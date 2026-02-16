Reus, ciudad natal de Gaudí, organiza exposiciones para conmemorar centenario de su muerte

Tarragona, 16 feb (EFE).- Exposiciones, conferencias, cursos, congresos, espectáculos y actividades pedagógicas forman parte de la programación del Año Gaudí en Reus (Tarragona), ciudad natal del arquitecto, con motivo de la conmemoración del centenario de su muerte, según ha informado el consistorio este lunes.

Gaudí está presente de manera permanente en la oferta del recientemente renovado Museo de Reus, que también acogerá dos exposiciones para la ocasión: '¿Y si Gaudí hubiera tenido IA?' y 'En el nombre de Gaudí'.

Las bibliotecas y el archivo municipal albergarán exposiciones itinerantes, presentaciones editoriales y acciones de divulgación y puesta en valor del patrimonio documental.

Destaca también el Simposio Gaudí y Domènech i Montaner (14 de marzo), que abordará con fundamento académico las conexiones conceptuales, los diálogos creativos y las relaciones intelectuales entre Antoni Gaudí y Lluís Domènech i Montaner, situándolos dentro del contexto cultural y arquitectónico de su tiempo.

Asimismo, la Ruta Gaudí & Reus se reforzará con la recreación de escenas de la infancia de Gaudí, a cargo de compañías de teatro amateur de la ciudad (25 de junio), y con una nueva señalización urbana y digitalización de los puntos de la ruta, prevista para el mes de noviembre.

El Gaudí Centre Reus inaugurará, el 12 de junio, un espacio inmersivo en la tercera planta, y habrá dos espectáculos singulares de pequeño formato que «dialogarán de manera innovadora con las maquetas y los espacios del centro».

En total, Reus celebrará casi un centenar de actividades durante el Año Gaudí, organizadas por instituciones públicas y por una cuarentena de entidades. EFE

