1-1. Igualada de penalti

Albacete, 15 feb (EFE).- Albacete y Sporting empataron a un gol en un duelo en el que ambos tantos llegaron desde el punto de penalti, el del cuadro local en la primera parte y el visitante en el segundo acto, aunque mereció mucho más el conjunto gijonés.

Olvidar la actuación arbitral de la semana anterior en Riazor era el objetivo de un conjunto manchego que buscaba su tercera victoria consecutiva como local y que enfrente tenía al cuadro sportinguista, en racha positiva tras haber ganado tres de las cuatro últimas citas ligueras.

La estrategia estuvo a punto de dar sus frutos al cuadro de casa en el minuto nueve en un saque de esquina botado por Agus Medina en el que Jogo estuvo a punto de embocar un tiro algo precipitado que salió fuera por poco.

Corredera, desde la frontal, después de una acción por la parte diestra del ataque asturiano, trató de marcar, pero su chut se marchó a un metro de la meta defendida por el local Mariño (min.14)

Más cerca estuvo el lateral rojiblanco Guille Rosas en una jugada personal en la que, tras buscarse hueco, lanzó con su pierna izquierda y casi bate por el palo largo al portero del Albacete (min.16) y también dispuso de una gran ocasión Ferrari, tres minutos más tarde, que lanzó alto cuando se plantó ante Mariño y disponía de muchas opciones para marcar.

Con el transcurso de la primera mitad se creció el Albacete, acumulando más futbolistas en campo rival e incordiando la salida de balón del Sporting.

Y en la última acción de la primera parte Ferrari llegaba tarde a una disputa con Pacheco, dentro del área y el colegiado Sergiu Muresan, aunque en primera instancia amonestó al jugador local, tras ser avisado por el VAR, decretó penalti.

Jefté, con un tiro raso y fuerte que llegó a tocar Yáñez, superó al meta sportinguista y dio la ventaja parcial a su equipo en el minuto 48.

En los albores de la segunda mitad se mantuvo la intensidad en los duelos, con constantes intercambios de posesión fruto de la alta presión a la que se sometían ambas escuadras.

Pero la jugada curiosa sucedió en una cesión atrás de Javi Villar que Mariño tuvo que salvar con la mano para evitar el gol, pero provocó una cesión que el cuadro rojiblanco no aprovechó.

Corredera cedió a Brian Oliván y el lateral zurdo no pudo superar la maraña de piernas de futbolistas del Albacete que se habían plantado bajo la portería local junto a su portero (min.55)

No era su día, porque en un contragolpe, tras varios rechazos, se le quedó el balón franco a la altura del punto de penalti, pero su lanzamiento se marchó muy desviado cuando parecía que iba a llegar el equilibrio al marcador (min. 58).

Merecía mucho más el conjunto visitante, porque acumulaba ocasiones claras, como la del minuto 70, en la que a Gaspar Campos le faltó un centímetro para conectar de cabeza y batir a Mariño.

El colegiado señaló un penalti discutido por los locales de Javi Moreno a Dubasin en el minuto 75 que el propio exfutbolista blanco aprovechó para empatar el partido.

En la recta final del choque estuvo más cerca de marcar el Sporting de Gijón, aunque no gozó de profundidad en los últimos metros.

- Ficha técnica:

1 - Albacete: Mariño, Lorenzo (Gámez, min. 74), Javi Moreno (Víctor Valverde, min.83), Javi Villar (Lluis López, min.64), Vallejo, Jogo, Agus Medina, Ale Meléndez, Pacheco, Puertas (Álex Rubio, min.64) y Jefté (Obeng, min.64)

1 - Sporting: Yáñez, Guille Rosas, Pablo, Diego, Brian Oliván (Pablo García, min.71), Dubasin, Manu, Nacho Martín (Queipo, min.71), Gelabert (Justin, min.87), Corredera y Ferrari (Gaspar Campos, min.58)

Goles: 1-0, m.48: Jefté, de penalti. 1-1, m.77: Dubasin, de penalti

Árbitro: Sergio Muresan (Comité Valenciano). Mostró cartulinas amarillas al local Javi Moreno.

Incidencias: encuentro correspondiente a la vigésimo sexta jornada de liga de Segunda división disputado en el estadio Carlos Belmonte, con la presencia de 12.663 espectadores. EFE

jml/og