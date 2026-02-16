Espana agencias

El PP dice que Sánchez forma parte de la trama Koldo y está en la diana de la corrupción

Madrid, 16 feb (EFE).- El PP asegura que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está en el centro de la diana de la corrupción y que cada día nuevas informaciones periodísticas en relación con el caso Koldo así lo acreditan. "Lo sabía, lo tapó y participó", afirma el Partido Popular en un comunicado enviado a los medios.

Según la información publicada este lunes por el diario El Español, mensajes de móvil de Koldo García al comisionista Víctor de Aldama demostrarían que éste actuó presuntamente de intermediario para crear una trama de influencias entre Moncloa, la Organización Mundial del Turismo (OMT), Air Europa y República Dominicana.

"El caso Koldo es el 'caso Sánchez' y el presidente no tiene escapatoria", señalan desde el PP, que aseguran que "el matrimonio formado por Pedro Sánchez y Begoña Gómez jugó un papel fundamental de ‘conseguidor’ que era reconocible por el resto de los implicados, incluidos Koldo y Aldama".

El partido liderado por Alberto Núñez Feijóo indica que los mensajes de Koldo ya le señalan directamente y empiezan a apuntar a una red de influencias gestada desde La Moncloa, con la implicación de ministros del Gobierno y con cesiones inmobiliarias y rescates millonarios de por medio.

Para el PP cada vez son más las evidencias del papel "protagonista" de Sánchez en una trama corrupta. "El presidente del Gobierno está en el centro de la diana de la corrupción y cada día nuevas informaciones periodísticas así lo acreditan. Lo sabía, lo tapó y participó".

"Ninguno de los encarcelados o imputados de su entorno hizo ni deshizo nada sin su consentimiento. Decir lo contrario es un insulto a la inteligencia", señalan desde el PP.

El digital señala que ha accedido a wasaps de Koldo García, ante lo que su defensa ha exigido que "cesen de inmediato las filtraciones del contenido del material intervenido el 20 de febrero de 2024 que sigue en poder de la UCO".

La abogada Leticia de la Hoz denuncia que "ante las graves y reiteradas" filtraciones de la causa harán valer la "indefensión y quebrantamiento de las normas esenciales del proceso" en todas las instancias nacionales y europeas que correspondan.

Lamenta que a la defensa se le prive del derecho a acceder a las copias de los teléfonos de su representado lo que provoca una clara indefensión y vulneración de la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. EFE

