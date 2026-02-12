Benidorm Fest 2026 sube hoy la espectacularidad y el nivel en su segunda semifinal

Benidorm (Alicante), 12 feb (EFE).- Benidorm Fest 2026 acoge este jueves su segunda semifinal con un notable aumento del nivel y la espectacularidad respecto a su primera eliminatoria y otros nueve participantes en disputa, a tener cuenta a los argentinos Miranda! pero sin perder de vista a la sevillana Rosalinda Galán.

El popular festival musical celebró este miércoles su ensayo general ante la prensa y dejó múltiples impresiones compartidas, entre ellas, el contraste con el minimalismo de la primera semifinal y la dificultad de pronosticar qué tres candidaturas se quedarán esta vez fuera de la final de este sábado si todo sale igual.

El Palau d'Esports l'Illa de Benidorm volverá a acoger la gala, que contará con un divertido inicio a cargo de sus presentadores (Jesús Vázquez, Inés Hernand y Javier Ambrossi), y un popurrí musical a cargo de un Abraham Mateo que volverá a demostrar por qué es uno de los mejores artistas en vivo del país.

La organización determinó que Asha fuese la aspirante que abriese el concurso en esta ocasión. Será con su 'Turista', suave pieza pop con aires mediterráneos, y lo hará a través de un número colorido con un bonito decorado muy diferente al resto de compañeros y con un remate aún más bonito.

Después de ser una de las divas de la música de baile de los años 90 con 'Llorando por ti', Ku Minerva vuelve con hambre. Se notará en la solidez de su voz al cantar 'No volveré a llorar', un corte que bien podría haber interpretado Mónica Naranjo o Fangoria y que escribieron Juan Sueiro y los hermanos Canut.

Turno a continuación para otro de los veteranos de la música que se atrevieron a dar el paso hacia este Benidorm Fest, Funambulista, más centrado que nunca en su faceta de pop-rock de guitarras como se percibirá en un 'Sobran gilipo**as' intepretado como si la banda estuviera en un festival de verano.

Dani J aseguró que con su 'Bailándote' no ofrecería "el típico show de bachatero heterobásico" y lo ha conseguido con un número tan dinámico que a la realización televisiva se le hará complicado exprimirle todas sus posibilidades.

De menos a más irá el espectáculo de The Quinquis, "canalla", simpático y gamberro y con otro final que merece la pena esperar.

Atyat prometió 'Dopamina' y no decepcionará. Inspirada por Shakira, podría decirse que la madrileña con sangre egipcia se reencarna en la colombiana en una de las mayores sorpresas de la velada.

Aunque si hay un número que ha tocado la fibra de la prensa en el ensayo ha sido el de Rosalinda Galán con su copla contemporaneizada 'Mataora', un espectáculo conceptual sofisticado a la altura del 'EaEa' de Blanca Paloma.

Mayo fue el único aspirante que, al margen del director artístico oficial, Sergio Jaén, decidió contar con su propio equipo. A las órdenes de Fran Granada ha concebido un 'Tócame' vivo, actual y muy "twink", en la línea de otros artistas que han hecho de lo "queer" su bandera como Olly Murs o Troye Sivan.

Para terminar, 'Despierto amándote' de Miranda! junto al proyecto en solitario de Óscar Ferrer, bailamamá, pondrá a la canción más reproducida en plataformas de esta edición el color y sobre todo la locura surrealista que se espera del famoso dúo argentino.

Al terminar, y antes de las votaciones, aún habrá tiempo para disfrutar de la Premio Nacional de Músicas Actuales, Luz Casal con un ojo en el presente y otro en su pasado más roquero y querido.

Seis de estos aspirantes se unirán el sábado a la gran final, para la que ya están clasificados Kenneth, Izan Llunas, María León y Julia Medina, Kitai, Tony Grox y LucyCalys y Mikel Herzog Jr. EFE