Espana agencias

Ronaldinho Gaucho y Guti pusieron la magia en juego de leyendas de Real Madrid y Barcelona

Guardar

San José, 7 feb (EFE).- El brasileño Ronaldinho Gaúcho y el español Guti pusieron este sábado la magia en un partido de leyendas del Barcelona y el Real Madrid jugado en el Estadio Nacional de Costa Rica y que terminó con triunfo madridista de 2-0.

Aunque solo jugó el primer tiempo, Guti cargó literalmente el peso del partido y distribuyó la pelota por todo el frente del ataque con.

Cerró su participación con un golazo de tiro libre que recibió lo aplausos de los hinchas que llenaron el Estadio Nacional.

En el otro equipo Ronaldinho tiró un par de caños y algunas jugadas de lujo con las que asistió a sus compañeros en el ataque, pero ninguna culminó en anotación.

Después de dominar buena parte del partido, Real Madrid abrió el marcador en el minuto 24 con un buen gol de cabeza de Antonio Núñez en una jugada de tiro de esquina lanzada por Rubén de la Red.

Guti siguió manejando los hilos de la media cancha y cuando pretendía ingresar al área en una jugada individual recibió una falta. El mismo Guti ejecutó el tiro y marcó el golazo de la noche y estableció la venta de 2-0 que premio el mejor juego del conjunto blanco.

Con el 2-0, Ronaldinho Gaúcho intentó tomar el control del medio campo y consiguió dar un nuevo aire al Barcelona junto a algunos chispazos de Rivaldo y de Gaizca Mendieta, además de la velocidad por los costados de Giuly y Nolito.

El portero Iker Casillas desvió con sus extremidades dos remates de Nolito.

Alrededor de 30.000 aficionados asistieron al estadio y reconocieron el buen partido de Casillas y de Ronaldinho Gaucho con sendas ovaciones cuando fueron sustituidos.

En el segundo tiempo Real Madrid retrasó sus líneas con Fernando Sanz y Pepe en la defensa, y con la marca en el medio campo de Claude Makelele, quienes evitaron la circulación libre del argentino Javier Saviola.

Aunque se trató de un partido de exhibición, no faltaron las entradas fuertes de Iván Campo y Pepe del Real Madrid, y de Carles Puyol del Barcelona, con lo que quedó demostrado que la rivalidad entre ambos equipos es eterna. EFE

(foto)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Tigre le propinó a River una dura goleada en el Monumental y lo dejó sin invicto

Infobae

Mcdonald dice que sus Seahawks están listos para el Super Bowl contra los Patriots

Infobae

El temporal mantiene 119 carreteras cerradas, 106 por lluvia y 13 por nieve

Infobae

Vrabel recuerda a sus Patriots que pocos creían en ellos

Infobae

Las argentinas debutan con golpe a Ecuador y las brasileñas golean a Bolivia

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Muere en Ávila el conductor

Muere en Ávila el conductor de una quitanieves al precipitarse por una ladera de 20 metros en plena borrasca

La Armada despliega todas las fragatas F-100 en distintos escenarios: de los ejercicios de la OTAN en EEUU a la defensa de España

Inicia ‘Eagle Eye 26-01′, el ejercicio que coordina las capacidades en Tierra, Mar y Aire del Ejército en el sur de la península

Un AVE entre A Coruña y Madrid se queda parado durante más de tres horas por un problema técnico: Renfe espera volver a la normalidad en Galicia “este fin de semana”

El informe ‘fantasma’ que ha costado 236.000 euros y que Transportes espera desde hace años para saber si es viable llevar el tren de Cercanías a Boadilla del Monte

ECONOMÍA

Cambiar los muebles, ir de

Cambiar los muebles, ir de vacaciones o afrontar gastos imprevistos: las dificultades que afrontan 3 de cada 10 familias españolas

La rotación de personal, el principal escollo para la supervivencia de bares y restaurantes españoles

Los trabajadores que cambian de empresa consiguen mayores aumentos salariales que quienes deciden quedarse, según un estudio

Una mujer que lleva 16 años trabajando se queda sin el paro tras salir de su último empleo en el periodo de prueba: “Sin apoyo familiar, hoy estaría debajo de un puente”

Ir a trabajar con 38 de fiebre depende de si estamos en crisis: las bajas médicas aumentan en fase de crecimiento y caen en recesión

DEPORTES

El FC Barcelona se desvincula

El FC Barcelona se desvincula de la Superliga y pone fin al sueño de Florentino Pérez

De la “vergüenza” a la calle: la suspensión del Rayo-Oviedo provoca una ola de reacciones entre jugadores, clubes y aficionados

Ácido hialurónico para tener el pene más grande: la sospecha que rodea a los saltadores de esquí en los Juegos Olímpicos de Invierno

Atlético de Madrid-Barcelona y Athletic Club-Real Sociedad: el sorteo de la Copa del Rey depara dos choques históricos en semifinales

Estos son los cuatro equipos que llegan a las semifinales de la Copa del Rey y las fechas de los encuentros