Espana agencias

Detenido un entrenador del fútbol base del Terrassa por pedir imágenes sexuales a menores

Guardar

Barcelona, 16 feb (EFE).- Un entrenador del fútbol base del Terrassa CF ha sido detenido por los Mossos d'Esquadra por pedir fotografías y vídeos de contenido sexual a menores de edad.

Según adelantó el Diari de Terrassa y confirmaron fuentes policiales, la detención del presunto pederasta se produjo el pasado 11 de febrero en las propias instalaciones del club.

El Terrassa, en el que el detenido ejercía de entrenador, hizo público un comunicado en el que afirma que "desde el mismo momento en que se ha tenido conocimiento de los hechos, la persona afectada ha dejado de formar parte" del club "y no desarrollará ninguna actividad dentro de la entidad".

Señala también que, en el momento de su incorporación y durante su vinculación con el club, este entrenador "disponía de la documentación exigida por la normativa vigente, incluido el certificado negativo de delitos de naturaleza sexual y las titulaciones federativas requeridas".

El club asegura, asimismo, que "no consta ninguna comunicación formal registrada relacionada con los hechos investigados" en los canales de comunicación y notificación de la entidad.

Por último, el Terrassa informa de que se pone a "plena disposición de la investigación y colaborará con todo aquello que le sea requerido por los Mossos d'Esquadra y la autoridad judicial". EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Kim: "Cualquiera que esté pasando por momentos difíciles puede superar cualquier cosa"

Infobae

Reabierto uno de los carriles de la A-4 hacia Andalucía en Santa Cruz Mudela (Ciudad Real)

Infobae

Silvia Domínguez: "El baloncesto femenino tiene mucha visibilidad y se está igualando"

Infobae

0-0. Ocasiones sin goles y un penalti fallado por Lamine Yamal al descanso en Montilivi

Infobae

Megan Oldham se lleva el oro en 'big air' tras una final retrasada por una nevada

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El “método de la siembra”,

El “método de la siembra”, la modalidad de hurto con la que bandas organizadas distraen a la víctima y le sustraen el bolso en aparcamientos y gasolineras

Ayuso cesa a su consejero de Educación para intentar desbloquear la ley de Universidades, paralizada por el desacuerdo sobre la financiación

Vox lidera entre los primeros votantes: el 27,1% de jóvenes entre 18 y 20 años lo elegiría hoy en las próximas elecciones

Abascal (Vox) vuelve a imponerse a Feijóo como alternativa para liderar el Gobierno, según el CIS

El CIS dibuja una amplia mayoría de españoles que percibe a Donald Trump como un “peligro” para la paz mundial

ECONOMÍA

Adif confirma que la vía

Adif confirma que la vía de Adamuz está preparada para reactivar la alta velocidad entre Madrid y Andalucía

La Justicia rechaza que un padre deje de pasarle la pensión a su hijo que estudia en la universidad: la falta de relación no fue solo culpa del joven

Ignacio de la Calzada, abogado laboralista: “Sigue estos tres pasos si te han dado el alta médica después de la baja, pero no estás curado”

¿Por qué los jóvenes españoles no se afilian a los sindicatos?

La subida del salario mínimo interprofesional generará cambios en los subsidios para trabajadores mayores de 52 años

DEPORTES

El exigente calendario de Carlos

El exigente calendario de Carlos Alcaraz en Doha: un maratón de cinco partidos sin descanso

Así es la sede en la que se instalará Noruega durante el Mundial 2026: Greensboro, en Carolina del Norte, un lugar para “recargar energía”

El AT&T Stadium, escenario donde debutará Inglaterra en el Mundial 2026: el campo con las pantallas más grandes del mundo

El Gran Premio de Barcelona renueva con la Fórmula 1, aunque acogerá la competición en años alternos a partir de 2027

Jugó en el Real Madrid y ahora se dedica a la construcción de barcos: “No es una vergüenza como la gente piensa”