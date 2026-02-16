Espana agencias

Torres anuncia otros tres millones para completar las 10.000 exhumaciones pendientes

Guardar

Las Palmas de Gran Canaria, 16 feb (EFE).- El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha anunciado este lunes que convocará al Consejo Territorial de Memoria Democrática para aprobar otra partida de tres millones de euros con la que espera completar las 10.000 exhumaciones pendientes de la Guerra Civil y la dictadura.

En declaraciones a los periodistas, Torres ha dicho que espera contar con el respaldo de las comunidades autónomas para aprobar estos tres millones de euros y que "nadie vote en contra", aunque se produzcan abstenciones para poder recuperar "los cuerpos que quedan del lado vencido por defender la democracia y la República".

Torres ha dicho que esta nueva partida permitirá seguir con estos trabajos que se llevan a cabo en las comunidades autónomas con los cabildos y los ayuntamientos para que cualquier persona que pueda ser sacada de una fosa o un pozo o cuneta tras perder la vida de manera violenta pueda ser devuelta a sus familiares.

El ministro además ha anunciado que el próximo día 27 de febrero se va a designar como primer lugar de Memoria en Canarias a la antigua colonia penitenciaria de Tefía, que fue centro de reclusión y trabajos forzados por ser homosexuales durante la dictadura franquista.

Será un homenaje a todo el colectivo LGTBI+, por lo que será un día "muy importante en defensa de la libertad y de la orientación sexual".

Torres ha recalcado que los jóvenes deben saber que a los homosexuales se les sometía a trabajos forzados durante la dictadura de Franco.

El acto de Fuerteventura contará con la presencia de todas las administraciones canarias, el Gobierno de España y los colectivos LGTBI+.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática ha hecho estas declaraciones con motivo de su visita a la exposición 'El viaje de Celia' en la Fundación Juan Negrín de Las Palmas de Gran Canaria, donde se aborda el auge de la literatura infantil durante la República y su transformación tras la llegada de la dictadura franquista. EFE

(foto)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Pinheiro: No sé qué decir, tengo tantas emociones que no sé expresarlas

Infobae

Montero apuesta por construir 100.000 viviendas y dedicar 1.000 millones como programa de gobierno en Andalucía

María Jesús Montero detalla el plan socialista para facilitar el acceso a la vivienda en Andalucía, que incluye aumentar la oferta, apoyar a jóvenes, invertir recursos públicos y derogar la ley vigente en los primeros meses de mandato

Montero apuesta por construir 100.000

Regresan a casas la mayoría de los vecinos del incendio del jueves en Xàbia, con 2 muertos

Infobae

Detenido tras dar un puñetazo a su madre por despertarle a las siete de la tarde

Infobae

A prisión por encargar a la Mara Salvatrucha un asesinato en Murcia

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

María Guardiola se desdice para

María Guardiola se desdice para gobernar Extremadura: “El feminismo que defiendo es el feminismo que defiende Vox”

El CIS impulsa al PSOE tras el fracaso en las elecciones aragonesas y le coloca casi 10 puntos por encima del PP

Sánchez anuncia 23.000 millones para el Fondo España Crece para financiar la construcción de 15.000 viviendas al año

El PP pide a Pedro Sánchez que cese a Borja Cabezón por una supuesta evasión de impuestos

Borja Cabezón, adjunto a la secretaría de Organización del PSOE, usó empresas falsas para no pagar impuestos, según ‘El Confidencial’

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 16 de febrero

La inmigración se convierte en el motor silencioso del crecimiento de España: explica el 47% de la subida del PIB desde 2022

Trabajar desde casa aumenta la fertilidad: un estudio afirma que el teletrabajo puede ser más efectivo que las políticas públicas para mejorar la natalidad

La muerte del consumo responsable: solo el 7% de los españoles condiciona sus compras al compromiso social y el 73% ya no cree a las marcas

Los coches sin conductor llegan a España: qué dice la DGT sobre su legalidad

DEPORTES

El Real Madrid se impone

El Real Madrid se impone a la Real Sociedad con un gran Vinicius y pone fin al ‘efecto Matarazzo’

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid