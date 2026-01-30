Joaquín Rocamora releva a Ambros Martín como técnico de la selección femenina

Madrid, 30 ene (EFE).- El andaluz Joaquín Rocamora, hasta ahora preparador del equipo nacional junior, será el nuevo técnico de la selección nacional femenina, informó este viernes la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM), para ocupar el cargo que ocupaba el canario Ambros Martín.

El anuncio del nombramiento de Rocamora llega después del de la salida de Martín, que deja el puesto al que llegó en mayo de 2023 tras los últimos resultados en las competiciones internacionales como Mundial y Europeo.

Francisco Blázquez, presidente de la RFEBM, indicó que necesitan "generar un punto de inflexión para afrontar los dos próximos años, tanto con el Europeo 2026 como el Mundial 2027, torneos en los que estarán en liza las plazas para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Debemos aportar posibles soluciones para cambiar la tendencia actual".

Nacido en Ronda (Málaga) el 7 de noviembre de 1985, Rocamora es un gran conocedor de la cantera del balonman o español. Con las 'Guerreras Junior' logró en 2023 el título de la EHF Championship, lo que significó el ascenso a la primera línea continental, para colgarse la medalla de plata el pasado verano en el Europeo de la categoría disputado en Pogdorica.

Desde 2016, Rocamora lidera el proyecto del Atticgo Elche de la Liga Guerreras Iberdrola. En 2024 logró el primer título continental del club, la Copa Europea. A nivel nacional, en 2021 consiguió la Copa de la Reina y la Supercopa de España y tiene cuatro subcampeonatos ligueros.

“Es un reto apasionante", indicó Rocamora, que expresó su "felicidad por poder llegar a dirigir a la selección absoluta después de haber trabajado con los equipos nacionales inferiores durante estos años”.

El técnico rondeño se mostró, asimismo, “muy agradecido a la confianza del presidente de la Real Federación Española, Francisco Blázquez, quien me ha transmitido total apoyo en el proyecto, así como al Balonmano Elche, que ha entendido esta oportunidad personal, dando todas las facilidades”, ya que Rocamora seguirá ligado al club ilicitano hasta el final de esta temporada.

Los primeros compromisos con las 'Guerreras' serán la primera semana de marzo, con el doble enfrentamiento con Austria, en las jornadas 3 y 4 de clasificación del Europeo 2026, 4 y 7 de marzo respectivamente. EFE