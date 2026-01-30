El juez rechaza indagar si Leire Díez maniobró contra la jueza que procesó a David Sánchez

Madrid, 30 ene (EFE).- El juez Arturo Zamarriego, que investiga a Leire Díez por presunto cohecho y tráfico de influencias, ha revocado su decisión de incorporar a la causa una querella para indagar si la exmilitante socialista habría maniobrado contra la jueza de Badajoz que procesó a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.

El magistrado ha estimado un recurso de la defensa de Leire Díez al considerar que la querella que interpuso Hazte Oír contra ella y el exjuez Luis Sáenz de Tejada para investigar presuntas maniobras contra la magistrada Beatriz Biedma no tiene conexión con su investigación.

Zamarriego investiga en el juzgado que dirige en Plaza de Castilla, en Madrid, si Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolset habrían maniobrado para conseguir información comprometida de cargos de la UCO de la Guardia Civil, de la Fiscalía Anticorrupción y de jueces para tratar de desprestigiarlos ofreciendo a cambio una serie de favores profesionales.

En un principio, en octubre del año pasado, el magistrado sí aceptó asumir la parte de la investigación que afectaría a la jueza que dirigió la causa contra el hermano de Pedro Sánchez, que será juzgado en mayo, al aceptar la inhibición de un juzgado de Badajoz.

Tres meses después, Zamarriego ha reconsiderado su decisión al concluir que, como sostiene a Fiscalía, "los hechos contenidos en ambos causas no son idénticos (...) y tampoco son conexos", y tampoco se aprecia identidad subjetiva porque "el único nexo de unión entre ambas causas es el hecho de aparecer en ambas como denunciada" Leire Díez.

Tampoco ve el juez identidad objetiva, pues "además de lo anteriormente indicado no existe similitud entre los hechos delictivos de ambas causas".

Por tanto, el magistrado cree que "no concurren ninguno" de los requisitos previstos en la ley para asumir esta parte de la investigación y devuelve la querella al juzgado de Badajoz.

Zamarriego expone en su auto que si este juzgado "persiste en mantener su incompetencia", puede plantear en su caso el correspondiente conflicto de competencia ante el Tribunal Supremo. EFE