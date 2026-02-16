Espana agencias

El sueco Glenn Nyberg arbitrará el Brujas-Atlético de Madrid

Madrid, 16 feb (EFE).- El árbitro sueco Glenn Nyberg dirigirá este miércoles el partido de ida del "play-off" de la Liga de Campeones entre el Brujas belga y el Atlético de Madrid, (21.00h) en el que el inglés Jarred Gillett actuará como VAR.

Nyberg, de 37 años e internacional desde 2016, no ha coincidido hasta la fecha con ninguno de los dos equipos y esta temporada, tras participar en el Mundial de Clubes, arbitró en la "Champions" el Newcastle-Barcelona (1-2), de la primera jornada de la fase liga.

La temporada pasada pitó el partido de vuelta de las semifinales de la Liga Conferencia Fiorentina-Betis (2-2).

En 2020, en la Liga de Campeones juvenil, arbitró el Ajax-Atlético de Madrid, de octavos de final en marzo 2020, en los que el conjunto rojiblanco perdió en los penaltis (0-0/6-5).

Según confirmó la UEFA, el equipo arbitral lo completarán los suecos Mahbod Beigi y Andreas Söderkvist como asistentes, Kristoffer Karlsson como cuarto árbitro y el alemán Robert Schröder como asistente del VAR.

Por otro lado, el extremeño Jesús Gil Manzano dirigirá este martes el duelo francés Mónaco-PSG con Carlos del Cerro y Valentín Gómez en el VAR, Ángel Nevado y Guadalupe Porras como jueces de línea y Guillermo Cuadra como cuarto árbitro. EFE

