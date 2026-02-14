Espana agencias

El agua del mar inunda los arrozales del delta del Ebro, que pierden la cosecha

El fuerte temporal de mistral ha provocado el avance del mar hasta un kilómetro tierra adentro en el delta del Ebro, arrasando cultivos, mientras los agricultores exigen declarar la zona catastrófica ante daños aún incalculables

Guardar

La reunión convocada entre los agricultores de la margen izquierda del delta del Ebro buscó consensuar pasos ante el reciente temporal de mistral, que ha generado inundaciones y la pérdida total de la cosecha de arroz en la zona. Según informó la agencia EFE, la fuerza del viento y del oleaje ha empujado el mar hasta extenderse un kilómetro tierra adentro, sobrepasando las barreras de protección y dejando los cultivos bajo el agua salada.

El temporal, que desde la mañana del sábado ha golpeado con intensidad la zona al sur de Tarragona, transformó los arrozales del municipio de Deltebre en un paisaje anegado, reportó EFE. La situación llevó a los productores a reclamar la declaración de zona catastrófica, ya que las pérdidas siguen en aumento y las previsiones meteorológicas auguran al menos otras 24 horas de viento y olas intensas.

Las defensas costeras, señalaron los agricultores a EFE, ya habían quedado gravemente debilitadas tras el temporal Gloria en 2020. Desde entonces, los refuerzos colocados han sido insuficientes para frenar la fuerza del mar. Toni Domingo, secretario de la Comunitat de Regants de la margen izquierda del delta, explicó al medio que tras Gloria “solo se han puesto parches que ahora no han podido contener la fuerza del mar”.

En las últimas horas, el avance del agua marina no solo destruyó los cultivos sino que también afectó una balsa de agua dulce esencial para el riego en la zona. Los productores enfatizan que el nivel de las pérdidas aún no se puede calcular de manera precisa, ya que el temporal no ha remitido y se espera que aún queden más campos bajo el agua.

El medio EFE detalló que la situación actual se agrava porque apenas una semana antes el mismo territorio ya había experimentado los efectos de otro temporal. De acuerdo con la información aportada por Domingo a la agencia, al sumar varios episodios meteorológicos adversos en poco tiempo, el impacto acumulado en los campos y las infraestructuras agrícolas resulta devastador para la zona, que ya se encontraba en estado vulnerable.

Durante la mañana de este sábado, los agricultores evaluaron la magnitud del daño y comenzaron a organizar los trámites necesarios para solicitar la declaración oficial de zona catastrófica. Según consignó EFE, tal declaración es considerada prioritaria para poder acceder a ayudas urgentes y planes de recuperación efectivos.

La noticia de la extensión del mar sobre la tierra cultivable en Deltebre no solo tiene consecuencias económicas inmediatas, sino que también reaviva el debate sobre la necesidad de reforzar la protección del delta del Ebro. Las asociaciones agrarias insisten, según la información publicada por EFE, en que las soluciones provisionales y los reparos parciales no han proporcionado seguridad real frente a fenómenos meteorológicos cada vez más frecuentes y violentos en la región.

Los afectados han remarcado a EFE la urgencia de una intervención pública de mayor alcance, que asocie la reconstrucción de las infraestructuras dañadas con medidas más ambiciosas para preservar tanto la producción agrícola como el ecosistema deltaico. La situación evidencia el alto nivel de riesgo que enfrenta la actividad arrocera de la zona, una de las principales fuentes de economía local, y plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de la protección costera actual.

Entre tanto, el temporal sigue activo y el área afectada continúa aumentando, mientras los agricultores del delta del Ebro esperan la llegada de ayudas y la implementación de soluciones definitivas para evitar futuras catástrofes.

Temas Relacionados

Delta del EbroInundacionesComunitat de RegantsToni DomingoEFETarragonaDeltebreAgriculturaTemporal GloriaCultivo de arroz

Últimas Noticias

Pinheiro: No sé qué decir, tengo tantas emociones que no sé expresarlas

Infobae

Montero apuesta por construir 100.000 viviendas y dedicar 1.000 millones como programa de gobierno en Andalucía

María Jesús Montero detalla el plan socialista para facilitar el acceso a la vivienda en Andalucía, que incluye aumentar la oferta, apoyar a jóvenes, invertir recursos públicos y derogar la ley vigente en los primeros meses de mandato

Montero apuesta por construir 100.000

Regresan a casas la mayoría de los vecinos del incendio del jueves en Xàbia, con 2 muertos

Infobae

Detenido tras dar un puñetazo a su madre por despertarle a las siete de la tarde

Infobae

A prisión por encargar a la Mara Salvatrucha un asesinato en Murcia

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

María Guardiola se desdice para

María Guardiola se desdice para gobernar Extremadura: “El feminismo que defiendo es el feminismo que defiende Vox”

El CIS impulsa al PSOE tras el fracaso en las elecciones aragonesas y le coloca casi 10 puntos por encima del PP

Sánchez anuncia 23.000 millones para el Fondo España Crece para financiar la construcción de 15.000 viviendas al año

El PP pide a Pedro Sánchez que cese a Borja Cabezón por una supuesta evasión de impuestos

Borja Cabezón, adjunto a la secretaría de Organización del PSOE, usó empresas falsas para no pagar impuestos, según ‘El Confidencial’

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 16 de febrero

La inmigración se convierte en el motor silencioso del crecimiento de España: explica el 47% de la subida del PIB desde 2022

Trabajar desde casa aumenta la fertilidad: un estudio afirma que el teletrabajo puede ser más efectivo que las políticas públicas para mejorar la natalidad

La muerte del consumo responsable: solo el 7% de los españoles condiciona sus compras al compromiso social y el 73% ya no cree a las marcas

Los coches sin conductor llegan a España: qué dice la DGT sobre su legalidad

DEPORTES

El Real Madrid se impone

El Real Madrid se impone a la Real Sociedad con un gran Vinicius y pone fin al ‘efecto Matarazzo’

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid