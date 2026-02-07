Muere un ciclista tras ser arrollado por un coche en la carretera vieja de Inca (Mallorca)

Palma, 7 feb (EFE).- Un ciclista de unos 40 años ha muerto este sábado después de haber sido atropellado por un coche que circulaba por la carretera vieja de Inca, en el polígono de Consell (Mallorca), hasta donde se han trasladado efectivos de emergencias que no han podido salvarle la vida.
Según ha informado el SAMU 061, los servicios de emergencias han recibido un aviso a las 10:47 horas en el que les alertaba de un atropello grave de un coche a una bici.
Además, les han informado de que las primeras personas en socorrer al individuo que llevaba la bicicleta le estaban practicando una reanimación cardiopulmonar.
Hasta el lugar de los hechos se ha desplazado una ambulancia de Soporte Vital Avanzado (SVA), entre otros vehículos especializados, que se ha encontrado a su llegada a un varón indocumentado con lesiones incompatibles con la vida, por lo que no han podido hacer nada por salvársela. EFE