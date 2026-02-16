2-1. La Real B firma una remontada de muchos quilates

San Sebastián, 16 feb (EFE).- La Real Sociedad B, con goles de Carrera y Ochieng, logró este lunes una remontada de muchos quilates ante el Málaga en Anoeta (2-1) que le aleja a tres puntos de la zona de descenso.

El equipo andaluz, que baja al sexto puesto de la tabla, golpeó primero, en el minuto 15, con un remate de cabeza picado y cruzado de Larrubia a pase de Joaquín Muñoz. Fue el tercer gol en dos partidos para el canterano malagueño.

El filial txuri urdin dio un paso al frente y Gorka Carrera igualó la contienda en el minuto 24 tras un mal rechace del meta visitante a un disparo de Gorosabel desde la frontal y logró su undécimo tanto de la temporada.

A raíz del empate el ritmo del encuentro bajó considerablemente y ninguno de los dos conjuntos logró crear situaciones claras de peligro hasta el descanso.

La Real fue ambiciosa tras el descanso y desequilibró la balanza en el minuto 68. Murillo envió el balón a córner tras un centro peligroso del equipo vasco que estuvo de cabecear Mikel Rodríguez y en ese saque de esquina Ochieng remató, también con la testa, para hacer el 2-1.

Cuando mejor estaba el filial realista, Gorka Gorosabel dejó con diez a su equipo al ver la segunda cartulina amarilla (m.74).

Con el Málaga con un jugador más, el canterano txuri urdin Julen Lobete, ahora en el equipo andaluz remató alto en lo que pudo ser el empate para los suyos y en la siguiente acción Balda sacó el balón en la línea de gol tras un remate de Chupe.

El conjunto visitante siguió apretando en busca de la igualada, Larrubia remató cruzado desde el interior del área y justo después Beitia salvó un gol cantado de Chupe tirándose con todo al suelo, poco antes de que Fraga tuviera que emplearse a fondo en otro disparo cercano del Málaga (m.83).

En el minuto 95, Chupe tuvo el 2-2 en su cabeza, pero su remate se marchó a pocos centímetros del poste izquierdo de Fraga y Rafita dispuso de la última ocasión del encuentro, pero no acertó y los tres puntos se quedaron en San Sebastián.

- Ficha técnica:

2 - Real Sociedad B: Fraga; Balda, Kita, Beitia, Garro; Carbonell, Mikel Rodríguez (Eceizabarrena, m.90), Gorosabel; Ochieng (Marchal, m.77), Astiazarán (Ayo, m.85) y Carrera (Mariezkurrena, m.85).

1 – Málaga: Alfonso Herrero; Puga, Murillo, Montero, Rafita; Dotor (Eneko Jauregi, m.79), Juanpe (Izán Merino), Larrubia, Joaquín (Lobete, m.74); Aaron Ochoa (Dani Lorenzo, m.62) y Niño (Chupe, m.62).

Goles: 0-1 m.15: Larrubia; 1-1, m.24: Carrera; 2-1 m.68: Ochieng.

Árbitro: Andrés Fuentes Molina (Comité Valenciano). Expulsó por doble amarilla a Gorosabel (m.56 y 72). Amonestó a Ochieng (38), Balda (88) y Garro (94) por parte de la Real Sociedad B, y a Juanpe (10), Ochoa (55), Joaquín (71) y Rafita (78) por parte del Málaga.

Incidencias: encuentro correspondiente a la 26ª jornada de LaLiga Hypermotion disputado en Anoeta ante 1.581 espectadores. EFE

