Espana agencias

El Gobierno regulará en las próximas semanas la publicidad de alimentos infantiles insanos

Guardar

Madrid, 16 feb (EFE).- El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha anunciado este lunes que en las próximas semanas hará pública una propuesta normativa para regular la publicidad de alimentos insanos "que tienen un efecto nocivo" en la salud de los niños y adolescentes.

Bustinduy ha hecho este anuncio en la presentación del Barómetro sobre la publicidad de alimentos y bebidas energéticas elaborado por AECOC Shopperview para la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan), que constata que el 79 % de la población española está de acuerdo en prohibir este tipo de publicidad.

Unos datos, según ha dicho el ministro, que confirman que la sociedad española es plenamente consciente del problema que supone la exposición de los menores a la publicidad de productos insanos, por lo que ha subrayado la importancia de proteger a la población escolar de este tipo de anuncios.

"En España, un 80 % de las niñas, los niños y los adolescentes consumen alimentos y bebidas no saludables y son quienes más expuestos están a este tipo de publicidad", ha alertado Bustinduy. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El fondo España Crece movilizará 23.000 millones para construir 15.000 viviendas al año

Infobae

Riesgo de desbordamiento del Duero en las provincias de Soria, Burgos, Valladolid y Zamora

Infobae

Detenido un conductor por atropello múltiple durante una carrera ilegal en Yepes (Toledo)

Infobae

Investigan el suicidio de una menor de 14 años en Benalmádena y si sufría acoso escolar

Infobae

El Govern quiere "reestructurar" el operativo contra la peste porcina en la 'zona cero'

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Borja Cabezón, adjunto a la

Borja Cabezón, adjunto a la secretaría de Organización del PSOE, usó empresas falsas para no pagar impuestos, según ‘El Confidencial’

¿Quién quiere ser el próximo líder de la izquierda española? Estos son los posibles candidatos

Herida grave una mujer en Ibiza tras ser agredida por su expareja con orden de alejamiento: también habría atacado a la madre y la hermana de la víctima

El revés electoral en Aragón destapa la confrontación interna en el PSOE en un momento de desgaste y pérdida de apoyos: de Óscar López a Rebeca Torró

Del Congreso al Benidorm Fest: el PSOE eleva el “más amor y menos odio” a consigna de la semana

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 16 de febrero

La inmigración se convierte en el motor silencioso del crecimiento de España: explica el 47% de la subida del PIB desde 2022

Trabajar desde casa aumenta la fertilidad: un estudio afirma que el teletrabajo puede ser más efectivo que las políticas públicas para mejorar la natalidad

La muerte del consumo responsable: solo el 7% de los españoles condiciona sus compras al compromiso social y el 73% ya no cree a las marcas

Los coches sin conductor llegan a España: qué dice la DGT sobre su legalidad

DEPORTES

El Real Madrid se impone

El Real Madrid se impone a la Real Sociedad con un gran Vinicius y pone fin al ‘efecto Matarazzo’

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid