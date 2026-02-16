Detenido un entrenador del fútbol base del Terrassa por pedir imágenes sexuales a menores

Barcelona, 16 feb (EFE).- Un entrenador del fútbol base del Terrassa CF ha sido detenido por los Mossos d'Esquadra por pedir fotografías y vídeos de contenido sexual a menores de edad.

Según adelantó el Diari de Terrassa y confirmaron fuentes policiales, la detención del presunto pederasta se produjo el pasado 11 de febrero en las propias instalaciones del club.

El Terrassa, en el que el detenido ejercía de entrenador, hizo público un comunicado en el que afirma que "desde el mismo momento en que se ha tenido conocimiento de los hechos, la persona afectada ha dejado de formar parte" del club "y no desarrollará ninguna actividad dentro de la entidad".

Señala también que, en el momento de su incorporación y durante su vinculación con el club, este entrenador "disponía de la documentación exigida por la normativa vigente, incluido el certificado negativo de delitos de naturaleza sexual y las titulaciones federativas requeridas".

El club asegura, asimismo, que "no consta ninguna comunicación formal registrada relacionada con los hechos investigados" en los canales de comunicación y notificación de la entidad.

Por último, el Terrassa informa de que se pone a "plena disposición de la investigación y colaborará con todo aquello que le sea requerido por los Mossos d'Esquadra y la autoridad judicial". EFE