la soberanía espacial. Asimismo, destacó que el dominio espacial ha adquirido una relevancia crítica para las operaciones militares y los servicios que proporciona a la sociedad.

"La firma de este convenio entre el Ejército del Aire y del Espacio y GMV representa un hito más para la consolidación de las capacidades nacionales de vigilancia espacial y conocimiento del dominio espacial", afirmó. "Con esta nueva antena --añadió--, el Centro de Operaciones y Vigilancia Espacial dispondrá de una nueva fuente de datos críticos sobre objetos espaciales que contribuirán a mejorar nuestra conciencia situacional espacial".

Por su parte, el director general de GMV, Jesús B. Serrano, subrayó el firme compromiso de la compañía con el fortalecimiento de las capacidades soberanas nacionales en espacio y defensa.

Además, destacó que con el convenio de colaboración que han firmado, el sistema Focusear de GMV dispondrá de una nueva antena en la base aérea de Morón y el COVE del Mando del Espacio "tendrá acceso a datos avanzados y fiables de seguimiento pasivo de radiofrecuencia de satélites proporcionados por el sistema, complementando así las fuentes de datos actuales del COVE e incrementando su capacidad de conocimiento de la situación espacial y protección de los activos nacionales en el espacio, con el objetivo de cumplir la misión encomendada".

SISTEMA FOCUSEAR DE GMV

La infraestructura que se desplegará en la base aérea de Morón de la Frontera es una antena parabólica de 2,7 metros de diámetro, diseñada para recibir las señales emitidas por los satélites sin generar emisiones ni interferencias electromagnéticas, garantizando así un funcionamiento completamente seguro.

El sistema Focusear, desarrollado íntegramente por GMV, es una solución innovadora de sensores pasivos que permite el seguimiento automatizado y continuo de todos los satélites que emiten en Europa desde la órbita geoestacionaria --a unos 36.000 kilómetros de la Tierra-- en banda Ku, la misma utilizada para la televisión satelital y las comunicaciones. GMV proporciona datos de este sistema tanto a sistemas civiles de vigilancia espacial (como el EU SST) como a los propios operadores de satélite, reforzando la monitorización y el control del entorno orbital.

Por parte del Ministerio de Defensa, acudieron también a la firma del acuerdo el General de División Isaac Manuel Crespo Zaragoza, jefe del Mando del Espacio (MESPA); el General de Brigada Enrique Cuenca-Romero Jiménez, jefe del Gabinete del JEMA; y el Coronel Ignacio Sánchez González, segundo jefe de la Agrupación del Cuartel General del Ejército del Aire y del Espacio.

En representación de GMV, además del director general de la compañía, Jesús B. Serrano, han asistido el director general de defensa y seguridad de GMV, Manuel Pérez Cortés; y el director de vigilancia y gestión del tráfico espacial de GMV, Alberto Águeda.