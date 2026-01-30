Iberia tiene intención de retomar sus vuelos a Venezuela en abril pero si se dan garantías

Madrid, 30 ene (EFECOM).- Iberia tiene intención de retomar sus vuelos a Venezuela a principios de abril, pero "si se dan plenas garantías de seguridad", después de que la Agencia Estatal española de Seguridad Europea (AESA) comunicara a las aerolíneas que ampliaba hasta el 16 de febrero su recomendación de no sobrevolar ese país.

"Iberia va a mantener algún tiempo más sus operaciones suspendidas en Venezuela", han afirmado este viernes fuentes de la compañía, que aseguran seguir también la recomendación de la agencia europea de seguridad aérea (EASA, por sus iniciales en inglés).

Lo ha dicho un día después de que el presidente de EE. UU., Donald Trump, anunciara que las conexiones comerciales aéreas con Venezuela se abrirían "muy pronto" en un contexto en el que había ordenado iniciar ya el proceso, tras una conversación con la mandataria venezolana, Delcy Rodríguez.

Trump aseguró que ha dado "instrucciones a Sean Duffy (secretario estadounidense de Transporte) y a todos los demás involucrados, incluyendo a los militares, para que, a más tardar al final del jueves el espacio aéreo sobre Venezuela esté abierto".

Ibería está "reorganizando" sus recursos y su planificación con la intención de retomar sus vuelos a Venezuela a principios de abril "si se dan plenas garantías de seguridad", han añadido las fuentes este viernes.

Hasta noviembre, Iberia contaba con cinco frecuencias semanales entre Madrid y Caracas (diez vuelos en total), las mismas que Air Europa, en tanto que Plus Ultra tenía cuatro, una de ellas entre Tenerife y la capital venezolana.

Air Europa de momento prevé mantener la supresión de sus vuelos entre Madrid y la capital de Venezuela, Caracas, hasta el 14 de febrero, al tiempo que Plus Ultra se ha puesto de fecha el 16 de febrero.

Hasta noviembre, Iberia contaba con cinco frecuencias semanales entre Madrid y Caracas (diez vuelos en total), las mismas que Air Europa, en tanto que Plus Ultra tenía cuatro, una de ellas entre Tenerife y la capital venezolana.

Por su parte, la venezolana Laser (que alquila los aviones y tripulaciones de Plus Ultra) tiene otras cuatro frecuencias y Estelar (con aviones de Iberojet bajo arrendamiento) contaba hasta el pasado noviembre con tres conexiones, es decir, seis vuelos en total.

El anuncio de extremar la precaución realizado por la Administración Federal de Aviación (FAA) de EE. UU. el 21 de noviembre y las recomendaciones de las agencias de seguridad aérea de Europa y España llevó a las aerolíneas a detener sus operaciones con el país sudamericano.

Iberia canceló el día siguiente sus cinco vuelos semanales, una decisión a la que se sumaron otras empresas como la portuguesa TAP, la brasileña Gol y la colombiana Avianca, además de Air Europa o Plus Ultra, que tomaron esa misma decisión en los días sucesivos. EFE