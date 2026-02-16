Espana agencias

Arbeloa: "Nuestro objetivo no es sólo eliminar al Benfica, es ganar la 'Champions'"

Guardar

Lisboa, 16 feb (EFE).- La ambición marcó el mensaje que trasladó Álvaro Arbeloa, técnico del Real Madrid, en la sala de prensa del estadio Da Luz, donde cayó derrotado hace 20 días y se reencuentra con el Benfica en una eliminatoria de acceso a octavos de final de una Liga de Campeones que, dijo, es el objetivo de su equipo.

"Sabemos de la dificultad del partido, del rival, del ambiente de aquí y de la exigencia que supone para nosotros. El nivel que tenemos que dar para sacar un buen resultado y que debemos dar el máximo para ganar, que es el objetivo. Muy mentalizados para sacar lo mejor de nosotros mismos", aseguró enfocando a la ida en Lisboa.

"Siempre pensamos en ganar. Nuestro objetivo no es sólo eliminar al Benfica, es ganar la 'Champions'. Es a lo que te obliga este escudo. Pasar la eliminatoria no es una venganza, es un objetivo", añadió.

Poco dado a hablar públicamente de porcentajes de favoritismo en la eliminatoria ante el equipo de Jose Mourinho, Arbeloa puso el foco en sus jugadores, agradecido por la implicación y la reacción que ve en el equipo.

"Desde que he llegado he visto una gran predisposición de todos los jugadores. Les hago hincapié en que lo difícil lo tienen que hacer ellos. En el fútbol es mucho más fácil ser entrenador que jugador. Siempre es más fácil decir lo que hay que hacer, que entrar al campo y hacerlo. Ellos son los verdaderos protagonistas que tienen que llevarse gran parte del mérito", dijo.

La buena dinámica liguera, con ocho triunfos consecutivos, cinco con Arbeloa al mando, la desea trasladar a la Liga de Campeones en el momento de la verdad, con la llegada de las eliminatorias.

"Lo bueno del equipo es gracias al esfuerzo y trabajo de todos. Preparan cada partido como si fuese una final y con esa mentalidad, esa exigencia de todos, están llegando buenos resultados pero con la confianza de que podemos ir a más", señaló.

Aprendida la lección de Da Luz y reconociendo que no hay mucho factor sorpresa por parte de José Mourinho, ni suyo al rival, el técnico madridista pidió a sus jugadores "90 minutos de concentración máxima", con atención especial "en el balón parado".

"Para nosotros es un partido nuevo, no pensamos en otra cosa. El último partido está analizado pero el de ahora es nuevo y queremos dar un gran rendimiento con otro objetivo que no sea ganar. Es lo que pensamos al salir a cualquier campo", sentenció, sin dar pistas del once que alienará y si estará en él Kylian Mbappé tras no jugar ante la Real Sociedad por molestias en la rodilla izquierda. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Camavinga ve clave "cambiar la mentalidad" mostrada en Da Luz

Infobae

Austria lidera la prueba por parejas por delante de Polonia tras la segunda ronda

Infobae

Elisa Aguilar: "Los jóvenes salen, pero mantienen su sentimiento de pertinencia intacto"

Infobae

Albares informa al canciller cubano de que España enviará ayuda alimentaria y sanitaria a Cuba a través de la ONU

El gobierno español anunció el envío de recursos esenciales a la isla caribeña, gestionados por la AECID a través de organismos internacionales, tras una reunión solicitada por el ministro cubano ante la escasez y el incremento de tensiones energéticas

Albares informa al canciller cubano

Confirman cinco años de prisión para un hombre por abusar de la hija de su pareja

Confirman cinco años de prisión
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La guerra de ‘Los Pocholos’

La guerra de ‘Los Pocholos’ y el “gurú machirulo” de Ayuso que ya no aguantaban en Génova y ponía celoso a MÁR: “Cuando protestaba uno, protestaban todos igual”

Ayuso entierra la ley universitaria y con ella el núcleo político de “Los Pocholos”: confirma que la Lesuc impulsada por Emilio Viciana no se tramitará

El buque ‘Castilla’ de la Armada se convierte en el campo de entrenamiento de los helicópteros de la misión ‘Steadfast Dart’ de la OTAN

Sánchez defiende la respuesta de Marlaska ante la presunta agresión sexual del DAO y pide a Feijóo “que haga lo mismo en Madrid”

El Tribunal Supremo fija en casi 80.000 euros las costas procesales que tendrá que abonar García Ortiz

ECONOMÍA

La Justicia declara nula la

La Justicia declara nula la desheredación de tres hijos y una nieta de 13 años por falta de pruebas de abandono: el dolor, por intenso que sea, no equivale jurídicamente a maltrato

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España

Subir el salario mínimo impulsa el crecimiento económico del país, fortalece el empleo y reduce la brecha social y de género

Los españoles se endeudan más: la demanda de crédito se dispara un 130%, hasta máximos históricos, y la morosidad se desploma

La UE busca funcionarios y ofrece hasta 5.500 euros al mes: no se requiere experiencia pero sí una carrera universitaria

DEPORTES

Vinícius rompe su silencio tras

Vinícius rompe su silencio tras el partido de Champions con un comunicado: “Los racistas son cobardes”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Benfica en Champions

El Real Madrid cambia la cara para imponerse al Benfica en Lisboa y encarrila los playoff de Champions

Insultos racistas contra Vinicius en el partido de Champions entre el Real Madrid y el Benfica

Alcaraz cumple en su debut en Doha y se impone al francés Rinderknech para seguir avanzando en el torneo