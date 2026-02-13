Almeida califica a Óscar López de "miserable" y "mala persona" por sus declaraciones sobre el fallecido Lambán

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, situó sus críticas hacia Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, dentro de una supuesta tendencia en el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) a menospreciar a figuras que alcanzaron amplias mayorías sociales. Almeida aseguró ante los medios que este comportamiento no se limita a opiniones personales aisladas, sino que forma parte de una estrategia para desacreditar a líderes políticos que obtuvieron éxito electoral, como el fallecido expresidente aragonés Javier Lambán. Según detalló el medio, Martínez-Almeida planteó que declaraciones como las de López buscan socavar el prestigio de quienes lograron victorias electorales relevantes en el seno del PSOE.

De acuerdo con lo publicado, el alcalde manifestó sus opiniones durante una comparecencia desde el tanque de tormentas de Arroyofreno. Allí, calificó a Óscar López de “miserable” y “mala persona” debido a sus comentarios sobre Lambán. Martínez-Almeida argumentó que López representa “una corriente de opinión” que en su opinión predomina actualmente en el partido socialista y que tiene como objetivo descalificar a figuras que, a su juicio, han conseguido lo que todo partido aspira: mayorías amplias en la sociedad. Refiriéndose a los motivos de sus críticas, el regidor mencionó tanto a Felipe González como al propio Javier Lambán como ejemplos de líderes socialistas que alcanzaron importantes respaldos electorales.

Las declaraciones de Óscar López que motivaron la respuesta de Martínez-Almeida tuvieron lugar después de la derrota electoral de Pilar Alegría, candidata del PSOE en Aragón, en los comicios regionales celebrados el pasado domingo. López relacionó este resultado con los presuntos ataques internos dentro del partido, a los que responsabilizó de parte del retroceso electoral del PSOE en la comunidad. Según consignó el medio, López reiteró este martes sus críticas al expresidente Lambán, justificando que las fundamenta desde la “discrepancia política”, aunque afirmó mantener el “máximo respeto personal”.

Martínez-Almeida, según reportó la fuente, respondió que resultaba “insultante” utilizar ese tipo de argumentos al referirse a alguien que, como Lambán, tuvo que afrontar una enfermedad severa como el cáncer durante su carrera política y que, a diferencia de López, logró derrotar en las urnas y acceder a la presidencia de una comunidad autónoma. “Es insultante que se dirigiera esos términos a una persona que ha estado luchando con un cáncer, con dignidad y entereza, a una persona que, a diferencia de él, ha ganado elecciones y ha sido presidente de Comunidad Autónoma, cuando él obtuvo los peores resultados del PSOE en Castilla y León”, expresó el alcalde, citado por el medio.

A lo largo de su intervención ante la prensa, Martínez-Almeida insistió en que las disculpas expresadas por López no eran suficiente y reclamó una rectificación política, no solo personal. A su juicio, el ministro optó por la descalificación en lugar de la autocrítica, lo que, según él, impide un verdadero examen de los resultados electorales adversos para el PSOE. Almeida sostuvo también que quienes no consiguen ampliar mayorías sociales dentro del partido, entre quienes incluyó a Pedro Sánchez, son los que incurren en ese tipo de declaraciones, en contraposición al legado político de Lambán.

Martínez-Almeida también describió a López como “político mediocre”, afirmando que solo se le reconoce “lealtad sumisa y ciega a quien está en el poder”, evocando su proximidad con el fallecido Alfredo Pérez Rubalcaba y su relación con Pedro Sánchez. El alcalde, citando al actor José Luis López Vázquez, señaló a López como un “siervo, esclavo, admirador y lacayo” del actual presidente del Gobierno.

En el intercambio referido por el medio, Almeida manifestó su escepticismo frente a la justificación de López sobre el respeto personal hacia Lambán. “Esto es un miserable porque encima sigue insistiendo en la misma idea”, sostuvo el regidor, agregando que las descalificaciones personales y políticas se emplean como recurso para evitar asumir responsabilidades por los efectos negativos de las políticas socialistas.

Martínez-Almeida finalizó su intervención reiterando la idea de que la memoria de Lambán se ve afectada por declaraciones como las de López, las cuales, según su punto de vista, se enmarcan en una forma de hacer política que impide afrontar la realidad de los resultados electorales. El alcalde afirmó que Lambán “demostró que no hay que ser un miserable para poder permanecer y estar en la política”, según recogió el medio, enfatizando que los logros del expresidente no deberían ser menospreciados tras su fallecimiento.